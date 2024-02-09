Товары от Куфар Маркета
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Прочая оргтехника в Орше
100 р.
Резак роликовый
Гродно
370 р.
Epson L222
Минск, Первомайский
150 р.
Брошюровщик TPPS А12
Минск, Центральный
299 р.
Картридж тонер оригинал 1шт новый
Минск, Фрунзенский
5 р.
Телефон с автоответчиком
Витебск
40 р.
Катридж (HP LazerJet 96A 2100.2200 C 4096A) одна
Минск, Первомайский
50 р.
Мини АТС Lg aria Soho
Минск, Ленинский
100 р.
ламинатор
Витебская, Полоцк
Договорная
Видеомагнитофон
Минская, Молодечно
300 р.
Брошюровщик Bulros K-1534
Брест
40 р.
Печать
Брестская, Кобрин
250 р.
Opus hercules Plus брошюровщик
Минск, Первомайский
35 р.
Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21 мебельный врезной
Минск, Московский
35 р.
Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU
Минск, Московский
85 р.
UNIBIND XU 138 Устройство для термпереплета. В комплекте папки Peleman 5 мм
Минск, Центральный
150 р.
ксерокс принтер сканер
Гродно
Договорная
Электронная пищущая машинка brother AX-430
Брест
Договорная
Принтер
Гомель
58 р.
Мини принтер
Гомельская, Светлогорск
300 р.
Печатная машинка редкая
Минск, Октябрьский
150 р.
Контрольна- кассовая машина Ка СБИ-03МФ
Гомель
35 900 р.
Широкоформатная инженерная система для печати/скан
Минск, Московский
35 р.
Аппарат для проверки денежных купюр.
Минск, Советский
25 р.
Чернила для принтера
Минск, Первомайский
60 р.
форматер и плата питания HP 1020 1018 P1005 m1132 P2035 m1005 MF4410 mf4018 и другие
Минск, Советский
100 р.
Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W
Минск, Фрунзенский
1 125 р.
Режущий плоттер Silhouette CAMEO 4
Минск, Фрунзенский
20 р.
Резак для бумаги
Витебск
75 р.
Ламинатор
Гродно
60 р.
Сабельный резак бумаг 31см СССР качество, не китай
Минск, Советский
Онлайн-заказ
276.08 р.
Ламинаторы Ping Da FGK260
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
261.60 р.
Ламинатор Office-Kit L3225
Минск, Центральный
100 р.
Пишущая машинка Ромашка
Минск, Первомайский
5 р.
Печать рабочая
Минск, Советский
180 р.
Ламинатор Fellowes Callisto A3
Брестская, Береза
120 р.
Профессиональный резак для бумаги формата A3
Брестская, Береза
240 р.
Печатная машинка Любава
Минск, Октябрьский
Договорная
Пишущая машинка ERIKA
Минск, Ленинский
205 р.
Брошюратор GMP Mini
Минск, Центральный
60 р.
Переплетчик Unibind
Гомельская, Мозырь
250 р.
Стенд для плоттера HP DesignJet T120/T520 24''
Минск, Советский
30 р.
Ксерокс 5915
Брестская, Иваново
22 р.
Детектор валют и счетчик банкнот прокат
Минск, Московский
20 р.
Canon fc108
Гомель
Онлайн-заказ
1 103.68 р.
Брошюровщик Fellowes Pulsar+ 56276
Минск, Центральный
80 р.
Пишущая машинка Olimpia
Могилев
150 р.
Вал
Гомель
190 р.
Ламинатор FGK-230
Гродно
100 р.
СЧИТОВАТЕЛЬ ГАНДЛЯРОК
Минская, Борисов
45 р.
Факс Панасоник б/у черный
Минск, Московский
650 р.
Термопринтер EPSON TM L90
Минск, Московский
120 р.
Ламинатор QUIGG
Минск, Первомайский
90 р.
Роликовый резак Fellowes SafeCut Proton A3
Витебск
219 р.
Ламинатор Wallner LM441
Минск, Первомайский
10 р.
Фотобумага 50 листов
Гродно
139 р.
СКИДКА.Ламинатор GBC Fusion 3000L (A4) (а.45-032846)
Минск, Первомайский
500 р.
Плоттер_Epson Stylus Pro 770
Минск, Партизанский
69 р.
Копирник на А4, А2. СССР.
Минск, Октябрьский
60 р.
Печатная машинка Olivetti
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
219 р.
Ламинатор Wallner LM441
Минск, Первомайский
782.91 р.
Шредер Office Kit S240 (1.9x10)
Минск, Центральный
1 304.52 р.
Шредер Wallner AF 160 C2 / 110401
Минск, Центральный
174.30 р.
Ламинатор Brauberg Superjet A3 / 532270
Минск, Центральный
174.30 р.
Ламинатор Brauberg Superjet A3 / 532270
Минск, Центральный
203.67 р.
Ламинатор Brauberg FGK-320 А3 / 531351
Минск, Центральный
Договорная
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ XEROX
Минск, Центральный
Договорная
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ CANON
Минск, Центральный