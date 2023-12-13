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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Полоцке

Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

35 р.

Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

Витебская, Полоцк

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Медная грелка для постели, винтаж

90 р.

Медная грелка для постели, винтаж

Витебская, Полоцк

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Паяльная лампа, латунь

170 р.

Паяльная лампа, латунь

Витебская, Полоцк

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Патефон

260 р.

Патефон

Витебская, Полоцк

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Статуэтка открывашка

20 р.

Статуэтка открывашка

Витебская, Полоцк

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Зеркало СССР

Договорная

Зеркало СССР

Витебская, Полоцк

Сувенирный рог СССР

20 р.

Сувенирный рог СССР

Витебская, Полоцк

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Продам новогоднию игрушку. Антиквариат.

7 р.

Продам новогоднию игрушку. Антиквариат.

Витебская, Полоцк

Часы и запанки

Договорная

Часы и запанки

Витебская, Полоцк

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Чистые конверты СССР

0.20 р.

Чистые конверты СССР

Витебская, Полоцк

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Скиаскопические линейки ЛСК-1 60 годов

25 р.

Скиаскопические линейки ЛСК-1 60 годов

Витебская, Полоцк

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Медаль

Договорная

Медаль

Витебская, Полоцк

Ручка Латунь из СССР

20 р.

Ручка Латунь из СССР

Витебская, Полоцк

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Подсумки

5 р.

Подсумки

Витебская, Полоцк

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Старые грифели, раритет

15 р.

Старые грифели, раритет

Витебская, Полоцк

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Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт

20 р.

Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт

Витебская, Полоцк

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Книги Киево-Печерская Лавра

30 р.

Книги Киево-Печерская Лавра

Витебская, Полоцк

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Продам большое хрустальное блюдо СССР

25 р.

Продам большое хрустальное блюдо СССР

Витебская, Полоцк

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Игрушки на ёлку СССР

Договорная

Игрушки на ёлку СССР

Витебская, Полоцк

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Значки парашутист.

60 р.

Значки парашутист.

Витебская, Полоцк

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12в ссср

Договорная

12в ссср

Витебская, Полоцк

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РУЧКА СССР

Договорная

РУЧКА СССР

Витебская, Полоцк

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Панно Волынка

40 р.

Панно Волынка

Витебская, Полоцк

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Монеты СССР и не Только

Договорная

Монеты СССР и не Только

Витебская, Полоцк

Фотоаппараты

10 р.

Фотоаппараты

Витебская, Полоцк

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Шкатулки лакированные СССР Ретро Винтаж

Договорная

Шкатулки лакированные СССР Ретро Винтаж

Витебская, Полоцк

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Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Продам военную форму СССР

60 р.

Продам военную форму СССР

Витебская, Полоцк

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Продам военную форму СССР

45 р.

Продам военную форму СССР

Витебская, Полоцк

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Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Статуэтка Снегурочка, СССР

105 р.

Статуэтка Снегурочка, СССР

Витебская, Полоцк

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Фотоаппарат Prima пленочный

20 р.

Фотоаппарат Prima пленочный

Витебская, Полоцк

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Журнал PlayStation 11 за 2000г

10 р.

Журнал PlayStation 11 за 2000г

Витебская, Полоцк

Два журнала за 2001г. PlayStation

10 р.

Два журнала за 2001г. PlayStation

Витебская, Полоцк

Журнал номер 2 за 1994г.АБС для автолюбителей

5 р.

Журнал номер 2 за 1994г.АБС для автолюбителей

Витебская, Полоцк

Ухват

10 р.

Ухват

Витебская, Полоцк

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Квартет

35 р.

Квартет

Витебская, Полоцк

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Новогодние игрушки под реставрацию

Договорная

Новогодние игрушки под реставрацию

Витебская, Полоцк

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фонарики из СССР

Договорная

фонарики из СССР

Витебская, Полоцк

Самовар угольный СССР

350 р.

Самовар угольный СССР

Витебская, Полоцк

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старинный штамп для масла

Договорная

старинный штамп для масла

Витебская, Полоцк

Овальное панно латунь

80 р.

Овальное панно латунь

Витебская, Полоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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