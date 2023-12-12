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Буровые, земляные работы в Орше

Канализация ''под ключ''

Договорная

Канализация ''под ключ''

Витебская, Орша

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Договорная

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Витебская, Орша

Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220

Договорная

Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220

Витебская, Орша

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Орша

Услуга с выездом в регионы
ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

60 р.

ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

Витебская, Орша

Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец

Витебская, Орша

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Витебская, Орша

Рассрочка
Канализация , водопровод под ключ за один день

Договорная

Канализация , водопровод под ключ за один день

Витебская, Орша

Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ

Договорная

Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ

Витебская, Орша

Услуги мини экскаватора

60 р.

Услуги мини экскаватора

Витебская, Орша

Копка колодцев,выгребных ям под ключ за один день

Договорная

Копка колодцев,выгребных ям под ключ за один день

Витебская, Орша

Прокладка коммуникаций,водопровод,канализация

Договорная

Прокладка коммуникаций,водопровод,канализация

Витебская, Орша

Наружная канализация водопровод под ключ за день

Договорная

Наружная канализация водопровод под ключ за день

Витебская, Орша

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ОРША, ОРШАНСКИЙ РАЙОН

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ОРША, ОРШАНСКИЙ РАЙОН

Витебская, Орша

Канализация для дачи и дома

Договорная

Канализация для дачи и дома

Витебская, Орша

Прокол под дорогой

Договорная

Прокол под дорогой

Витебская, Орша

Земляные работы, канализация, водопровод , газ .

Договорная

Земляные работы, канализация, водопровод , газ .

Витебская, Орша

Аренда самосвала 20 тонн

70 р.

Аренда самосвала 20 тонн

Витебская, Орша

Аренда экскаватора-погрузчика (Услуги амкодора)

Договорная

Аренда экскаватора-погрузчика (Услуги амкодора)

Витебская, Орша

РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ СКВАЖИН

Договорная

РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ СКВАЖИН

Витебская, Орша

Поиск воды на участке

1 р.

Поиск воды на участке

Витебская, Орша

Копка колодцев, строительство септиков

Договорная

Копка колодцев, строительство септиков

Витебская, Орша

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Договорная

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Витебская, Орша

Услуги мини экскаватора

60 р.

Услуги мини экскаватора

Витебская, Орша

Канализация под ключ, копка, монтаж жби кольца.

Договорная

Канализация под ключ, копка, монтаж жби кольца.

Витебская, Орша

Доставка и монтаж железобетонных колец. Вывоз грун

Договорная

Доставка и монтаж железобетонных колец. Вывоз грун

Витебская, Орша

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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