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Бытовые услуги, ремонт в Пинске

Уборка территории г.Пинск

Договорная

Уборка территории г.Пинск

Брестская, Пинск

Услуга мастер на час

25 р.

Услуга мастер на час

Брестская, Пинск

Химчистка мебели в Пинске

Договорная

Химчистка мебели в Пинске

Брестская, Пинск

Услуги парикмахера

10 р.

Услуги парикмахера

Брестская, Пинск

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Химчистка ковров в Пинске. Вывоз-доставка

Договорная

Химчистка ковров в Пинске. Вывоз-доставка

Брестская, Пинск

Сборка мебели ,заборы,калитки.

1 р.

Сборка мебели ,заборы,калитки.

Брестская, Пинск

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Договорная

Помогу в уборке

Брестская, Пинск

выездная химчистка мягкой мебели и ковров

Договорная

выездная химчистка мягкой мебели и ковров

Брестская, Пинск

Стирка ковров г. Пинск

Договорная

Стирка ковров г. Пинск

Брестская, Пинск

Химчиста мягкой мебели.

Договорная

Химчиста мягкой мебели.

Брестская, Пинск

Договорная

Чистка снега

Брестская, Пинск

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Договорная

Уборка помещений после строительства

Брестская, Пинск

Договорная

Уборка снега

Брестская, Пинск

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Стирка ковров в Пинске по турецкой технологии

Договорная

Стирка ковров в Пинске по турецкой технологии

Брестская, Пинск

Уборка снега квадроциклом

Договорная

Уборка снега квадроциклом

Брестская, Пинск

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Уборка снега Bobcat и New Holland в Пинске

Договорная

Уборка снега Bobcat и New Holland в Пинске

Брестская, Пинск

Договорная

Почищу снег

Брестская, Пинск

20 р.

Уборка квартир

Брестская, Пинск

Сборка/установка мебели

Договорная

Сборка/установка мебели

Брестская, Пинск

Монтаж кондиционеров. БЕСПЛАТНАЯ....

Договорная

Монтаж кондиционеров. БЕСПЛАТНАЯ....

Брестская, Пинск

Мойка, покраска крыш. Пинск и Пинский район.

Договорная

Мойка, покраска крыш. Пинск и Пинский район.

Брестская, Пинск

Договорная

Уборка

Брестская, Пинск

Сборка мебели

20 р.

Сборка мебели

Брестская, Пинск

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Услуги по благоустройству захоронений в Пинске

Договорная

Услуги по благоустройству захоронений в Пинске

Брестская, Пинск

Договорная

Уборка

Брестская, Пинск

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Мойка, покраска шиферных и металлических крыш

9 р.

Мойка, покраска шиферных и металлических крыш

Брестская, Пинск

Установка кондиционеров

Договорная

Установка кондиционеров

Брестская, Пинск

Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров

Договорная

Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров

Брестская, Пинск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Пинск

Договорная

Уборка домов, квартир, мойка окон.Подработка.

Брестская, Пинск

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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