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Компьютерная техникаОргтехника

Прочая оргтехника в Орше

кернер (керн) автоматический

20 р.

кернер (керн) автоматический

Витебская, Орша

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Резак роликовый

100 р.

Резак роликовый

Гродно

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Epson L222

370 р.

Epson L222

Минск, Первомайский

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Брошюровщик TPPS А12

150 р.

Брошюровщик TPPS А12

Минск, Центральный

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Картридж тонер оригинал 1шт новый

299 р.

Картридж тонер оригинал 1шт новый

Минск, Фрунзенский

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Телефон с автоответчиком

5 р.

Телефон с автоответчиком

Витебск

Катридж (HP LazerJet 96A 2100.2200 C 4096A) одна

40 р.

Катридж (HP LazerJet 96A 2100.2200 C 4096A) одна

Минск, Первомайский

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Мини АТС Lg aria Soho

50 р.

Мини АТС Lg aria Soho

Минск, Ленинский

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ламинатор

100 р.

ламинатор

Витебская, Полоцк

Видеомагнитофон

Договорная

Видеомагнитофон

Минская, Молодечно

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Брошюровщик Bulros K-1534

300 р.

Брошюровщик Bulros K-1534

Брест

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Печать

40 р.

Печать

Брестская, Кобрин

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Opus hercules Plus брошюровщик

250 р.

Opus hercules Plus брошюровщик

Минск, Первомайский

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Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21 мебельный врезной

35 р.

Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21 мебельный врезной

Минск, Московский

Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

35 р.

Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

Минск, Московский

UNIBIND XU 138 Устройство для термпереплета. В комплекте папки Peleman 5 мм

85 р.

UNIBIND XU 138 Устройство для термпереплета. В комплекте папки Peleman 5 мм

Минск, Центральный

ксерокс принтер сканер

150 р.

ксерокс принтер сканер

Гродно

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Электронная пищущая машинка brother AX-430

Договорная

Электронная пищущая машинка brother AX-430

Брест

Принтер

Договорная

Принтер

Гомель

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Мини принтер

58 р.

Мини принтер

Гомельская, Светлогорск

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Печатная машинка редкая

300 р.

Печатная машинка редкая

Минск, Октябрьский

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Контрольна- кассовая машина Ка СБИ-03МФ

150 р.

Контрольна- кассовая машина Ка СБИ-03МФ

Гомель

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Широкоформатная инженерная система для печати/скан

35 900 р.

Широкоформатная инженерная система для печати/скан

Минск, Московский

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Аппарат для проверки денежных купюр.

35 р.

Аппарат для проверки денежных купюр.

Минск, Советский

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Чернила для принтера

25 р.

Чернила для принтера

Минск, Первомайский

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форматер и плата питания HP 1020 1018 P1005 m1132 P2035 m1005 MF4410 mf4018 и другие

60 р.

форматер и плата питания HP 1020 1018 P1005 m1132 P2035 m1005 MF4410 mf4018 и другие

Минск, Советский

Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

100 р.

Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

Минск, Фрунзенский

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Режущий плоттер Silhouette CAMEO 4

1 125 р.

Режущий плоттер Silhouette CAMEO 4

Минск, Фрунзенский

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Резак для бумаги

20 р.

Резак для бумаги

Витебск

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Ламинатор

75 р.

Ламинатор

Гродно

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Сабельный резак бумаг 31см СССР качество, не китай

60 р.

Сабельный резак бумаг 31см СССР качество, не китай

Минск, Советский

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Ламинаторы Ping Da FGK260

Онлайн-заказ

276.08 р.

Ламинаторы Ping Da FGK260

Минск, Центральный

Ламинатор Office-Kit L3225

Онлайн-заказ

261.60 р.

Ламинатор Office-Kit L3225

Минск, Центральный

Пишущая машинка Ромашка

100 р.

Пишущая машинка Ромашка

Минск, Первомайский

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Печать рабочая

5 р.

Печать рабочая

Минск, Советский

Ламинатор Fellowes Callisto A3

180 р.

Ламинатор Fellowes Callisto A3

Брестская, Береза

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Профессиональный резак для бумаги формата A3

120 р.

Профессиональный резак для бумаги формата A3

Брестская, Береза

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Печатная машинка Любава

240 р.

Печатная машинка Любава

Минск, Октябрьский

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Пишущая машинка ERIKA

Договорная

Пишущая машинка ERIKA

Минск, Ленинский

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Брошюратор GMP Mini

205 р.

Брошюратор GMP Mini

Минск, Центральный

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Переплетчик Unibind

60 р.

Переплетчик Unibind

Гомельская, Мозырь

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Стенд для плоттера HP DesignJet T120/T520 24''

250 р.

Стенд для плоттера HP DesignJet T120/T520 24''

Минск, Советский

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Ксерокс 5915

30 р.

Ксерокс 5915

Брестская, Иваново

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Детектор валют и счетчик банкнот прокат

22 р.

Детектор валют и счетчик банкнот прокат

Минск, Московский

Canon fc108

20 р.

Canon fc108

Гомель

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Брошюровщик Fellowes Pulsar+ 56276

Онлайн-заказ

1 103.68 р.

Брошюровщик Fellowes Pulsar+ 56276

Минск, Центральный

Пишущая машинка Olimpia

80 р.

Пишущая машинка Olimpia

Могилев

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Вал

150 р.

Вал

Гомель

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Ламинатор FGK-230

190 р.

Ламинатор FGK-230

Гродно

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СЧИТОВАТЕЛЬ ГАНДЛЯРОК

100 р.

СЧИТОВАТЕЛЬ ГАНДЛЯРОК

Минская, Борисов

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Факс Панасоник б/у черный

45 р.

Факс Панасоник б/у черный

Минск, Московский

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Термопринтер EPSON TM L90

650 р.

Термопринтер EPSON TM L90

Минск, Московский

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Ламинатор QUIGG

120 р.

Ламинатор QUIGG

Минск, Первомайский

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Роликовый резак Fellowes SafeCut Proton A3

90 р.

Роликовый резак Fellowes SafeCut Proton A3

Витебск

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Ламинатор Wallner LM441

219 р.

Ламинатор Wallner LM441

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фотобумага 50 листов

10 р.

Фотобумага 50 листов

Гродно

СКИДКА.Ламинатор GBC Fusion 3000L (A4) (а.45-032846)

139 р.

СКИДКА.Ламинатор GBC Fusion 3000L (A4) (а.45-032846)

Минск, Первомайский

Доставка
Плоттер_Epson Stylus Pro 770

500 р.

Плоттер_Epson Stylus Pro 770

Минск, Партизанский

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Копирник на А4, А2. СССР.

69 р.

Копирник на А4, А2. СССР.

Минск, Октябрьский

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Печатная машинка Olivetti

60 р.

Печатная машинка Olivetti

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинатор Wallner LM441

219 р.

Ламинатор Wallner LM441

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шредер Office Kit S240 (1.9x10)

782.91 р.

Шредер Office Kit S240 (1.9x10)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шредер Wallner AF 160 C2 / 110401

1 304.52 р.

Шредер Wallner AF 160 C2 / 110401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Brauberg Superjet A3 / 532270

174.30 р.

Ламинатор Brauberg Superjet A3 / 532270

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Brauberg Superjet A3 / 532270

174.30 р.

Ламинатор Brauberg Superjet A3 / 532270

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Brauberg FGK-320 А3 / 531351

203.67 р.

Ламинатор Brauberg FGK-320 А3 / 531351

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ XEROX

Договорная

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ XEROX

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ CANON

Договорная

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ CANON

Минск, Центральный

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