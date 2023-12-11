Оборудование для салонов красоты в Орше
2 100 р.
Барберское кресло
Витебская, Орша
400 р.
Парикмахерское зеркало двухстороннее
Витебская, Орша
180 р.
Стол для маникюра
Витебская, Орша
25 р.
Подставка маникюрная для рук
Витебская, Орша
Договорная
Ресепшен
Витебская, Орша
200 р.
Промышленная швейная машинка
Витебская, Орша
250 р.
Кресло для стрижек
Витебская, Орша
800 р.
Парикмахерская стойка и зеркало
Витебская, Орша
89 р.
Тележка парикмахерская
Витебская, Орша
150 р.
Кресло для педикюра
Витебская, Орша
120 р.
Кушетка
Витебская, Орша
1 490 р.
Аппарат RF лифтинга, кавитации, вакуумного массажа
Витебская, Орша
5 100 р.
Коагулятор сосудов
Витебская, Орша
11 000 р.
Лазер СО2
Витебская, Орша
100 р.
Кушетка для наращивания ресниц
Витебская, Орша
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
950 р.
МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992
Минск, Московский
130 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
110 р.
Стол для маникюра
Гомель
50 р.
Вытяжка для маникюра
Могилевская, Костюковичи
200 р.
Стул для парикмахера
Минск, Московский
3 000 р.
Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)
Витебская, Новополоцк
100 р.
Стул
Гродненская, Ошмяны
50 р.
Тележка
Гродненская, Ошмяны
200 р.
Мойка со стулом
Гродненская, Ошмяны
260 р.
Стол массажный
Минск, Первомайский
420 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
390 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
440 р.
Ресепшен, стол (новый, в наличии)
Минск, Московский
230 р.
Кушетка
Минск, Советский
4 250 р.
Аппарат массажный Fohow биоэнергомассажер БЭМ 3.0
Минск, Фрунзенский
25 300 р.
Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц
Минск, Центральный
80 р.
Кушетка
Брест
55 р.
Тумба - стойка ресепшн
Минск, Фрунзенский
130 р.
Стол
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
1 500 р.
Инфракрасные штаны
Минская, Жодино
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
Договорная
Оборудование для студии
Минск, Фрунзенский
200 р.
Вытяжка Tan для моментального загара
Минская, Молодечно
110 р.
Стол для маникюра
Могилев
1 500 р.
Аппарат прессотерапии
Минская, Жодино
850 р.
Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра
Гомельская, Мозырь
6 500 р.
Аппарат B-flexy
Минская, Жодино
450 р.
Кушетка
Могилев
100 р.
Кушетка
Брест
24 000 р.
Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG
Минск, Первомайский
100 р.
Кушетка косметологическая(массажная)
Минск, Первомайский
500 р.
Парикмахерское кресло.
Могилевская, Горки
250 р.
Кушетка косметолога
Могилевская, Быхов
150 р.
Кушетка ( чемодан) НОВАЯ
Гомель
100 р.
Стол маникюрный
Минск, Ленинский
15 300 р.
Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1
Минск, Центральный
130 р.
Кушетка
Могилев
99 р.
Кушетка для массажа наращивания ресниц
Минская, Минский район
2 000 р.
татуировка
Минск, Московский
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский