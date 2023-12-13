Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Полоцке
35 р.
Cepeбро. 5 злотых 1934 г.
Витебская, Полоцк
90 р.
Медная грелка для постели, винтаж
Витебская, Полоцк
170 р.
Паяльная лампа, латунь
Витебская, Полоцк
260 р.
Патефон
Витебская, Полоцк
20 р.
Статуэтка открывашка
Витебская, Полоцк
Договорная
Зеркало СССР
Витебская, Полоцк
20 р.
Сувенирный рог СССР
Витебская, Полоцк
7 р.
Продам новогоднию игрушку. Антиквариат.
Витебская, Полоцк
Договорная
Часы и запанки
Витебская, Полоцк
0.20 р.
Чистые конверты СССР
Витебская, Полоцк
25 р.
Скиаскопические линейки ЛСК-1 60 годов
Витебская, Полоцк
Договорная
Медаль
Витебская, Полоцк
20 р.
Ручка Латунь из СССР
Витебская, Полоцк
5 р.
Подсумки
Витебская, Полоцк
15 р.
Старые грифели, раритет
Витебская, Полоцк
20 р.
Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт
Витебская, Полоцк
30 р.
Книги Киево-Печерская Лавра
Витебская, Полоцк
25 р.
Продам большое хрустальное блюдо СССР
Витебская, Полоцк
Договорная
Игрушки на ёлку СССР
Витебская, Полоцк
60 р.
Значки парашутист.
Витебская, Полоцк
Договорная
12в ссср
Витебская, Полоцк
Договорная
РУЧКА СССР
Витебская, Полоцк
40 р.
Панно Волынка
Витебская, Полоцк
Договорная
Монеты СССР и не Только
Витебская, Полоцк
10 р.
Фотоаппараты
Витебская, Полоцк
Договорная
Шкатулки лакированные СССР Ретро Винтаж
Витебская, Полоцк
Договорная
Запонка
Витебская, Полоцк
Договорная
Запонка
Витебская, Полоцк
60 р.
Продам военную форму СССР
Витебская, Полоцк
45 р.
Продам военную форму СССР
Витебская, Полоцк
Договорная
Запонка
Витебская, Полоцк
105 р.
Статуэтка Снегурочка, СССР
Витебская, Полоцк
20 р.
Фотоаппарат Prima пленочный
Витебская, Полоцк
10 р.
Журнал PlayStation 11 за 2000г
Витебская, Полоцк
10 р.
Два журнала за 2001г. PlayStation
Витебская, Полоцк
5 р.
Журнал номер 2 за 1994г.АБС для автолюбителей
Витебская, Полоцк
10 р.
Ухват
Витебская, Полоцк
35 р.
Квартет
Витебская, Полоцк
Договорная
Новогодние игрушки под реставрацию
Витебская, Полоцк
Договорная
фонарики из СССР
Витебская, Полоцк
350 р.
Самовар угольный СССР
Витебская, Полоцк
Договорная
старинный штамп для масла
Витебская, Полоцк
80 р.
Овальное панно латунь
Витебская, Полоцк
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский