Буровые, земляные работы в Орше
Договорная
Канализация ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом
Витебская, Орша
Договорная
Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220
Витебская, Орша
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебская, Орша
60 р.
ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором
Витебская, Орша
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец
Витебская, Орша
Договорная
Бурение скважин на воду
Витебская, Орша
Договорная
Канализация , водопровод под ключ за один день
Витебская, Орша
Договорная
Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ
Витебская, Орша
60 р.
Услуги мини экскаватора
Витебская, Орша
Договорная
Копка колодцев,выгребных ям под ключ за один день
Витебская, Орша
Договорная
Прокладка коммуникаций,водопровод,канализация
Витебская, Орша
Договорная
Наружная канализация водопровод под ключ за день
Витебская, Орша
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ОРША, ОРШАНСКИЙ РАЙОН
Витебская, Орша
Договорная
Канализация для дачи и дома
Витебская, Орша
Договорная
Прокол под дорогой
Витебская, Орша
Договорная
Земляные работы, канализация, водопровод , газ .
Витебская, Орша
70 р.
Аренда самосвала 20 тонн
Витебская, Орша
Договорная
Аренда экскаватора-погрузчика (Услуги амкодора)
Витебская, Орша
Договорная
РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ СКВАЖИН
Витебская, Орша
1 р.
Поиск воды на участке
Витебская, Орша
Договорная
Копка колодцев, строительство септиков
Витебская, Орша
Договорная
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Витебская, Орша
60 р.
Услуги мини экскаватора
Витебская, Орша
Договорная
Канализация под ключ, копка, монтаж жби кольца.
Витебская, Орша
Договорная
Доставка и монтаж железобетонных колец. Вывоз грун
Витебская, Орша
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень