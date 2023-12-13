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Ремонтно-строительные работы в Пинске

Козырьки, навесы
vip

Договорная

Козырьки, навесы

Брестская, Пинск

Рассрочка
мебель лофт для дома и офиса
vip

Договорная

мебель лофт для дома и офиса

Брестская, Пинск

Рассрочка
скамейки ритуальные на кладбище
vip

90 р.

скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Пинск

Рассрочка
СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА

Договорная

СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА

Брестская, Пинск

Столбы бетонные

Договорная

Столбы бетонные

Брестская, Пинск

Железобетонные столбы для сетки рабицы

Договорная

Железобетонные столбы для сетки рабицы

Брестская, Пинск

Забор железобетоный

12 р.

Забор железобетоный

Брестская, Пинск

Ворота и калитки заборы из профлиста и металлопроф

95 р.

Ворота и калитки заборы из профлиста и металлопроф

Брестская, Пинск

Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Брестская, Пинск

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Договорная

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Брестская, Пинск

Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.

Договорная

Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.

Брестская, Пинск

Козырьки, навесы
vip

Договорная

Козырьки, навесы

Брестская, Пинск

Рассрочка
ворота гаражные

260 р.

ворота гаражные

Брестская, Пинск

Рассрочка
скамейки ритуальные на кладбище
vip

90 р.

скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Пинск

Рассрочка
мебель лофт для дома и офиса
vip

Договорная

мебель лофт для дома и офиса

Брестская, Пинск

Рассрочка
Бурение скважин на воду ПИНСК, ПИНСКИЙ РАЙОН

Договорная

Бурение скважин на воду ПИНСК, ПИНСКИЙ РАЙОН

Брестская, Пинск

Рассрочка
Металлоизделия

Договорная

Металлоизделия

Брестская, Пинск

Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Брестская, Пинск

кровельные работы

Договорная

кровельные работы

Брестская, Пинск

Монтаж/демонтаж мягкой рулонной кровли(Гараж,Склад

10 р.

Монтаж/демонтаж мягкой рулонной кровли(Гараж,Склад

Брестская, Пинск

Установка душевых кабин

Договорная

Установка душевых кабин

Брестская, Пинск

Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Договорная

Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Брестская, Пинск

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПИНСК

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПИНСК

Брестская, Пинск

Рассрочка
Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Договорная

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Брестская, Пинск

Кладка блоков газосиликатных

50 р.

Кладка блоков газосиликатных

Брестская, Пинск

Устройство фундамента

Договорная

Устройство фундамента

Брестская, Пинск

строительство домов под ключ

Договорная

строительство домов под ключ

Брестская, Пинск

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Пинск

Строительство

Договорная

Строительство

Брестская, Пинск

Работы с гипсокартоном, ламинатом и др.

Договорная

Работы с гипсокартоном, ламинатом и др.

Брестская, Пинск

Изготовление деревянных лестниц

2 000 р.

Изготовление деревянных лестниц

Брестская, Пинск

Бурение скважин на воду в ПИНСКЕ, ПИНСКИЙ РАЙОН

2 р.

Бурение скважин на воду в ПИНСКЕ, ПИНСКИЙ РАЙОН

Брестская, Пинск

Рассрочка
Сэптики , сантехника , отопление , канализация . С

Договорная

Сэптики , сантехника , отопление , канализация . С

Брестская, Пинск

Услуги Автокрана

Договорная

Услуги Автокрана

Брестская, Пинск

Сварочные работы

1 р.

Сварочные работы

Брестская, Пинск

КАЧЕСТВЕННОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ПИНСКЕ

Договорная

КАЧЕСТВЕННОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ПИНСКЕ

Брестская, Пинск

Рассрочка
Бурение скважин на воду в Пинске

Договорная

Бурение скважин на воду в Пинске

Брестская, Пинск

Кровля под ключ. Работа, пиломатериал, металл есть всё.

Договорная

Кровля под ключ. Работа, пиломатериал, металл есть всё.

Брестская, Пинск

Автономная канализация «под ключ»

Договорная

Автономная канализация «под ключ»

Брестская, Пинск

Услуга с выездом в регионы
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Пинск

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Брестская, Пинск

Услуга с выездом в регионы
Полусухая стяжка пола, заливка бетона

Договорная

Полусухая стяжка пола, заливка бетона

Брестская, Пинск

Услуги мини-экскаватора

70 р.

Услуги мини-экскаватора

Брестская, Пинск

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брестская, Пинск

Заборы

Договорная

Заборы

Брестская, Пинск

Алмазное сверление отверстий в бетоне, резка.

Договорная

Алмазное сверление отверстий в бетоне, резка.

Брестская, Пинск

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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