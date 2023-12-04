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Прочие сельхоз животные
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Прочие сельхоз животные в Орше

Петух

10 р.

Петух

Витебская, Орша

Продам

380 р.

Продам

Витебская, Орша

Продам улья

100 р.

Продам улья

Витебская, Орша

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Люпин Фуражный

1.10 р.

Люпин Фуражный

Минская, Смолевичи

петухи

20 р.

петухи

Минск, Ленинский

Курица + петух Лакеданзи

40 р.

Курица + петух Лакеданзи

Минская, Другие города

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Котенок в добрые руки

Бесплатно

Котенок в добрые руки

Могилев

13 р.

Индейка

Минская, Копыль

Индюки , кролики

10 р.

Индюки , кролики

Брестская, Ляховичи

Курочки Борковская Барвистая 2+1

20 р.

Курочки Борковская Барвистая 2+1

Брест

Договорная

Петушки

Минская, Несвиж

Перепела (техасский белый)

5 р.

Перепела (техасский белый)

Брестская, Барановичи

овцы

300 р.

овцы

Брестская, Кобрин

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Кролик

10 р.

Кролик

Минская, Молодечно

Козы нубийской и альпийской породы

Договорная

Козы нубийской и альпийской породы

Витебская, Полоцк

ПЛЕМЕННЫЕ КРОЛИКИ (от европейских производителей)

15 р.

ПЛЕМЕННЫЕ КРОЛИКИ (от европейских производителей)

Могилевская, Горки

Овец на мясо и развод

13 р.

Овец на мясо и развод

Витебск

Корма для животных и птиц

Бесплатно

Корма для животных и птиц

Гомельская, Житковичи

Договорная

Прибор для убоя

Брестская, Барановичи

Барашки

700 р.

Барашки

Минская, Другие города

170 р.

Животные поросята

Могилевская, Горки

Животные

Договорная

Животные

Минская, Слуцк

Продам 2 молодых 9 месячных баранчика

180 р.

Продам 2 молодых 9 месячных баранчика

Гродненская, Мосты

Договорная

Продам кабана,живым весом ,или разрубом

Брестская, Другие города

14 р.

Баранина

Минск, Московский

Договорная

Молодые овцы

Брестская, Дрогичин

Сельхозживотные

150 р.

Сельхозживотные

Могилев

Яйцо

4.50 р.

Яйцо

Брестская, Барановичи

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Парки

350 р.

Парки

Минская, Столбцы

Баран на племя курдюк

600 р.

Баран на племя курдюк

Брестская, Пружаны

Продам овец

Договорная

Продам овец

Минская, Узда

Договорная

Коза покрытая второй раз

Могилевская, Хотимск

0.25 р.

Живец плотва

Брестская, Дрогичин

Еда для щуки

Бесплатно

Еда для щуки

Могилевская, Горки

Кролик бельгийских фландр

Договорная

Кролик бельгийских фландр

Брестская, Кобрин

Договорная

Обмен на Сельхоз Животных

Витебск

Поросята кармалы

150 р.

Поросята кармалы

Могилевская, Бобруйск

Овцы

200 р.

Овцы

Минская, Столбцы

Ярки Дорпер

3 500 р.

Ярки Дорпер

Брест

ЦЕСАРКИ семья ЦЕСАРОК

Договорная

ЦЕСАРКИ семья ЦЕСАРОК

Минская, Минский район

150 р.

Продам Барана

Минская, Крупки

12 р.

Продам баранину

Брестская, Каменец

Бычок

2 200 р.

Бычок

Гомель

Овцы и баран эдильбаевской породы

Договорная

Овцы и баран эдильбаевской породы

Могилев

Молодняк нутрии

Договорная

Молодняк нутрии

Гомельская, Речица

Козёл

Договорная

Козёл

Гомельская, Жлобин

Козы

Договорная

Козы

Витебская, Чашники

Нутрии

150 р.

Нутрии

Гомельская, Жлобин

10 р.

Коза дойная

Брестская, Кобрин

Свижина

Договорная

Свижина

Гомельская, Мозырь

Картофель мелкий+семянка

0.15 р.

Картофель мелкий+семянка

Минская, Несвиж

Гуси, гусятина.

50 р.

Гуси, гусятина.

Минская, Старые Дороги

15 р.

Нутрии

Гродненская, Волковыск

Договорная

Солома нужна с доставкой

Минская, Воложин

Договорная

Петухи молодые, 4.5 мес.

Минская, Несвиж

Ярочки кросс дорпера 75%

350 р.

Ярочки кросс дорпера 75%

Гродно

Продам козу пескоструй

Бесплатно

Продам козу пескоструй

Гродненская, Мосты

Самки

Договорная

Самки

Гродненская, Ивье

Овцы

6 р.

Овцы

Витебская, Шарковщина

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