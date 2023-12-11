logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Ошмянах

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

10 р.

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Рама ПВХ, окна пвх по низким ценам

Договорная

Рама ПВХ, окна пвх по низким ценам

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Дверь входная, дерево (2шт)

195 р.

Дверь входная, дерево (2шт)

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Стеклопакет

Бесплатно

Стеклопакет

Гродненская, Ошмяны

Межкомнатные двери со стеклом и без в Ошмянах

246 р.

Межкомнатные двери со стеклом и без в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Металлическая дверь в кредит, рассрочку в Ошмянах

659 р.

Металлическая дверь в кредит, рассрочку в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Окна, двери из ПВХ

200 р.

Окна, двери из ПВХ

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Входные двери ОТ 800,00 б.р.

Договорная

Входные двери ОТ 800,00 б.р.

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Современные межкомнатные двери. Более 1000 моделей в Ошмянах

Договорная

Современные межкомнатные двери. Более 1000 моделей в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Двери межкомнатные экошпон в Ошмянах

Договорная

Двери межкомнатные экошпон в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ- Балконная рама с ламинацией REHAU в Ошмянах

1 053 р.

Окна ПВХ- Балконная рама с ламинацией REHAU в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Межкомнатная дверь Динмар S63 в Ошмянах

438 р.

Межкомнатная дверь Динмар S63 в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ застекление веранды в Ошмянах

Договорная

Окна ПВХ застекление веранды в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Межкомнатная дверь Динмар S37 в Ошмянах

413 р.

Межкомнатная дверь Динмар S37 в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Дверь входная металлическая под заказ в Ошмянах

Договорная

Дверь входная металлическая под заказ в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Окна Балконная рама в рассрочку

Договорная

Окна Балконная рама в рассрочку

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ без дилерских наценок

100 р.

Окно ПВХ без дилерских наценок

Гродненская, Ошмяны

Входные двери Металюкс М660 под заказ в Ошмянах

1 884 р.

Входные двери Металюкс М660 под заказ в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Входные двери Металюкс М789/1 в рассрочку в Ошмянах

1 731 р.

Входные двери Металюкс М789/1 в рассрочку в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Двери металлические ПВХ

Договорная

Двери металлические ПВХ

Гродненская, Ошмяны

Межкомнатные двери

100 р.

Межкомнатные двери

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Полотно двери

70 р.

Полотно двери

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Ошмяны

Двойные входные двери (можно по отдельности)

Договорная

Двойные входные двери (можно по отдельности)

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Двери

550 р.

Двери

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Дверь межкомнатная 80см

80 р.

Дверь межкомнатная 80см

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Пластиковая входная и межкомнатная дверь /

Договорная

Пластиковая входная и межкомнатная дверь /

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Окна и двери из пвх

100 р.

Окна и двери из пвх

Гродненская, Ошмяны

Балконная дверь

150 р.

Балконная дверь

Гродненская, Ошмяны

Входные двери

100 р.

Входные двери

Гродненская, Ошмяны

Двери межкомнатные деревянные

60 р.

Двери межкомнатные деревянные

Гродненская, Ошмяны

Козырек над дверью

Договорная

Козырек над дверью

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Окна деревянные

Договорная

Окна деревянные

Гродненская, Ошмяны

Одностворчатое окно ПВХ 1300 на 900 Ошмяны

246 р.

Одностворчатое окно ПВХ 1300 на 900 Ошмяны

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Дверь сдвижная

100 р.

Дверь сдвижная

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Дверь межкомнатная

50 р.

Дверь межкомнатная

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Двери

10 р.

Двери

Гродненская, Ошмяны

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки