Услуги для торжеств в Пинске
10 р.
Репетитор по английскому или другим языкам
Брестская, Пинск
Договорная
Дед Мороз
Брестская, Пинск
50 р.
Новогоднее поздравление Дедушки Мороза и Снегурочк
Брестская, Пинск
Договорная
Банкетный зал
Брестская, Пинск
50 р.
Поздравления Деда Мороза и Снегурочки
Брестская, Пинск
Договорная
Дед Мороз/ Санта на праздник
Брестская, Пинск
30 р.
Поздравляю с новым годом на дому
Брестская, Пинск
Договорная
Аквагрим, блеск-тату
Брестская, Пинск
100 р.
Лепс ростовая кукла
Брестская, Пинск
Бесплатно
Дед мороз и снегурочка
Брестская, Пинск
Договорная
Услуги для торжеств
Брестская, Пинск
100 р.
Поздравляю
Брестская, Пинск
1 р.
Тамада и музыка на торжество
Брестская, Пинск
20 р.
Костюм Деда Мороза
Брестская, Пинск
1 р.
Музыкальное обсуживание праздника
Брестская, Пинск
Бесплатно
Организация мероприятий,бесплатно(пополнение портф
Брестская, Пинск
100 р.
Мишка Умка для поздравления
Брестская, Пинск
40 р.
Голуби на Свадьбу или на другой случай
Брестская, Пинск
50 р.
Мишка на ваш праздник (без аниматора)
Брестская, Пинск
60 р.
Организация детских праздников
Брестская, Пинск
150 р.
музыка на свадьбу
Брестская, Пинск
Бесплатно
Стихотверения на заказ
Брестская, Пинск
60 р.
Мишка Тедди либо Зайка Ми, ростовая кукла
Брестская, Пинск
1 р.
Ростовые куклы, шоу на свадьбу, день рождения
Брестская, Пинск
20 р.
Запись вокала/песни/поздравления
Брестская, Пинск
Договорная
Ведущий, музыка на свадьбу, юбилей
Брестская, Пинск
80 р.
Белый Мишка поздравление
Брестская, Пинск
1 р.
Музыка.Живой вокал.Баян.Ведущий.Свадьбы,юбилеи,кор
Брестская, Пинск
Договорная
Танцевальное шоу ростовых кукол на свадьбу, юбилей
Брестская, Пинск
Договорная
Танцевальное шоу
Брестская, Пинск
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский