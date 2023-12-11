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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Орше

Круг отрезной 230 *2,5.22.23

Договорная

Круг отрезной 230 *2,5.22.23

Витебская, Орша

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сверла по дереву

10 р.

сверла по дереву

Витебская, Орша

Диск по дереву, на болгарку

Договорная

Диск по дереву, на болгарку

Витебская, Орша

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Вытяжной кожух Wortex для УШМ DS 125 / DS12500018

70 р.

Вытяжной кожух Wortex для УШМ DS 125 / DS12500018

Витебская, Орша

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Патрон (1-9,В 12)

20 р.

Патрон (1-9,В 12)

Витебская, Орша

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Диски алмазные D350mm

Бесплатно

Диски алмазные D350mm

Витебская, Орша

Диски для строительных работ

4 р.

Диски для строительных работ

Витебская, Орша

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Бита, трубчатое сверло

10 р.

Бита, трубчатое сверло

Витебская, Орша

Пояс страховочный

300 р.

Пояс страховочный

Витебская, Орша

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Сверло,сверло развертка,патрон

Договорная

Сверло,сверло развертка,патрон

Витебская, Орша

Круг Алмазный Диавэй Профессионал Асфальт 400мм

Договорная

Круг Алмазный Диавэй Профессионал Асфальт 400мм

Витебская, Орша

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Шаблон для врезки замков

360 р.

Шаблон для врезки замков

Витебская, Орша

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Круг отрезной

1 р.

Круг отрезной

Витебская, Орша

Круги отрезные 230×1,6×22,23

1.50 р.

Круги отрезные 230×1,6×22,23

Витебская, Орша

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Патрон сверлильный

30 р.

Патрон сверлильный

Витебская, Орша

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Блок питания к 18v шуруповерту

45 р.

Блок питания к 18v шуруповерту

Витебская, Орша

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Сверло корончатое

Договорная

Сверло корончатое

Витебская, Орша

Вал на подшипниках

30 р.

Вал на подшипниках

Витебская, Орша

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Круг шлифовальный (зачистной) Луга - Абразив 125 x

2 р.

Круг шлифовальный (зачистной) Луга - Абразив 125 x

Витебская, Орша

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Кардщетка Практика М 14

Договорная

Кардщетка Практика М 14

Витебская, Орша

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Шлифовальный круг

30 р.

Шлифовальный круг

Витебская, Орша

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Полотно режущее(диск) Metabo

80 р.

Полотно режущее(диск) Metabo

Витебская, Орша

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Пилы и ножы церкулярные.

Договорная

Пилы и ножы церкулярные.

Витебская, Орша

Резец диамтр 8 мм длина 55 мм

6 р.

Резец диамтр 8 мм длина 55 мм

Витебская, Орша

Продам Круги обдирка

3 р.

Продам Круги обдирка

Витебская, Орша

Коронка по бетону 68мм

35 р.

Коронка по бетону 68мм

Витебская, Орша

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диск-пила по дереву

Договорная

диск-пила по дереву

Витебская, Орша

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Нож плоский для обработки древесины

7 р.

Нож плоский для обработки древесины

Витебская, Орша

Кардщетка

Договорная

Кардщетка

Витебская, Орша

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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