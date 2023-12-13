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Ремонт квартир в Новополоцке

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Новополоцк

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Рассрочка
Ремонтные работы

10 р.

Ремонтные работы

Витебская, Новополоцк

Ремонт.. Декоративные штукатурки

Договорная

Ремонт.. Декоративные штукатурки

Витебская, Новополоцк

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Регулировка и ремонт окон ПВХ

Договорная

Регулировка и ремонт окон ПВХ

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки с трековым освещением

Договорная

Натяжные потолки с трековым освещением

Витебская, Новополоцк

Натяжной потолок в ванную и туалет

Договорная

Натяжной потолок в ванную и туалет

Витебская, Новополоцк

Двухуровневые натяжные потолки

Договорная

Двухуровневые натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки с парящими линиями

Договорная

Натяжные потолки с парящими линиями

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки на кухню

Договорная

Натяжные потолки на кухню

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки с подсветкой (парящий потолок)

Договорная

Натяжные потолки с подсветкой (парящий потолок)

Витебская, Новополоцк

Световой натяжной потолок

Договорная

Световой натяжной потолок

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки в спальню

Договорная

Натяжные потолки в спальню

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки в гостиную

Договорная

Натяжные потолки в гостиную

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки

16 р.

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Рассрочка
Ремонт квартир под ключ и частично

2 р.

Ремонт квартир под ключ и частично

Витебская, Новополоцк

Балконы под ключ. Новополоцк

Договорная

Балконы под ключ. Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Электрик Новополоцк, Полоцк

Договорная

Электрик Новополоцк, Полоцк

Витебская, Новополоцк

Декоративная штукатурка.

Договорная

Декоративная штукатурка.

Витебская, Новополоцк

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Электрика. Сантехника.

Бесплатно

Электрика. Сантехника.

Витебская, Новополоцк

Ремонт, отделка домов, квартир, комнат, санузлов

Договорная

Ремонт, отделка домов, квартир, комнат, санузлов

Витебская, Новополоцк

Услуги по оклейке обоев

Договорная

Услуги по оклейке обоев

Витебская, Новополоцк

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Отделочник

Договорная

Отделочник

Витебская, Новополоцк

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18 р.

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Поклейка обоев, шпаклёвка стен

Договорная

Поклейка обоев, шпаклёвка стен

Витебская, Новополоцк

Ремонт квартир под ключ в Новополоцке недорого

999 р.

Ремонт квартир под ключ в Новополоцке недорого

Витебская, Новополоцк

Штукатурка, шпатлевка, декор

10.30 р.

Штукатурка, шпатлевка, декор

Витебская, Новополоцк

Отделочные работы квартир и домов

Договорная

Отделочные работы квартир и домов

Витебская, Новополоцк

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Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Витебская, Новополоцк

Услуги домашнего мастера

Договорная

Услуги домашнего мастера

Витебская, Новополоцк

Натяжные потолки

19 р.

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

ЭЛЕКТРИК, Ремонт электрики, Полоцк Новополоцк

Договорная

ЭЛЕКТРИК, Ремонт электрики, Полоцк Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Штукатурка плитка и другие виды работ... Дешевле

Договорная

Штукатурка плитка и другие виды работ... Дешевле

Витебская, Новополоцк

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Штукатурка, шпатлевка

10 р.

Штукатурка, шпатлевка

Витебская, Новополоцк

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Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Витебская, Новополоцк

Электрика. Электромонтажные работы

Договорная

Электрика. Электромонтажные работы

Витебская, Новополоцк

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Витебская, Новополоцк

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Санузел под ключ

Договорная

Санузел под ключ

Витебская, Новополоцк

Потолки натяжные ВИТЕБСК ,область

14 р.

Потолки натяжные ВИТЕБСК ,область

Витебская, Новополоцк

Укладка керамической плитки

Договорная

Укладка керамической плитки

Витебская, Новополоцк

Укладка плитки. Ремонт квартир.

25 р.

Укладка плитки. Ремонт квартир.

Витебская, Новополоцк

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Реставрация ванн жидким акрилом

Договорная

Реставрация ванн жидким акрилом

Витебская, Новополоцк

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

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Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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