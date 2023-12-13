Ремонтно-строительные работы в Орше
Договорная
Монтаж и обвязка отопительного оборудования
Витебская, Орша
Договорная
Канализация ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Электроотопление ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Водоснабжение ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Уборка снега любых объёмов и сложности.
Витебская, Орша
Договорная
Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом
Витебская, Орша
80 р.
Установка, Запуск и Сервисное обслуживание электрокотлов
Витебская, Орша
Договорная
Ремонт, замена систем водоснабжения и канализации
Витебская, Орша
Договорная
Строительство домов под ключ.
Витебская, Орша
Договорная
Строительно-ремонтные работы под ключ
Витебская, Орша
Договорная
Ремонт и установка Откатных Ворот
Витебская, Орша
Договорная
Промышленный альпинизм
Витебская, Орша
Договорная
Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220
Витебская, Орша
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебская, Орша
60 р.
ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором
Витебская, Орша
Бесплатно
Монтаж кровли.Замер
Витебская, Орша
Договорная
Услуги манипулятора по РБ (есть прицеп)
Витебская, Орша
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец
Витебская, Орша
Договорная
Металлочерепица
Витебская, Орша
Договорная
Кровельные работы
Витебская, Орша
Договорная
Обшивка домов сайдингом
Витебская, Орша
Договорная
Строительные работы
Витебская, Орша
Договорная
Строительные работы
Витебская, Орша
Договорная
Монолитные работы по 240 Указ РБ. Реконструкция.
Витебская, Орша
Договорная
Бетонные работы
Витебская, Орша
Договорная
Вывоз снега
Витебская, Орша
Договорная
Утепление кровли, межэтажного перекрытия
Витебская, Орша
Договорная
Бурение скважин на воду
Витебская, Орша
Договорная
Канализация , водопровод под ключ за один день
Витебская, Орша
Договорная
Помощь в ремонте
Витебская, Орша
Договорная
Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ
Витебская, Орша
Договорная
Сварочные работы
Витебская, Орша
Договорная
Изготовление металлоконструкций
Витебская, Орша
Договорная
Сварка tig, mig mag , mma
Витебская, Орша
Договорная
Демонтажные работы
Витебская, Орша
Договорная
Ремонт, строительство, отделка квартир, домов
Витебская, Орша
Договорная
Монтаж парапетов на крышу
Витебская, Орша
Договорная
Монтаж мягкой кровли
Витебская, Орша
Договорная
Стяжка пола черновая, чистовая
Витебская, Орша
60 р.
Услуги мини экскаватора
Витебская, Орша
135 р.
Аренда фронтального погрузчика.
Витебская, Орша
Договорная
Копка колодцев,выгребных ям под ключ за один день
Витебская, Орша
Договорная
Прокладка коммуникаций,водопровод,канализация
Витебская, Орша
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный