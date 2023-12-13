Пассажирские и грузовые перевозки в Пинске
Договорная
Вывоз старой мебели, диванов, шкафов, техники.
Брестская, Пинск
Договорная
Минск-Пинск Грузоперевозки
Ежедневные перевозки сборных грузов Пинск-Минск-Пинск. А также сборные грузы по РБ, РФ, Казахстан
Брестская, Пинск
90 р.
Доставка бетона Пинск
Цена от 90 бел.руб., объём 7м3 , три автомобиля. Аренда автобетоносмесителя для доставки бетона Пинск, Иваново, Лунинец, Столин и районы, любых объёмов, подача бетона лотками до 7 м. Доставка в кратч...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки, р-н, Пинск. Минск. Р.Б.Грузчики.
Выполним грузоперевозки по г. Пинску, Пинскому р-ну, Брестской области, Минск, РБ. Работаем без выходных. Микроавтобус цельнометаллический СУПЕР МАКСИ БАЗА грузоподъемностью до 3 тонн и объемом грузо...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Грузоперевозки по г.Пинску, району и РБ. Доставка строительных материалов. Переезды (квартирные, офисные, дачные) и многое другое. Микроавтобус Ивеко Дейли до 1.5 т. Габариты грузового отсека: длина 3...
Брестская, Пинск
20 р.
Грузоперевозки ( Пинск, РБ)
—Переезды —Вывоз бытового мусора —Доставка —Помощь в поиске грузчиков Автомобиль с водителем: До 30 мин.; пробегом до 2 км — 20 руб. До 60 мин.; пробегом до 7 км — 25 руб. Загород цена договорная
Брестская, Пинск
Договорная
Вывоз старых вещей, мебели и бытовой техники Пинск
От старых и привычных предметов бывает очень сложно отказаться. Но всё-таки этот момент рано или поздно наступает. А если количество барахла превысило определенный уровень, то от него не так просто из...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки Пинск РБ и дальше
Пинск , Лунинец, Столин , Ивацевичи, Иваново , Дрогичин .... Возим все высота 2.05 ширина 1.7 длинна 4.6 возможно перевозка длиной до 6 метров грузоподъёмность 3.5 тонны звоните договоримся .
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки /грузчики 24/7
Наша компания занимается услугами грузоперевозки по Пинску и РБ. Имеются услуги грузчиков. -переезды -мебель -техника -стройматериалы -строительный мусор Габариты авто:д. - 4600, ш. - 1750, в. - 2100,...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки по г. Пинску и Пинскому району
Грузоперевозки по г. Пинску и району, услуги по вывозу мусора. Возможна перевозка РБ-РФ
Брестская, Пинск
Договорная
Вывоз строительного мусора, мебели, грузчики.
Брестская, Пинск
15 р.
Грузоперевозки
Приделаем ноги к любому грузу! Грузоперевозки по всей стране. Пинск/район. Наличный/Безналичный расчет. Размер будки 3265х1993мм. Все вопросы по телефону.
Брестская, Пинск
Договорная
Переезды под ключ Грузчики.
Качественно поможем в квартирных переездах под ключ! Район, город, область, Минск, РБ. А так же любая доставка стройматериалов, вывоз мусора и многое другое! Всегда есть крепкие грузчики. Микроавто...
Брестская, Пинск
20 р.
Грузоперевозки Пинск, Рб, Рф, Европа.Грузчики
Грузоперевозки Пинск, область, РБ, РФ, ЕВРОПА. Перевозка личных вещей в Польшу и ЕВРОПУ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд. Все доставим быстро, качественно, пунктуально. Быстрая подача ав...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки грузчики переезды Пинск РБ
Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, и разборка мебели, оборудования, вывоз и х строительного мусора и старой мебели, доставка мебели из торговых центров, перевозка ...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки трал, эвакуатор, щеповоз, самосвал
Доставим Ваш груз по РБ от 5 до 25 тонн строительная и с/х техника, стройматериалы: кирпич, жби, пиломатериал., сыпучие грузы: торф, щепа, опилки.
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки Город, Район, РБ, РФ.Пинск-Минск-Пинск. Сборные грузы. Работаем без выходных. Объем авто 20 кубов. Длина 4,2м, высота 2,3м, ширина 2,1м. Работаем с физическими и юридическими лицами (...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск
Грузоперевозки Минск, РБ до 3 т, 17м3 . Без выходных.Размер грузового отсека .длина .4.60 м выс.2.10 м, шир. 1.78 м .Работаю в грузоперевозках с 2019г, профессионализм и честный подход к делу» Квартир...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки
Доставка грузов по РБ
Брестская, Пинск
50 р.
Грузоперевозки Пинск, РБ, РФ. Довозы с ТЛЦ по РБ.
Перевозка всех типов грузов до 6т и 32м³. По городу Пинску, РБ, РФ. Довозы грузов с ТЛЦ по РБ. Таможенное свидетельство. Все типы загрузки. Размеры грузового отсека 6×2.3×2.3м. Доставка стройматериало...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузовое Такси-Грузоперевозка. Грузчики.
Квартирные, офисные переезды, перевозка досок, металла до 6м ,стройматериалов, бытовой техники и т.д. Вывоз мусора. Грузчики. Мы ценим ваше и своё время, работаем как по Пинску, Пинскому району, так...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки Пинск, Минск, РБ.
