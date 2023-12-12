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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Орше

Линолиум

30 р.

Линолиум

Витебская, Орша

Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м

12.50 р.

Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м

Витебская, Орша

Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии

24.20 р.

Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии

Витебская, Орша

Обои премиум класса

125 р.

Обои премиум класса

Витебская, Орша

Сайдинг Ю-пласт

10.40 р.

Сайдинг Ю-пласт

Витебская, Орша

Софиты Docke

13.80 р.

Софиты Docke

Витебская, Орша

Панели ПВХ

7.50 р.

Панели ПВХ

Витебская, Орша

Панели ПВХ

14.50 р.

Панели ПВХ

Витебская, Орша

Сэндвич-панели

20 р.

Сэндвич-панели

Витебская, Орша

обои

Договорная

обои

Витебская, Орша

обои

55 р.

обои

Витебская, Орша

пленка и профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка и профиль для натяжных потолков

Витебская, Орша

Доставка
Коллер для краски

7 р.

Коллер для краски

Витебская, Орша

Коллер Снежка

7 р.

Коллер Снежка

Витебская, Орша

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Витебская, Орша

Доставка
Самоклеящаяся панели

50 р.

Самоклеящаяся панели

Витебская, Орша

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Ламинат

300 р.

Ламинат

Витебская, Орша

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Плитка 15*15

30 р.

Плитка 15*15

Витебская, Орша

Рулонные шторы / рольшторы день ночь / зебра / ком

Договорная

Рулонные шторы / рольшторы день ночь / зебра / ком

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Жидкие обои

17 р.

Жидкие обои

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка

Договорная

Отдам битую стяжку пола (бесплатно )в мешках

Витебская, Орша

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Панели ПВХ

4.50 р.

Панели ПВХ

Витебская, Орша

Самоклеющаяся пленка

Договорная

Самоклеющаяся пленка

Витебская, Орша

Rotband pasta 18кг

55 р.

Rotband pasta 18кг

Витебская, Орша

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Плитка

Договорная

Плитка

Витебская, Орша

Воск для венецианской штукатурки

20 р.

Воск для венецианской штукатурки

Витебская, Орша

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Краска вд-ак (цвет Magma 45)

50 р.

Краска вд-ак (цвет Magma 45)

Витебская, Орша

Плитка керамогранит

150 р.

Плитка керамогранит

Витебская, Орша

Краска акриловая

Договорная

Краска акриловая

Витебская, Орша

Плитка керамическая ''Керамин''

Договорная

Плитка керамическая ''Керамин''

Витебская, Орша

Пропитки для дерева

Договорная

Пропитки для дерева

Витебская, Орша

Доставка
Сайдинг, софиты, панели ПВХ

Договорная

Сайдинг, софиты, панели ПВХ

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Гипсокартон

Договорная

Гипсокартон

Витебская, Орша

Эмаль ПФ-115

Договорная

Эмаль ПФ-115

Витебская, Орша

Доставка
Евровагонка ( обшивка, блок-хаус, скандинавская доска)

Договорная

Евровагонка ( обшивка, блок-хаус, скандинавская доска)

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Растворитель для краски

3 р.

Растворитель для краски

Витебская, Орша

Кафель печной, белый

0.20 р.

Кафель печной, белый

Витебская, Орша

Обои

13 р.

Обои

Витебская, Орша

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Краска лак ''SIKKENS''

150 р.

Краска лак ''SIKKENS''

Витебская, Орша

Плитка для пола

20 р.

Плитка для пола

Витебская, Орша

Керамогранит

10 р.

Керамогранит

Витебская, Орша

Утеплитель минвата базальтовая Хотрок

Договорная

Утеплитель минвата базальтовая Хотрок

Витебская, Орша

Доставка
Декоративный камень

Договорная

Декоративный камень

Витебская, Орша

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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