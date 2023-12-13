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Пассажирские и грузовые перевозки в Пинске

Вывоз старой мебели, диванов, шкафов, техники.

Договорная

Вывоз старой мебели, диванов, шкафов, техники.

Брестская, Пинск

Минск-Пинск Грузоперевозки

Договорная

Минск-Пинск Грузоперевозки

Ежедневные перевозки сборных грузов Пинск-Минск-Пинск. А также сборные грузы по РБ, РФ, Казахстан

Брестская, Пинск

Услуга с выездом в регионы
Доставка бетона Пинск

90 р.

Доставка бетона Пинск

Цена от 90 бел.руб., объём 7м3 , три автомобиля. Аренда автобетоносмесителя для доставки бетона Пинск, Иваново, Лунинец, Столин и районы, любых объёмов, подача бетона лотками до 7 м. Доставка в кратч...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки, р-н, Пинск. Минск. Р.Б.Грузчики.

Договорная

Грузоперевозки, р-н, Пинск. Минск. Р.Б.Грузчики.

Выполним грузоперевозки по г. Пинску, Пинскому р-ну, Брестской области, Минск, РБ. Работаем без выходных. Микроавтобус цельнометаллический СУПЕР МАКСИ БАЗА грузоподъемностью до 3 тонн и объемом грузо...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки. Переезды. Грузчики.

Договорная

Грузоперевозки. Переезды. Грузчики.

Грузоперевозки по г.Пинску, району и РБ. Доставка строительных материалов. Переезды (квартирные, офисные, дачные) и многое другое. Микроавтобус Ивеко Дейли до 1.5 т. Габариты грузового отсека: длина 3...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки ( Пинск, РБ)

20 р.

Грузоперевозки ( Пинск, РБ)

—Переезды —Вывоз бытового мусора —Доставка —Помощь в поиске грузчиков Автомобиль с водителем: До 30 мин.; пробегом до 2 км — 20 руб. До 60 мин.; пробегом до 7 км — 25 руб. Загород цена договорная

Брестская, Пинск

Вывоз старых вещей, мебели и бытовой техники Пинск

Договорная

Вывоз старых вещей, мебели и бытовой техники Пинск

От старых и привычных предметов бывает очень сложно отказаться. Но всё-таки этот момент рано или поздно наступает. А если количество барахла превысило определенный уровень, то от него не так просто из...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки Пинск РБ и дальше

Договорная

Грузоперевозки Пинск РБ и дальше

Пинск , Лунинец, Столин , Ивацевичи, Иваново , Дрогичин .... Возим все высота 2.05 ширина 1.7 длинна 4.6 возможно перевозка длиной до 6 метров грузоподъёмность 3.5 тонны звоните договоримся .

Брестская, Пинск

Грузоперевозки /грузчики 24/7

Договорная

Грузоперевозки /грузчики 24/7

Наша компания занимается услугами грузоперевозки по Пинску и РБ. Имеются услуги грузчиков. -переезды -мебель -техника -стройматериалы -строительный мусор Габариты авто:д. - 4600, ш. - 1750, в. - 2100,...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки по г. Пинску и Пинскому району

Договорная

Грузоперевозки по г. Пинску и Пинскому району

Грузоперевозки по г. Пинску и району, услуги по вывозу мусора. Возможна перевозка РБ-РФ

Брестская, Пинск

Вывоз строительного мусора, мебели, грузчики.

Договорная

Вывоз строительного мусора, мебели, грузчики.

Брестская, Пинск

Грузоперевозки

15 р.

Грузоперевозки

Приделаем ноги к любому грузу! Грузоперевозки по всей стране. Пинск/район. Наличный/Безналичный расчет. Размер будки 3265х1993мм. Все вопросы по телефону.

Брестская, Пинск

Переезды под ключ Грузчики.

Договорная

Переезды под ключ Грузчики.

Качественно поможем в квартирных переездах под ключ! Район, город, область, Минск, РБ. А так же любая доставка стройматериалов, вывоз мусора и многое другое! Всегда есть крепкие грузчики. Микроавто...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки Пинск, Рб, Рф, Европа.Грузчики

20 р.

