Бытовые услуги, ремонт в Пинске
Договорная
Уборка территории г.Пинск
Брестская, Пинск
25 р.
Услуга мастер на час
Брестская, Пинск
Договорная
Химчистка мебели в Пинске
Брестская, Пинск
10 р.
Услуги парикмахера
Брестская, Пинск
Договорная
Химчистка ковров в Пинске. Вывоз-доставка
Брестская, Пинск
1 р.
Сборка мебели ,заборы,калитки.
Брестская, Пинск
Договорная
Помогу в уборке
Брестская, Пинск
Договорная
выездная химчистка мягкой мебели и ковров
Брестская, Пинск
Договорная
Стирка ковров г. Пинск
Брестская, Пинск
Договорная
Химчиста мягкой мебели.
Брестская, Пинск
Договорная
Чистка снега
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка помещений после строительства
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка снега
Брестская, Пинск
Договорная
Стирка ковров в Пинске по турецкой технологии
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка снега квадроциклом
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка снега Bobcat и New Holland в Пинске
Брестская, Пинск
Договорная
Почищу снег
Брестская, Пинск
20 р.
Уборка квартир
Брестская, Пинск
Договорная
Сборка/установка мебели
Брестская, Пинск
Договорная
Монтаж кондиционеров. БЕСПЛАТНАЯ....
Брестская, Пинск
Договорная
Мойка, покраска крыш. Пинск и Пинский район.
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка
Брестская, Пинск
20 р.
Сборка мебели
Брестская, Пинск
Договорная
Услуги по благоустройству захоронений в Пинске
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка
Брестская, Пинск
9 р.
Мойка, покраска шиферных и металлических крыш
Брестская, Пинск
Договорная
Установка кондиционеров
Брестская, Пинск
Договорная
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров
Брестская, Пинск
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка домов, квартир, мойка окон.Подработка.
Брестская, Пинск
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель