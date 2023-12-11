logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКрасота и здоровье
Медицинские товары
Бандажи, корсеты
Цена
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Новополоцке

Бандаж р. 2

Договорная

Бандаж р. 2

Витебская, Новополоцк

Бандаж Польза

Договорная

Бандаж Польза

Витебская, Новополоцк

Бандаж послеоперационный

35 р.

Бандаж послеоперационный

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Пояс ортопедический

50 р.

Пояс ортопедический

Витебская, Новополоцк

badge-icon
бандаж

40 р.

бандаж

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бандаж послеоперационный

30 р.

Бандаж послеоперационный

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Бандаж для беременных

15 р.

Бандаж для беременных

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Бандаж

30 р.

Бандаж

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Бандаж послеоперационный размер L

30 р.

Бандаж послеоперационный размер L

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бандаж для беременных

15 р.

Бандаж для беременных

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Реклинатор ортопедический Trives

100 р.

Реклинатор ортопедический Trives

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Бандаж шейный

5 р.

Бандаж шейный

Витебская, Новополоцк

Бандаж послеоперационный номер 2

20 р.

Бандаж послеоперационный номер 2

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Массажный пояс для спины

25 р.

Массажный пояс для спины

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Реклинатор ортопедический корректор осанки

15 р.

Реклинатор ортопедический корректор осанки

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бандаж фиксирующий грудопоясничный для позвоночник

50 р.

Бандаж фиксирующий грудопоясничный для позвоночник

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бандаж

60 р.

Бандаж

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бандаж для жёсткой фиксации шейного отдела позвоно

80 р.

Бандаж для жёсткой фиксации шейного отдела позвоно

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Бандаж дородовый

25 р.

Бандаж дородовый

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Корсет ортопедический LSS 114

100 р.

Корсет ортопедический LSS 114

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Шейный бандаж для младенца

10 р.

Шейный бандаж для младенца

Витебская, Новополоцк

Бандаж фиксирующий грыжевой паховый

30 р.

Бандаж фиксирующий грыжевой паховый

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Бандаж

50 р.

Бандаж

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Витебская, Новополоцк

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Декоративная косметикаБровиГлазаГубыЛицо
Уходовая косметикаЛицоРукиНогиТело
Парфюмерия
Маникюр, педикюрГель-лакиЛакиСредства для ногтейДизайн ногтейНаращивание ногтейИнструментыНаборыЛампы для маникюраПодставки маникюрныеПылесосы для маникюраАппараты для маникюра и педикюраСтерилизаторыПрочее
Средства для волосУход за волосамиСредства для укладкиСредства для окрашиванияНаращивание волосРасчески и парикмахерские инструменты
Средства гигиены, депиляцияГигиена полости ртаСредства личной гигиеныДезодоранты, антиперспирантыТовары для бритьяСредства для депиляцииПрочее
Ресницы и брови, татуажТатуировки, татуажДля ресницДля бровей
Косметические аксессуарыЗеркалаКистиЩипчикиТочилкиОрганайзеры для косметикиСпонжиПрочие косметические аксессуары
Медицинские товарыБандажи, корсетыБрейсыИнвалидные коляскиКомпрессионный трикотажКостыли, ходункиМедицинские кроватиОртезыОртопедические стелькиОчкиРучные массажеры, аксессуарыСлуховые аппаратыУход за больнымиПрочие медицинские товары
Техника для красоты и здоровья
Услуги: красота и здоровье