Грузоперевозки Пинск, Рб, Рф, Европа.Грузчики

Грузоперевозки Пинск, область, РБ, РФ, ЕВРОПА. Перевозка личных вещей в Польшу и ЕВРОПУ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд. Все доставим быстро, качественно, пунктуально. Быстрая подача ав...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки грузчики переезды Пинск РБ

Договорная

Грузоперевозки грузчики переезды Пинск РБ

Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, и разборка мебели, оборудования, вывоз и х строительного мусора и старой мебели, доставка мебели из торговых центров, перевозка ...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки трал, эвакуатор, щеповоз, самосвал

Договорная

Грузоперевозки трал, эвакуатор, щеповоз, самосвал

Доставим Ваш груз по РБ от 5 до 25 тонн строительная и с/х техника, стройматериалы: кирпич, жби, пиломатериал., сыпучие грузы: торф, щепа, опилки.

Брестская, Пинск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки Город, Район, РБ, РФ.Пинск-Минск-Пинск. Сборные грузы. Работаем без выходных. Объем авто 20 кубов. Длина 4,2м, высота 2,3м, ширина 2,1м. Работаем с физическими и юридическими лицами (...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск

Договорная

Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск

Грузоперевозки Минск, РБ до 3 т, 17м3 . Без выходных.Размер грузового отсека .длина .4.60 м выс.2.10 м, шир. 1.78 м .Работаю в грузоперевозках с 2019г, профессионализм и честный подход к делу» Квартир...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Доставка грузов по РБ

Брестская, Пинск

Грузоперевозки Пинск, РБ, РФ. Довозы с ТЛЦ по РБ.

50 р.

Грузоперевозки Пинск, РБ, РФ. Довозы с ТЛЦ по РБ.

Перевозка всех типов грузов до 6т и 32м³. По городу Пинску, РБ, РФ. Довозы грузов с ТЛЦ по РБ. Таможенное свидетельство. Все типы загрузки. Размеры грузового отсека 6×2.3×2.3м. Доставка стройматериало...

Брестская, Пинск

Грузовое Такси-Грузоперевозка. Грузчики.

Договорная

Грузовое Такси-Грузоперевозка. Грузчики.

Квартирные, офисные переезды, перевозка досок, металла до 6м ,стройматериалов, бытовой техники и т.д. Вывоз мусора. Грузчики. Мы ценим ваше и своё время, работаем как по Пинску, Пинскому району, так...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки Пинск, Минск, РБ.

Договорная

Грузоперевозки Пинск, Минск, РБ.

Грузоперевозки Пинск-Минск-Пинск Грузоперевозки по г.ПИНСК,Пинский р-н. Грузоперевозки по области и РБ. Домашний,офисный переезд. Доставка мебели из магазина. Вывоз мусора. Любые погрузочно-разгрузоч...

Брестская, Пинск

Манипулятор Пинск грузоперевозка

1 р.

Манипулятор Пинск грузоперевозка

Доставка строительных материалов и др. Погрузка и монтаж. Возможа доставка стр. материалов из г. Берёза, Белоозерск, Микашевичи 20тонн.

Брестская, Пинск

Самосвал аренда

Договорная

Самосвал аренда

Предлагаем услуги самосвала 10т, наличный/безналичный расчет

Брестская, Пинск

Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск

1 р.

Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск

Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд. Развоз товара по точкам . Все доставим быстро, качественно , пунктуально. Быстрая подача автомобиля и грузчиков. Услуги гр...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск

Договорная

Грузоперевозки ПИНСК, Рб, Рф. Грузчики Пинск

грузоперевозки по Пинску и РБ, весь спектр услуг по перевозке грузов! Квартирные/офисные/дачные переезды. Перевозка строительных материалов. Вывоз строительного мусора и старой мебели. Оказываем услуг...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки. Пинск, РБ.

Договорная

Грузоперевозки. Пинск, РБ.

Грузоперевозки по Пинску и РБ для бизнеса и частных лиц. Грузовое такси. Квартирные и офисные переезды. Перевезем ваш груз надёжно, честно, аккуратно, оперативно. Большой опыт в перевозках самых разны...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки. Пинск. РБ

20 р.

Грузоперевозки. Пинск. РБ

Поможем перевезти ваш груз. Квартирные, офисные,дачные переезды, доставка стройматериалов и мебели. Сборка и разборка мебели. Развоз товара по торговым точкам. Помощь в погрузке-разгрузке, есть грузч...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Грузчики Пинск

Договорная

Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Грузчики Пинск

Грузоперевозки ПИНСК , МИНСК, РБ, РФ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд, вывоз мусора и т.д. и т.п.. Все доставим быстро, недорого, качественно , пунктуально. Быстрая подача автомобиля и ...

