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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Деревозащитные средства в Орше

no-resultsВ Орше нет таких объявлений, но они есть в других городахВы можете договориться с продавцом о доставке
Антисептик сенеж огнебио проф.

50 р.

Антисептик сенеж огнебио проф.

Минск, Первомайский

Антисептик лессирующий защитно-декоративный

15 р.

Антисептик лессирующий защитно-декоративный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый ГОСТ

17 р.

Антисептик невымываемый ГОСТ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масло для защиты полков в саунах и банях

30 р.

Масло для защиты полков в саунах и банях

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик-грунт для OSB-плит

7 р.

Антисептик-грунт для OSB-плит

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый концентрат 1:10

22 р.

Антисептик невымываемый концентрат 1:10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик для древесины ХМ-11 (концентрат 1:6)

15 р.

Антисептик для древесины ХМ-11 (концентрат 1:6)

Минск, Октябрьский

Condor Holz Lazur Aqua Водный защитно- декоративны

170 р.

Condor Holz Lazur Aqua Водный защитно- декоративны

Могилев

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Пропитка для бань и саун Elcon 0,9л kaminas.by

37 р.

Пропитка для бань и саун Elcon 0,9л kaminas.by

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом

8.99 р.

Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом

Минск, Ленинский

Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском

25.75 р.

Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском

Минск, Ленинский

Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1

9.60 р.

Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1

Минск, Ленинский

Грунтовка для дерева

50 р.

Грунтовка для дерева

Брест

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Краска ''Садовичок'' 2 кг

11.35 р.

Краска ''Садовичок'' 2 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитный состав Massive для дерева

19.52 р.

Защитный состав Massive для дерева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пропитка палисандр/тик

60 р.

Пропитка палисандр/тик

Брест

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Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный

13.99 р.

Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный

Минск, Ленинский

Пропитка огнебиозащитная СЕНЕЖ Огнебио Проф 23 кг

80 р.

Пропитка огнебиозащитная СЕНЕЖ Огнебио Проф 23 кг

Минск, Московский

Грунт Тикурила на восковой основе

35 р.

Грунт Тикурила на восковой основе

Гомель

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Мастика для гидроизоляции 50 кг

100 р.

Мастика для гидроизоляции 50 кг

Гомель

Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)

26.99 р.

Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)

Минск, Ленинский

Антисептик Сенеж для древесины

28.10 р.

Антисептик Сенеж для древесины

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины Osprey

9.10 р.

Антисептик для древесины Osprey

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)

13.49 р.

Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)

Минск, Ленинский

Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача

14.59 р.

Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача

Минск, Ленинский

Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву

19.99 р.

Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио

14.99 р.

Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио

Минск, Ленинский

Масло для дерева Elcon Sauna Oil 1л kaminas.by

28 р.

Масло для дерева Elcon Sauna Oil 1л kaminas.by

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Масло для дерева Парад Белые луга пропитка натуральная (для мебели/бани/разделочных досок)

25.50 р.

Масло для дерева Парад Белые луга пропитка натуральная (для мебели/бани/разделочных досок)

Минск, Ленинский

Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л

85 р.

Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л

Минск, Фрунзенский

Огнебиозащита

3 р.

Огнебиозащита

Минск, Заводской

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Масло для дерева FINKA (walnut) 0.75

35 р.

Масло для дерева FINKA (walnut) 0.75

Минск, Фрунзенский

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Ступень дубовая

Договорная

Ступень дубовая

Гомель

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Огнебиозащита, огнезащита для дерева ОК-ГФ

80 р.

Огнебиозащита, огнезащита для дерева ОК-ГФ

Минск, Московский

Договорная

Огне био защита для дерева

Гомельская, Калинковичи

Биозащита для древесины

100 р.

Биозащита для древесины

Минская, Марьина Горка

Лак

10 р.

Лак

Гомель

Osmo осмо антисептик пропитка масло

38 р.

Osmo осмо антисептик пропитка масло

Витебск

Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л

40 р.

Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л

Минск, Московский

Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг

55 р.

Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг

Минск, Московский

Пропитка для дерева 9л

175 р.

Пропитка для дерева 9л

Минск, Московский

Антисептик для дерева ХМ-11

11.88 р.

Антисептик для дерева ХМ-11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пропитка для дерева Сенеж (антисептик)

20.81 р.

Пропитка для дерева Сенеж (антисептик)

Витебск

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