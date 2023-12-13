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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Орше

Ножевка по металлу

15 р.

Ножевка по металлу

Витебская, Орша

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Продам Хилти

20 р.

Продам Хилти

Витебская, Орша

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Уровень лазерный

110 р.

Уровень лазерный

Витебская, Орша

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Стриппер для зачистки проводов

30 р.

Стриппер для зачистки проводов

Витебская, Орша

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Стриппер автоматический KNIPEX, Германия

250 р.

Стриппер автоматический KNIPEX, Германия

Витебская, Орша

Аккумулятор Makita

130 р.

Аккумулятор Makita

Витебская, Орша

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Инструмент для снятия изоляции, разный

70 р.

Инструмент для снятия изоляции, разный

Витебская, Орша

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Нож с выдвижным лезвием Stanley

5 р.

Нож с выдвижным лезвием Stanley

Витебская, Орша

Ножницы для резки кабелей KNIPEX

160 р.

Ножницы для резки кабелей KNIPEX

Витебская, Орша

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ломик с ручкой

20 р.

ломик с ручкой

Витебская, Орша

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Зарядное устройство DeWalt

130 р.

Зарядное устройство DeWalt

Витебская, Орша

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Круг отрезной алмазный 230х22,2

20 р.

Круг отрезной алмазный 230х22,2

Витебская, Орша

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Круг алмазный отрезной сегментный 350х10х25,4mm

60 р.

Круг алмазный отрезной сегментный 350х10х25,4mm

Витебская, Орша

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Нить разметочная, отбивка

15 р.

Нить разметочная, отбивка

Витебская, Орша

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Свёрла СССР

2.50 р.

Свёрла СССР

Витебская, Орша

Метчики СССР

1.50 р.

Метчики СССР

Витебская, Орша

Рулетка

3 р.

Рулетка

Витебская, Орша

биты для авто

0.50 р.

биты для авто

Витебская, Орша

Черенки для молотка

Договорная

Черенки для молотка

Витебская, Орша

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Продам

Договорная

Продам

Витебская, Орша

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Продам

Договорная

Продам

Витебская, Орша

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Лопата пластиковая с черенком 500х390мм

Договорная

Лопата пластиковая с черенком 500х390мм

Витебская, Орша

Круг отрезной 350

9 р.

Круг отрезной 350

Витебская, Орша

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Лебёдка ручная СССР

5 р.

Лебёдка ручная СССР

Витебская, Орша

Пила двухручка

Договорная

Пила двухручка

Витебская, Орша

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Токарные пластины

1.50 р.

Токарные пластины

Витебская, Орша

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Щётка для ушм

20 р.

Щётка для ушм

Витебская, Орша

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сверла перефораторные

2 р.

сверла перефораторные

Витебская, Орша

Плашкодержатель

20 р.

Плашкодержатель

Витебская, Орша

щетки для дрели

6 р.

щетки для дрели

Витебская, Орша

Щётка строительная

10 р.

Щётка строительная

Витебская, Орша

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Диск алмазный турбо сегментный

20 р.

Диск алмазный турбо сегментный

Витебская, Орша

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Диск по дереву

15 р.

Диск по дереву

Витебская, Орша

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Диск по дереву

15 р.

Диск по дереву

Витебская, Орша

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Диск алмазный турбо сегментный

10 р.

Диск алмазный турбо сегментный

Витебская, Орша

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Напильники разные

1 р.

Напильники разные

Витебская, Орша

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щетки для электро-инсрумента

6 р.

щетки для электро-инсрумента

Витебская, Орша

Ручки заготовки

1.50 р.

Ручки заготовки

Витебская, Орша

Молоток

Договорная

Молоток

Витебская, Орша

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Круги отрезные, круги лепестковые

0.80 р.

Круги отрезные, круги лепестковые

Витебская, Орша

Тиски

40 р.

Тиски

Витебская, Орша

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Молоток

10 р.

Молоток

Витебская, Орша

Электро инструменты

40 р.

Электро инструменты

Витебская, Орша

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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