Брестская, Пинск

Переезды Пинск-Минск-Пинск

Договорная

Переезды Пинск-Минск-Пинск

Квартирные переезды из Пинска в Минск, из Минска в Пинск. Супермакси база, влезет все, холодильник 2м перевозим стоя! Пневмоподвеска, ничего не растрясет. Услуга грузчиков.

Брестская, Пинск

Вывоз мусора, вынос

Договорная

Вывоз мусора, вынос

Брестская, Пинск

Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Грузчики Пинск

Договорная

Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Грузчики Пинск

Грузоперевозки ПИНСК , РБ, РФ. Домашний, квартирный, дачный, офисный переезд, доставка стройматериалов, вывоз мусора. Развоз товара по точкам . Все доставим быстро, качественно , пунктуально. Быстрая ...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки, Пинск, РБ. Грузчики.

Договорная

Грузоперевозки, Пинск, РБ. Грузчики.

Грузоперевозки. Город. Район. РБ. Цельнометаллический микроавтобус. Возможна доставка стройматериалов до 6м длиной (доски, металл и т.д.). Вывоз строительного мусора. Грузчики. Изотерма, пневмоподвеск...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки в Пинске

30 р.

Грузоперевозки в Пинске

Грузоперевозки в Пинске р-ну РБ до 1.5 тонн длина 4.000 ширина1.850 высота1.900 Безналичный расчёт

Брестская, Пинск

Вывоз строительного мусора,старой мебели.Грузчики.

Договорная

Вывоз строительного мусора,старой мебели.Грузчики.

Брестская, Пинск

Грузоперевозки, р-н, Пинск. Минск. Р.Б., грузчики.

Договорная

Грузоперевозки, р-н, Пинск. Минск. Р.Б., грузчики.

Выполним грузоперевозки по г. Пинску, Пинскому р-ну, Брестской области, Минск, РБ. Работаем без выходных. Микроавтобус Volkswagen Crafter грузоподъемностью до 3 тонн и объемом грузового отсека 17 кубо...

Брестская, Пинск

Услуги манипулятора

Договорная

Услуги манипулятора

Аренда манипулятора грузоподъемностью 10 тонн, грузоподъемность стрелы - 5,5 т. Вылет стрелы 11метров (1,3т.) Перевозка канализационных колец, строительных материалов. Перевозка, монтаж и демонтаж об...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки. Холодильник перевозим только стоя

Договорная

Грузоперевозки. Холодильник перевозим только стоя

Большой бус, высота 2,10м, перевозим холодильник стоя, всё фиксируем. Поэтому перевозим его без царапин и вмятин! Фреон остаётся в компрессоре при перевозке. Длина кузова 4,60м позволяет вместить пр...

Брестская, Пинск

Пинск, Минск, РБ, Грузчики, 6м.

Договорная

Пинск, Минск, РБ, Грузчики, 6м.

Брестская, Пинск

Грузоперевозки, до 6м,Пинск, РБ.

Договорная

Грузоперевозки, до 6м,Пинск, РБ.

До 3 тонн, до 17 куб. до 6 метров.Боковая и задняя загрузки. Д/Ш/В 4,6м/1,8м/2,1м Нал/безнал. Большой опыт. Возим все. Приемлемые цены. Квартирные/офисные переезды, дачи, деревни. Вывоз мусора Перевоз...

Брестская, Пинск

Грузоперевозки,грузчики, 6м

Договорная

Грузоперевозки,грузчики, 6м

грузоперевозки по Пинску и РБ, весь спектр услуг по перевозке грузов! Квартирные/офисные/дачные переезды. Перевозка строительных материалов. Оказываем услуги грузчиков по необходимости. Габариты:Д/Ш/В...

Брестская, Пинск

Эвакуатор

60 р.

Эвакуатор

Брестская, Пинск

Грузоперевозки Пинск , РБ РФ , Услуга Грузчиков

20 р.

Грузоперевозки Пинск , РБ РФ , Услуга Грузчиков

Почему клиенты выбирают нас? - Ответственность. Наша компания несёт полную ответственность за перевозимый груз. Сразу же при получении закрытый товар в коробках ( или других ёмкостях) открывается полу...

Брестская, Пинск

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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