Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Орше
65 р.
Ортез голеностопный.
Витебская, Орша
150 р.
ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Витебская, Орша
150 р.
Ортез на колено
Витебская, Орша
150 р.
Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.
Витебская, Орша
90 р.
ОРТЕЗ
Витебская, Орша
150 р.
Ортез на коленный сустав orlett
Витебская, Орша
Договорная
Ортез коленный KS-601 разъёмный.
Витебская, Орша
160 р.
Ортез коленный, усиленный ORLETT KS-601
Витебская, Орша
Договорная
Ортез для локтевого сустава
Витебская, Орша
300 р.
Ортез, голеностоп
Витебск
75 р.
Ортез , бандаж на колено, Германия, р-р Large
Гомель
80 р.
Тренажёр для пальцев рук
Минская, Узда
20 р.
Бандаж голеностопный для суставов и связок
Брест
60 р.
Ортез на голеностоп сустав жесткий 39-41р
Брест
10 р.
Ортез
Минск, Первомайский
380 р.
Ортез коленный регулируемый ORLETT HKS-303
Минск, Первомайский
300 р.
Ортез bauerfeind
Минск, Октябрьский
140 р.
Ортез на голеностопный сустав (сапожок)
Минск, Первомайский
60 р.
Ортез
Минск, Партизанский
60 р.
Ортез
Минск, Партизанский
197 р.
Ортез голеностопного сустава, ORTEX 06F
Минская, Солигорск
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
150 р.
Ортез коленный Orlett KS-601 (M)
Минск, Московский
180 р.
Отводящая шина-распорка Orlett
Брестская, Высокое
80 р.
Ортез
Витебская, Новополоцк
800 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
200 р.
ортез на голеностопный protect.CAT walker L
Витебск
60 р.
Тутор
Могилев
200 р.
Пара послеоперационной обуви размер L
Минск, Ленинский
60 р.
Ботинок Барука послеоперационный M
Минск, Ленинский
400 р.
Ортез на голеностопный сустав
Гомельская, Жлобин
180 р.
Ортез коленный с регулируемый объемом движения
Минск, Советский
100 р.
Отрез на лучезапястный сустав
Минск, Октябрьский
25 р.
ПРОКАТ Ортез OBER локтевой (левый) с регулируемым объемом движения
Минск, Центральный
15 р.
ПРОКАТ Ортез на голеностопный сустав
Минск, Центральный
30 р.
ПРОКАТ Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)
Минск, Центральный
27 р.
ПРОКАТ Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )
Минск, Центральный
130 р.
Ортез коленный Orlett KS-601, сильная фиксация.
Минск, Советский
10 р.
Ортез на колено
Минск, Ленинский
105 р.
Ортез на коленный сустав
Гродненская, Ошмяны
130 р.
Ортез на голеностоп
Минск, Фрунзенский
90 р.
Ортез для руки и голеностопа
Минская, Другие города
15 р.
Наколенники
Минск, Фрунзенский
60 р.
Тазобедренный ортез Тюбингера
Минск, Первомайский
5 р.
Шина фрейка,5р
Гомель
25 р.
Фиксатор большого пальца руки
Минск, Фрунзенский
170 р.
Ортез на голеностопный сустав ORLETT HAS-301
Минск, Фрунзенский
130 р.
Тутор
Гомельская, Речица
250 р.
Ортез фирмы ANTAR с регулировками (Польша)
Витебская, Полоцк
50 р.
Ортез 05 size 55
Минск, Фрунзенский
60 р.
Ортез 05A medium
Минск, Фрунзенский
65 р.
Ортез коленного сустава
Гродно
110 р.
Отрез 04C large на коленный сустав
Минск, Фрунзенский
Договорная
Гипс на ногу- лангета гипсовая
Минск, Советский
80 р.
Ортез на коленный сустав
Витебск
20 р.
Ортез
Минск, Первомайский
400 р.
Ортез детский удерживающий
Брестская, Пинск
100 р.
Тутор
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
281 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Партизанский
170 р.
Ортез голеностопный жесткий. Antar
Минск, Центральный
64 р.
Обувь на гипсовые повязки
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный