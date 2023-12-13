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Ремонтно-строительные работы в Орше

Монтаж и обвязка отопительного оборудования

Договорная

Монтаж и обвязка отопительного оборудования

Витебская, Орша

Канализация ''под ключ''

Договорная

Канализация ''под ключ''

Витебская, Орша

Электроотопление ''под ключ''

Договорная

Электроотопление ''под ключ''

Витебская, Орша

Водоснабжение ''под ключ''

Договорная

Водоснабжение ''под ключ''

Витебская, Орша

Уборка снега любых объёмов и сложности.

Договорная

Уборка снега любых объёмов и сложности.

Витебская, Орша

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Договорная

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Витебская, Орша

Установка, Запуск и Сервисное обслуживание электрокотлов

80 р.

Установка, Запуск и Сервисное обслуживание электрокотлов

Витебская, Орша

Ремонт, замена систем водоснабжения и канализации

Договорная

Ремонт, замена систем водоснабжения и канализации

Витебская, Орша

Строительство домов под ключ.

Договорная

Строительство домов под ключ.

Витебская, Орша

Строительно-ремонтные работы под ключ

Договорная

Строительно-ремонтные работы под ключ

Витебская, Орша

Рассрочка
Ремонт и установка Откатных Ворот

Договорная

Ремонт и установка Откатных Ворот

Витебская, Орша

Договорная

Промышленный альпинизм

Витебская, Орша

Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220

Договорная

Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220

Витебская, Орша

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Орша

Услуга с выездом в регионы
ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

60 р.

ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

Витебская, Орша

Монтаж кровли.Замер

Бесплатно

Монтаж кровли.Замер

Витебская, Орша

Услуги манипулятора по РБ (есть прицеп)

Договорная

Услуги манипулятора по РБ (есть прицеп)

Витебская, Орша

Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец

Витебская, Орша

Металлочерепица

Договорная

Металлочерепица

Витебская, Орша

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Витебская, Орша

Обшивка домов сайдингом

Договорная

Обшивка домов сайдингом

Витебская, Орша

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Витебская, Орша

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Витебская, Орша

Монолитные работы по 240 Указ РБ. Реконструкция.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указ РБ. Реконструкция.

Витебская, Орша

Услуга с выездом в регионы
Бетонные работы

Договорная

Бетонные работы

Витебская, Орша

Вывоз снега

Договорная

Вывоз снега

Витебская, Орша

Утепление кровли, межэтажного перекрытия

Договорная

Утепление кровли, межэтажного перекрытия

Витебская, Орша

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Витебская, Орша

Рассрочка
Канализация , водопровод под ключ за один день

Договорная

Канализация , водопровод под ключ за один день

Витебская, Орша

Договорная

Помощь в ремонте

Витебская, Орша

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Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ

Договорная

Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ

Витебская, Орша

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Витебская, Орша

Изготовление металлоконструкций

Договорная

Изготовление металлоконструкций

Витебская, Орша

Сварка tig, mig mag , mma

Договорная

Сварка tig, mig mag , mma

Витебская, Орша

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Витебская, Орша

Ремонт, строительство, отделка квартир, домов

Договорная

Ремонт, строительство, отделка квартир, домов

Витебская, Орша

Монтаж парапетов на крышу

Договорная

Монтаж парапетов на крышу

Витебская, Орша

Монтаж мягкой кровли

Договорная

Монтаж мягкой кровли

Витебская, Орша

Стяжка пола черновая, чистовая

Договорная

Стяжка пола черновая, чистовая

Витебская, Орша

Услуги мини экскаватора

60 р.

Услуги мини экскаватора

Витебская, Орша

Аренда фронтального погрузчика.

135 р.

Аренда фронтального погрузчика.

Витебская, Орша

Копка колодцев,выгребных ям под ключ за один день

Договорная

Копка колодцев,выгребных ям под ключ за один день

Витебская, Орша

Прокладка коммуникаций,водопровод,канализация

Договорная

Прокладка коммуникаций,водопровод,канализация

Витебская, Орша

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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