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Работа в торговле в Молодечно

no-resultsВ Молодечно нет таких объявлений, но они есть в других городах
Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

Грузчик-разнорабочий

700 р.

Грузчик-разнорабочий

Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...

Могилев

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Продавец Флорист

Договорная

Продавец Флорист

Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону

Гомель

700 р.

Продавец в зоомагазин и рыбалки

Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...

Минская, Жодино

Требуется продавец-консультант

950 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...

Брестская, Ивацевичи

1 100 р.

продавец непродовольственных товаров

Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...

Минск, Советский

800 р.

Требуется продавец в мясной магазин

Требуется продавец в мясной магазин

Брестская, Барановичи

Замерщик

1 500 р.

Замерщик

Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на карту - Бесплатная мобильная связь, безлимитный инте...

Могилев

Продавец в продовольственный магазин

900 р.

Продавец в продовольственный магазин

Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...

Могилев

Договорная

Работа

Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...

Брестская, Барановичи

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...

Минск, Советский

Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Менеджер по продажам (Девушку)

1 000 р.

Менеджер по продажам (Девушку)

SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...

Минск, Центральный

Агент по недвижимости / риэлтер

2 000 р.

Агент по недвижимости / риэлтер

Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...

Минск, Советский

Приглашаем продавца - оформителя

Договорная

Приглашаем продавца - оформителя

Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...

Минск, Центральный

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

1 000 р.

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

ГОРЯЩАЯЯ ВАКАНСИЯ! В магазин в ТЦ "Экспобел". ЗП от 1000 руб на руки! Ювелирная сеть ЧП "Платина-груп" приглашает соискателей на вакансию "Продавец-консультант". - Оклад + премия/дополнительная мот...

Минск, Первомайский

Водитель-экспедитор

2 000 р.

Водитель-экспедитор

Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик заказов (Минск)

1 500 р.

Комплектовщик заказов (Минск)

Edostavka (Едоставка) приглашает на постоянную работу! Место работы: - склад пос. Валерьяново (бесплатная доставка сотрудников от ст.м. Восток и ст.м. Могилевская) - склад ул. Монтажников, (бесплатная...

Минск, Фрунзенский

Уборщик помещений (Минск)

1 080 р.

Уборщик помещений (Минск)

Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Приглашаем на работу Уборщиков складских...

Минск, Фрунзенский

Продавец на 0,5 ст.

750 р.

Продавец на 0,5 ст.

Продавец женской одежды. Требования к кандидату:  - Требуется продавец Комсомольская ул., 26А, Лида, активной жизненной позицией, с огромным желанием работать и зарабатывать. Должностные обязанности...

Гродненская, Лида

1 000 р.

Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат

Требуется грузчик, полная занятость без вредных привычек. Магазин .

Брестская, Барановичи

Требуется Продавец бижутерии вакансия

900 р.

Требуется Продавец бижутерии вакансия

Требуется продавец бижутерии, девушка до 35 лет коммуникабельная, ответственная, с опытом работы в торговле непродовольсвенными товарами. Работа в тц эвиком, график 5/2 или 6/1 с 10 до 18 00 По все...

Витебск

30 р.

Продавец

Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной

Брест

600 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.

Гомельская, Жлобин

Менеджер

Договорная

Менеджер

Менеджер по продаже в Брестской области. Продаем крепёжные изделия: саморезы, анкеры, болты, стальные уголки и пластины, всего более 5000 наименований крепежа. Обеспечивается легковой машиной, служебн...

Брестская, Пинск

Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир в продовольственный магазин

800 р.

Кассир в продовольственный магазин

Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официальное трудоустройство; Все социальные гарантии сог...

Брестская, Барановичи

Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется продавец

1 500 р.

Требуется продавец

В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2

Минск, Центральный

Менеджер по продажам электротехнической продукции

1 500 р.

Менеджер по продажам электротехнической продукции

Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...

Гомель

Специалист по работе с клиентами / Продавец

Договорная

Специалист по работе с клиентами / Продавец

ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; стремление к получению новых знаний и финансовой не...

Витебск

Продавец

500 р.

Продавец

В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.

Гомель

Продавец в продовольственный магазин

850 р.

Продавец в продовольственный магазин

Заработная плата до вычетов налога График работы: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, Сб,Вс - выходной Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслужи...

Могилев

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда

Минск, Центральный

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .

Гомель

Продавец-флорист

1 000 р.

Продавец-флорист

Приглашается на работу продавец флорист с опытом работы желательно. К требованиям входят следующие: качественное составление букетов и композиций, оформление витрины, переборка товара, подрезка цвето...

Могилев

1 200 р.

Продавец

Требуется продавец в ТЦ Сеница

Минск, Октябрьский

Требуется продавец.

Договорная

Требуется продавец.

Требуется продавец в магазин стройматериалов. Оклад 900р + премия. 3244593(МТС)

Витебск

Бесплатно

Монтаж Окон

Компания ЮНИ двери, ищет специалиста по монтажу окон ПВХ, с личным транспортом. Обязанности: Замер, доставка, монтаж ОКОН ПВХ.

Витебск

Продавец-консультант в магазин детской одежды

Договорная

Продавец-консультант в магазин детской одежды

Требуется продавец-консультант в магазин детской одежды. Обязанности: - консультирование покупателей по товару - расчёт покупетелей - приём, подготовка и выкладка товара - поддержание чистоты и поряд...

Брестская, Барановичи

Требуется специалист по работе с клиентами

Договорная

Требуется специалист по работе с клиентами

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: --- Активные продажи и заключение договоров на подключение услуг мобильного оператора Life:) (ЗАО "БеСТ"). --- Грамотно к...

Минск, Ленинский

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