Услуги в сфере красоты и здоровья в Новополоцке
20 р.
Маникюр/Наращивание
Витебская, Новополоцк
25 р.
Оформление бровей
Витебская, Новополоцк
30 р.
Наращивание ресниц
Витебская, Новополоцк
70 р.
Кератин/Ботокс для волос
Витебская, Новополоцк
Договорная
Мастер маникюра
Витебская, Новополоцк
70 р.
Кератин/Ботокс для волос
Витебская, Новополоцк
Договорная
Наращивание ресниц
Витебская, Новополоцк
10 р.
Депиляция воском
Витебская, Новополоцк
25 р.
Маникюр наращивание
Витебская, Новополоцк
40 р.
Маникюр, педикюр
Витебская, Новополоцк
Договорная
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС НОВОПОЛОЦК
Витебская, Новополоцк
40 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
30 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
30 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
30 р.
Снятие нарощенных волос /капсуляция
Витебская, Новополоцк
30 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
20 р.
маникюр
Витебская, Новополоцк
Договорная
Наращивание ресниц
Витебская, Новополоцк
30 р.
Ламинирование ресниц
Витебская, Новополоцк
Договорная
Де-косы/се-косы/дредокудри/дредокудри/де-дреды/де-
Витебская, Новополоцк
30 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
15 р.
Косметик- массажист
Витебская, Новополоцк
45 р.
Наращивание ресниц
Витебская, Новополоцк
25 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
20 р.
Педикюр/маникюр
Еще 2 услуги
Витебская, Новополоцк
10 р.
Мужская стрижка
Витебская, Новополоцк
40 р.
Наращивание ресниц
Витебская, Новополоцк
80 р.
Кератин и ботокс волос
Витебская, Новополоцк
130 р.
Афронаращивание
Витебская, Новополоцк
20 р.
маникюр, наращивание ногтей, покрытие
Витебская, Новополоцк
20 р.
Брови
Витебская, Новополоцк
Договорная
Женская депиляция шугаринг/воск
Витебская, Новополоцк
30 р.
Маникюр
Витебская, Новополоцк
25 р.
Окрашивание бровей
Витебская, Новополоцк
20 р.
Коррекция бровей и ламинирование ресниц
Витебская, Новополоцк
150 р.
Наращивание волос
Витебская, Новополоцк
50 р.
Кератиновое выпрямление / Кератин
Витебская, Новополоцк
35 р.
Маникюр, наращивание
Витебская, Новополоцк
Договорная
Се-косички, сенегальские косы, де-косы,дредолоконы
Витебская, Новополоцк
70 р.
Визажист, макияж
Витебская, Новополоцк
45 р.
Причёски, локоны
Витебская, Новополоцк
25 р.
Шугаринг
Витебская, Новополоцк
Договорная
Парикмахерские услуги
Витебская, Новополоцк
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный