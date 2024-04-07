Товары от Куфар Маркета
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Деревозащитные средства в Орше
50 р.
Антисептик сенеж огнебио проф.
Минск, Первомайский
15 р.
Антисептик лессирующий защитно-декоративный
Минск, Центральный
17 р.
Антисептик невымываемый ГОСТ
Минск, Центральный
30 р.
Масло для защиты полков в саунах и банях
Минск, Центральный
7 р.
Антисептик-грунт для OSB-плит
Минск, Центральный
22 р.
Антисептик невымываемый концентрат 1:10
Минск, Центральный
15 р.
Антисептик для древесины ХМ-11 (концентрат 1:6)
Минск, Октябрьский
170 р.
Condor Holz Lazur Aqua Водный защитно- декоративны
Могилев
37 р.
Пропитка для бань и саун Elcon 0,9л kaminas.by
Минская, Солигорск
8.99 р.
Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом
Минск, Ленинский
25.75 р.
Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском
Минск, Ленинский
9.60 р.
Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1
Минск, Ленинский
50 р.
Грунтовка для дерева
Брест
11.35 р.
Краска ''Садовичок'' 2 кг
Минск, Центральный
19.52 р.
Защитный состав Massive для дерева
Минск, Центральный
60 р.
Пропитка палисандр/тик
Брест
13.99 р.
Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный
Минск, Ленинский
80 р.
Пропитка огнебиозащитная СЕНЕЖ Огнебио Проф 23 кг
Минск, Московский
35 р.
Грунт Тикурила на восковой основе
Гомель
100 р.
Мастика для гидроизоляции 50 кг
Гомель
26.99 р.
Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)
Минск, Ленинский
28.10 р.
Антисептик Сенеж для древесины
Минск, Ленинский
9.10 р.
Антисептик для древесины Osprey
Минск, Ленинский
13.49 р.
Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)
Минск, Ленинский
14.59 р.
Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача
Минск, Ленинский
19.99 р.
Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву
Минск, Ленинский
14.99 р.
Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио
Минск, Ленинский
28 р.
Масло для дерева Elcon Sauna Oil 1л kaminas.by
Минская, Солигорск
25.50 р.
Масло для дерева Парад Белые луга пропитка натуральная (для мебели/бани/разделочных досок)
Минск, Ленинский
85 р.
Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л
Минск, Фрунзенский
3 р.
Огнебиозащита
Минск, Заводской
35 р.
Масло для дерева FINKA (walnut) 0.75
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ступень дубовая
Гомель
80 р.
Огнебиозащита, огнезащита для дерева ОК-ГФ
Минск, Московский
Договорная
Огне био защита для дерева
Гомельская, Калинковичи
100 р.
Биозащита для древесины
Минская, Марьина Горка
10 р.
Лак
Гомель
38 р.
Osmo осмо антисептик пропитка масло
Витебск
40 р.
Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л
Минск, Московский
55 р.
Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг
Минск, Московский
175 р.
Пропитка для дерева 9л
Минск, Московский
11.88 р.
Антисептик для дерева ХМ-11
Минск, Центральный
20.81 р.
Пропитка для дерева Сенеж (антисептик)
Витебск