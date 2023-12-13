logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Новополоцке

Репетитор по математике
vip

30 р.

Репетитор по математике

Витебская, Новополоцк

Маникюр/Наращивание

20 р.

Маникюр/Наращивание

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

30 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

Витебская, Новополоцк

badge-icon
грузоперевозки по рб, город

Договорная

грузоперевозки по рб, город

Витебская, Новополоцк

Квалифицированный репетитор по русскому Новополоцк

23 р.

Квалифицированный репетитор по русскому Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Оформление бровей

25 р.

Оформление бровей

Витебская, Новополоцк

Уборка снега японским снегоуборщиком

60 р.

Уборка снега японским снегоуборщиком

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Витебская, Новополоцк

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Новополоцк

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Рассрочка
Химчистка мягкой мебели

Договорная

Химчистка мягкой мебели

Витебская, Новополоцк

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Грузчики

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки

12.50 р.

Грузоперевозки

Витебская, Новополоцк

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

Уборка помещений. Уборка квартир.

Договорная

Уборка помещений. Уборка квартир.

Витебская, Новополоцк

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Витебская, Новополоцк

Репетитор по математике
vip

30 р.

Репетитор по математике

Витебская, Новополоцк

Ремонтные работы

10 р.

Ремонтные работы

Витебская, Новополоцк

Кератин/Ботокс для волос

70 р.

Кератин/Ботокс для волос

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Привязка и изготовление ключей к вашему авто

Договорная

Привязка и изготовление ключей к вашему авто

Витебская, Новополоцк

Любые перевозки Услуги Грузчиков

1 р.

Любые перевозки Услуги Грузчиков

Витебская, Новополоцк

Грузовое такси Грузчики Вывоз мусора

1 р.

Грузовое такси Грузчики Вывоз мусора

Витебская, Новополоцк

Ремонт.. Декоративные штукатурки

Договорная

Ремонт.. Декоративные штукатурки

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Грузоперевозки. Экономичная доставка по городу, РБ

Договорная

Грузоперевозки. Экономичная доставка по городу, РБ

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
Регулировка и ремонт окон ПВХ

Договорная

Регулировка и ремонт окон ПВХ

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
ВЕДУЩИЙ, ТАМАДА

Бесплатно

ВЕДУЩИЙ, ТАМАДА

Витебская, Новополоцк

Договорная

Услуги няни, сиделки

Витебская, Новополоцк

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Новополоцк, Полоцк

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Новополоцк, Полоцк

Витебская, Новополоцк

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Новополоцк

Договорная

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Витебская, Новополоцк

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки с трековым освещением

Договорная

Натяжные потолки с трековым освещением

Витебская, Новополоцк

Натяжной потолок в ванную и туалет

Договорная

Натяжной потолок в ванную и туалет

Витебская, Новополоцк

Двухуровневые натяжные потолки

Договорная

Двухуровневые натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки с парящими линиями

Договорная

Натяжные потолки с парящими линиями

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки на кухню

Договорная

Натяжные потолки на кухню

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки с подсветкой (парящий потолок)

Договорная

Натяжные потолки с подсветкой (парящий потолок)

Витебская, Новополоцк

Световой натяжной потолок

Договорная

Световой натяжной потолок

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки в спальню

Договорная

Натяжные потолки в спальню

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки в гостиную

Договорная

Натяжные потолки в гостиную

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки

16 р.

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Рассрочка
Мастер маникюра

Договорная

Мастер маникюра

Витебская, Новополоцк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги