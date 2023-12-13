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Услуги для торжеств
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Услуги для торжеств в Пинске

10 р.

Репетитор по английскому или другим языкам

Брестская, Пинск

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Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Брестская, Пинск

Новогоднее поздравление Дедушки Мороза и Снегурочк

50 р.

Новогоднее поздравление Дедушки Мороза и Снегурочк

Брестская, Пинск

Банкетный зал

Договорная

Банкетный зал

Брестская, Пинск

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Поздравления Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравления Деда Мороза и Снегурочки

Брестская, Пинск

Дед Мороз/ Санта на праздник

Договорная

Дед Мороз/ Санта на праздник

Брестская, Пинск

30 р.

Поздравляю с новым годом на дому

Брестская, Пинск

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Аквагрим, блеск-тату

Договорная

Аквагрим, блеск-тату

Брестская, Пинск

Лепс ростовая кукла

100 р.

Лепс ростовая кукла

Брестская, Пинск

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Дед мороз и снегурочка

Бесплатно

Дед мороз и снегурочка

Брестская, Пинск

Услуги для торжеств

Договорная

Услуги для торжеств

Брестская, Пинск

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Поздравляю

100 р.

Поздравляю

Брестская, Пинск

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Тамада и музыка на торжество

1 р.

Тамада и музыка на торжество

Брестская, Пинск

Костюм Деда Мороза

20 р.

Костюм Деда Мороза

Брестская, Пинск

1 р.

Музыкальное обсуживание праздника

Брестская, Пинск

Организация мероприятий,бесплатно(пополнение портф

Бесплатно

Организация мероприятий,бесплатно(пополнение портф

Брестская, Пинск

Мишка Умка для поздравления

100 р.

Мишка Умка для поздравления

Брестская, Пинск

Голуби на Свадьбу или на другой случай

40 р.

Голуби на Свадьбу или на другой случай

Брестская, Пинск

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Мишка на ваш праздник (без аниматора)

50 р.

Мишка на ваш праздник (без аниматора)

Брестская, Пинск

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Организация детских праздников

60 р.

Организация детских праздников

Брестская, Пинск

150 р.

музыка на свадьбу

Брестская, Пинск

Бесплатно

Стихотверения на заказ

Брестская, Пинск

Мишка Тедди либо Зайка Ми, ростовая кукла

60 р.

Мишка Тедди либо Зайка Ми, ростовая кукла

Брестская, Пинск

Ростовые куклы, шоу на свадьбу, день рождения

1 р.

Ростовые куклы, шоу на свадьбу, день рождения

Брестская, Пинск

Запись вокала/песни/поздравления

20 р.

Запись вокала/песни/поздравления

Брестская, Пинск

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Ведущий, музыка на свадьбу, юбилей

Договорная

Ведущий, музыка на свадьбу, юбилей

Брестская, Пинск

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Белый Мишка поздравление

80 р.

Белый Мишка поздравление

Брестская, Пинск

Музыка.Живой вокал.Баян.Ведущий.Свадьбы,юбилеи,кор

1 р.

Музыка.Живой вокал.Баян.Ведущий.Свадьбы,юбилеи,кор

Брестская, Пинск

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Танцевальное шоу ростовых кукол на свадьбу, юбилей

Договорная

Танцевальное шоу ростовых кукол на свадьбу, юбилей

Брестская, Пинск

Танцевальное шоу

Договорная

Танцевальное шоу

Брестская, Пинск

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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