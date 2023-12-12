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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Орше

Кигуруми/домашний комбинезонКигуруми/домашний комбинезон

34 р.

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Кигуруми/домашний комбинезон

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Плюшевая пижама костюм для дома Плюшевая пижама костюм для дома

7 р.

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Плюшевая пижама костюм для дома

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Халат детскийХалат детский

14 р.

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Халат детский

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Боди Zara 134Боди Zara 134

Договорная

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Боди Zara 134

128 - 134 (8 лет)

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Пижама плюшевая костюм для дома Пижама плюшевая костюм для дома

12 р.

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Пижама плюшевая костюм для дома

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Сэт новогодних пижам next р. 152, новые Сэт новогодних пижам next р. 152, новые

100 р.

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Сэт новогодних пижам next р. 152, новые

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Майка новая хлопокМайка новая хлопок

4 р.

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Майка новая хлопок

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 98 - 104 (4 года)

ПижамаПижама

10 р.

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Пижама

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

ТрусыТрусы

30 р.

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Трусы

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

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КигурумиКигуруми

30 р.

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Кигуруми

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Кофта 98-104Кофта 98-104

6 р.

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Кофта 98-104

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Комплект для девочки Комплект для девочки

15 р.

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Комплект для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПижамаПижама

15 р.

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Пижама

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Пижама Пижама

20 р.

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Пижама

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 116 - 122 (6 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Халата теплыйХалата теплый

15 р.

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Халата теплый

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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ПроданоПродано

5 р.

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Продано

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

БодиБоди

13 р.

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Боди

86 - 92 (2 года)

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Домашний костюм 10-11 летДомашний костюм 10-11 лет

10 р.

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Домашний костюм 10-11 лет

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Шёлковый халатик Шёлковый халатик

5 р.

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Шёлковый халатик

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

ПижамаПижама

15 р.

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Пижама

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Пижама для девочки подростка. Пижама для девочки подростка.

7 р.

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Пижама для девочки подростка.

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

ПижамаПижама

8 р.

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Пижама

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Красивый халатик единорожка 100-110см.Красивый халатик единорожка 100-110см.

20 р.

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Красивый халатик единорожка 100-110см.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ТрусикиТрусики

2 р.

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Трусики

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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ТрусикиТрусики

2 р.

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Трусики

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Тёплый халатикТёплый халатик

35 р.

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Тёплый халатик

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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ПРОДАНО ПижамаПРОДАНО Пижама

5 р.

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ПРОДАНО Пижама

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Кигуруми р.134-146Кигуруми р.134-146

10 р.

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Кигуруми р.134-146

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Пижама теплаяПижама теплая

20 р.

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Пижама теплая

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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СлипыСлипы

10 р.

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Слипы

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Пижама рост 110-56Пижама рост 110-56

10 р.

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Пижама рост 110-56

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Трусики для девочки Трусики для девочки

1 р.

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Трусики для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Бюстгалтера Марк Формель Бюстгалтера Марк Формель

Договорная

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Бюстгалтера Марк Формель

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Пижама детская Пижама детская

35 р.

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Пижама детская

116 - 122 (6 лет)

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Лот белья 134-146Лот белья 134-146

14 р.

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Лот белья 134-146

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Штаны 146Штаны 146

7 р.

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Штаны 146

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

ПижамаПижама

10 р.

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Пижама

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Пижама для девочки Пижама для девочки

20 р.

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Пижама для девочки

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Лот махровых халатов на 2-4 годаЛот махровых халатов на 2-4 года

7 р.

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Лот махровых халатов на 2-4 года

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Кигуруми Кигуруми

15 р.

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Кигуруми

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Лот вещей 128-134-140Лот вещей 128-134-140

10 р.

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Лот вещей 128-134-140

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Одежда для девочки Одежда для девочки

10 р.

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Одежда для девочки

116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Боди и леггинсы Боди и леггинсы

4 р.

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Боди и леггинсы

80 - 86 (1-2 года)

Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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