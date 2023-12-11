Няни и сиделки в Пинске
Бесплатно
Няня
Брестская, Пинск
Бесплатно
Услуги няни
Брестская, Пинск
Договорная
Няня на час
Брестская, Пинск
7 р.
Услуги няни
Брестская, Пинск
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Пинск
Договорная
Сиделка
Брестская, Пинск
Договорная
сиделка для бабушки с инвалидностью
Брестская, Пинск
Договорная
Сиделка
Брестская, Пинск
Договорная
Услуги сиделки
Брестская, Пинск
Договорная
Сиделка ищет работу. Большой опыт работы. Звоните.
Брестская, Пинск
6 р.
Няня
Брестская, Пинск
Договорная
сиделка
Витебская, Орша
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Услуги сиделки в новый год
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка для пожилой женщины
Могилевская, Шклов
500 р.
Ищю сиделку
Могилев
60 р.
Ищу работу сиделкой
Минск, Советский
Договорная
Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Услуги сиделки на моей территории
Минская, Минский район
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Помощница/Сиделка/Медицинский работник
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги няни
Минск, Ленинский
8 р.
Сиделки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка
Гомельская, Жлобин
Договорная
Услуги няни
Гродно
Договорная
Няня на полную занятость
Минск, Московский
Договорная
Нуждаемся в услугах сиделки
Брест
Договорная
услуги сиделки
Гродно
10 р.
Няня / услуги няни / репетитор английского языка
Минск, Центральный
Договорная
Услуги сиделки, няни
Гродно
1 000 р.
Смотрю людей у себя дома.
Минская, Минский район
60 р.
Прическа на корпоратив (Полный образ)
Минск, Ленинский
10 р.
Няня
Минск, Московский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня
Витебск
Договорная
Оформлюсь сиделкой
Витебск
Договорная
Оказание услуг по уходу за лежачими больными
Гродненская, Слоним
10 р.
Няня
Гродно
Договорная
Сиделка
Гродно
Договорная
Няня
Минск, Московский
Договорная
Умелый уход за людьми.
Минская, Другие города
Договорная
Сиделка
Гомель
10 р.
Няня
Минск, Центральный
30 р.
Услуги сиделки
Гомель
Договорная
Помощь по уходу.
Минская, Крупки
Договорная
Гигиенические процедуры.
Брест
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Гродно
10 р.
Услуги няни / помощь с ребёнком
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу сиделки. Оранчицы, Линово
Брестская, Пружаны
Договорная
Услуги Няни. Полная или частичная занятость.
Минск, Заводской
Договорная
Сиделка для пожилых людей
Минск, Советский
20 р.
Сиделка визитами, консультации.
Минск, Московский
Договорная
Услуги
Минск, Советский
Бесплатно
Сиделка
Витебск
50 р.
Няня
Минск, Московский
Договорная
Услуги няни, сиделки
Витебская, Новополоцк