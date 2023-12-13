Работа в торговле в Молодечно
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
700 р.
Грузчик-разнорабочий
Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...
Могилев
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Продавец Флорист
Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону
Гомель
700 р.
Продавец в зоомагазин и рыбалки
Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...
Минская, Жодино
950 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...
Брестская, Ивацевичи
1 100 р.
продавец непродовольственных товаров
Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...
Минск, Советский
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Замерщик
Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на карту - Бесплатная мобильная связь, безлимитный инте...
Могилев
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...
Могилев
Договорная
Работа
Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Вакансия
В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...
Минск, Советский
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Менеджер по продажам (Девушку)
SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...
Минск, Центральный
2 000 р.
Агент по недвижимости / риэлтер
Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...
Минск, Советский
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...
Минск, Центральный
1 000 р.
СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине
ГОРЯЩАЯЯ ВАКАНСИЯ! В магазин в ТЦ "Экспобел". ЗП от 1000 руб на руки! Ювелирная сеть ЧП "Платина-груп" приглашает соискателей на вакансию "Продавец-консультант". - Оклад + премия/дополнительная мот...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Водитель-экспедитор
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Комплектовщик заказов (Минск)
Edostavka (Едоставка) приглашает на постоянную работу! Место работы: - склад пос. Валерьяново (бесплатная доставка сотрудников от ст.м. Восток и ст.м. Могилевская) - склад ул. Монтажников, (бесплатная...
Минск, Фрунзенский
1 080 р.
Уборщик помещений (Минск)
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Приглашаем на работу Уборщиков складских...
Минск, Фрунзенский
750 р.
Продавец на 0,5 ст.
Продавец женской одежды. Требования к кандидату: - Требуется продавец Комсомольская ул., 26А, Лида, активной жизненной позицией, с огромным желанием работать и зарабатывать. Должностные обязанности...
Гродненская, Лида
1 000 р.
Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат
Требуется грузчик, полная занятость без вредных привычек. Магазин .
Брестская, Барановичи
900 р.
Требуется Продавец бижутерии вакансия
Требуется продавец бижутерии, девушка до 35 лет коммуникабельная, ответственная, с опытом работы в торговле непродовольсвенными товарами. Работа в тц эвиком, график 5/2 или 6/1 с 10 до 18 00 По все...
Витебск
30 р.
Продавец
Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной
Брест
600 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Менеджер
Менеджер по продаже в Брестской области. Продаем крепёжные изделия: саморезы, анкеры, болты, стальные уголки и пластины, всего более 5000 наименований крепежа. Обеспечивается легковой машиной, служебн...
Брестская, Пинск
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
800 р.
Кассир в продовольственный магазин
Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официальное трудоустройство; Все социальные гарантии сог...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется продавец
В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2
Минск, Центральный
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...
Гомель
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; стремление к получению новых знаний и финансовой не...
Витебск
500 р.
Продавец
В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.
Гомель
850 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога График работы: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, Сб,Вс - выходной Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслужи...
Могилев
Договорная
Требуется продавец в ТЦ
Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда
Минск, Центральный
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .
Гомель
1 000 р.
Продавец-флорист
Приглашается на работу продавец флорист с опытом работы желательно. К требованиям входят следующие: качественное составление букетов и композиций, оформление витрины, переборка товара, подрезка цвето...
Могилев
1 200 р.
Продавец
Требуется продавец в ТЦ Сеница
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется продавец.
Требуется продавец в магазин стройматериалов. Оклад 900р + премия. 3244593(МТС)
Витебск
Бесплатно
Монтаж Окон
Компания ЮНИ двери, ищет специалиста по монтажу окон ПВХ, с личным транспортом. Обязанности: Замер, доставка, монтаж ОКОН ПВХ.
Витебск
Договорная
Продавец-консультант в магазин детской одежды
Требуется продавец-консультант в магазин детской одежды. Обязанности: - консультирование покупателей по товару - расчёт покупетелей - приём, подготовка и выкладка товара - поддержание чистоты и поряд...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется специалист по работе с клиентами
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: --- Активные продажи и заключение договоров на подключение услуг мобильного оператора Life:) (ЗАО "БеСТ"). --- Грамотно к...
Минск, Ленинский