Грузоперевозки Пинск-Минск-Пинск Грузоперевозки по г.ПИНСК,Пинский р-н. Грузоперевозки по области и РБ. Домашний,офисный переезд. Доставка мебели из магазина. Вывоз мусора. Любые погрузочно-разгрузоч...
Брестская, Пинск
1 р.
Манипулятор Пинск грузоперевозка
Доставка строительных материалов и др. Погрузка и монтаж. Возможа доставка стр. материалов из г. Берёза, Белоозерск, Микашевичи 20тонн.
Брестская, Пинск
Договорная
Самосвал аренда
Предлагаем услуги самосвала 10т, наличный/безналичный расчет
Брестская, Пинск
1 р.
Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск
Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд. Развоз товара по точкам . Все доставим быстро, качественно , пунктуально. Быстрая подача автомобиля и грузчиков. Услуги гр...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск
грузоперевозки по Пинску и РБ, весь спектр услуг по перевозке грузов! Квартирные/офисные/дачные переезды. Перевозка строительных материалов. Вывоз строительного мусора и старой мебели. Оказываем услуг...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки. Пинск, РБ.
Грузоперевозки по Пинску и РБ для бизнеса и частных лиц. Грузовое такси. Квартирные и офисные переезды. Перевезем ваш груз надёжно, честно, аккуратно, оперативно. Большой опыт в перевозках самых разны...
Брестская, Пинск
20 р.
Грузоперевозки. Пинск. РБ
Поможем перевезти ваш груз. Квартирные, офисные,дачные переезды, доставка стройматериалов и мебели. Сборка и разборка мебели. Развоз товара по торговым точкам. Помощь в погрузке-разгрузке, есть грузч...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Грузчики Пинск
Грузоперевозки ПИНСК , МИНСК, РБ, РФ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд, вывоз мусора и т.д. и т.п.. Все доставим быстро, недорого, качественно , пунктуально. Быстрая подача автомобиля и ...
Брестская, Пинск
Договорная
Переезды Пинск-Минск-Пинск
Квартирные переезды из Пинска в Минск, из Минска в Пинск. Супермакси база, влезет все, холодильник 2м перевозим стоя! Пневмоподвеска, ничего не растрясет. Услуга грузчиков.
Брестская, Пинск
Договорная
Вывоз мусора, вынос
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Грузчики Пинск
Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд, доставка стройматериалов, вывоз мусора. Развоз товара по точкам . Все доставим быстро, качественно , пунктуально. Быстрая ...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки, Пинск, РБ. Грузчики.
Грузоперевозки. Город. Район. РБ. Цельнометаллический микроавтобус. Возможна доставка стройматериалов до 6м длиной (доски, металл и т.д.). Вывоз строительного мусора. Грузчики. Изотерма, пневмоподвеск...
Брестская, Пинск
30 р.
Грузоперевозки в Пинске
Грузоперевозки в Пинске р-ну РБ до 1.5 тонн длина 4.000 ширина1.850 высота1.900 Безналичный расчёт
Брестская, Пинск
Договорная
Вывоз строительного мусора,старой мебели.Грузчики.
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки, р-н, Пинск. Минск. Р.Б., грузчики.
Выполним грузоперевозки по г. Пинску, Пинскому р-ну, Брестской области, Минск, РБ. Работаем без выходных. Микроавтобус Volkswagen Crafter грузоподъемностью до 3 тонн и объемом грузового отсека 17 кубо...
Брестская, Пинск
Договорная
Услуги манипулятора
Аренда манипулятора грузоподъемностью 10 тонн, грузоподъемность стрелы - 5,5 т. Вылет стрелы 11метров (1,3т.) Перевозка канализационных колец, строительных материалов. Перевозка, монтаж и демонтаж об...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки. Холодильник перевозим только стоя
Большой бус, высота 2,10м, перевозим холодильник стоя, всё фиксируем. Поэтому перевозим его без царапин и вмятин! Фреон остаётся в компрессоре при перевозке. Длина кузова 4,60м позволяет вместить пр...
Брестская, Пинск
Договорная
Пинск, Минск, РБ, Грузчики, 6м.
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки, до 6м,Пинск, РБ.
До 3 тонн, до 17 куб. до 6 метров.Боковая и задняя загрузки. Д/Ш/В 4,6м/1,8м/2,1м Нал/безнал. Большой опыт. Возим все. Приемлемые цены. Квартирные/офисные переезды, дачи, деревни. Вывоз мусора Перевоз...
Брестская, Пинск
Договорная
Грузоперевозки,грузчики, 6м
грузоперевозки по Пинску и РБ, весь спектр услуг по перевозке грузов! Квартирные/офисные/дачные переезды. Перевозка строительных материалов. Оказываем услуги грузчиков по необходимости. Габариты:Д/Ш/В...
Брестская, Пинск
60 р.
Эвакуатор
Брестская, Пинск
20 р.
Грузоперевозки Пинск , РБ РФ , Услуга Грузчиков
Почему клиенты выбирают нас? - Ответственность. Наша компания несёт полную ответственность за перевозимый груз. Сразу же при получении закрытый товар в коробках ( или других ёмкостях) открывается полу...
Брестская, Пинск
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский