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Услуги в сфере красоты и здоровья в Новополоцке

Маникюр/Наращивание

20 р.

Маникюр/Наращивание

Витебская, Новополоцк

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Оформление бровей

25 р.

Оформление бровей

Витебская, Новополоцк

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

Кератин/Ботокс для волос

70 р.

Кератин/Ботокс для волос

Витебская, Новополоцк

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Мастер маникюра

Договорная

Мастер маникюра

Витебская, Новополоцк

Кератин/Ботокс для волос

70 р.

Кератин/Ботокс для волос

Витебская, Новополоцк

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

Депиляция воском

10 р.

Депиляция воском

Витебская, Новополоцк

Маникюр наращивание

25 р.

Маникюр наращивание

Витебская, Новополоцк

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Маникюр, педикюр

40 р.

Маникюр, педикюр

Витебская, Новополоцк

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НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС НОВОПОЛОЦК

Договорная

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС НОВОПОЛОЦК

Витебская, Новополоцк

Маникюр

40 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

Снятие нарощенных волос /капсуляция

30 р.

Снятие нарощенных волос /капсуляция

Витебская, Новополоцк

Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

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маникюр

20 р.

маникюр

Витебская, Новополоцк

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Витебская, Новополоцк

Де-косы/се-косы/дредокудри/дредокудри/де-дреды/де-

Договорная

Де-косы/се-косы/дредокудри/дредокудри/де-дреды/де-

Витебская, Новополоцк

Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

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Косметик- массажист

15 р.

Косметик- массажист

Витебская, Новополоцк

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Наращивание ресниц

45 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

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Педикюр/маникюр

20 р.

Педикюр/маникюр

Педикюр без покрытия — 30 p.
Педикюр + покрытие гель-лаком — 40 p.

Еще 2 услуги

Витебская, Новополоцк

Мужская стрижка

10 р.

Мужская стрижка

Витебская, Новополоцк

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

Кератин и ботокс волос

80 р.

Кератин и ботокс волос

Витебская, Новополоцк

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Афронаращивание

130 р.

Афронаращивание

Витебская, Новополоцк

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маникюр, наращивание ногтей, покрытие

20 р.

маникюр, наращивание ногтей, покрытие

Витебская, Новополоцк

Брови

20 р.

Брови

Витебская, Новополоцк

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Женская депиляция шугаринг/воск

Договорная

Женская депиляция шугаринг/воск

Витебская, Новополоцк

Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Новополоцк

Окрашивание бровей

25 р.

Окрашивание бровей

Витебская, Новополоцк

Коррекция бровей и ламинирование ресниц

20 р.

Коррекция бровей и ламинирование ресниц

Витебская, Новополоцк

Наращивание волос

150 р.

Наращивание волос

Витебская, Новополоцк

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Кератиновое выпрямление / Кератин

50 р.

Кератиновое выпрямление / Кератин

Витебская, Новополоцк

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Маникюр, наращивание

35 р.

Маникюр, наращивание

Витебская, Новополоцк

Се-косички, сенегальские косы, де-косы,дредолоконы

Договорная

Се-косички, сенегальские косы, де-косы,дредолоконы

Витебская, Новополоцк

Визажист, макияж

70 р.

Визажист, макияж

Витебская, Новополоцк

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Причёски, локоны

45 р.

Причёски, локоны

Витебская, Новополоцк

25 р.

Шугаринг

Витебская, Новополоцк

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Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Витебская, Новополоцк

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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