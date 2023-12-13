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Вакансии в Молодечно

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Минская, Молодечно

1 500 р.

Требуются рабочие

Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.

Минская, Молодечно

2 000 р.

рамщик на ленточную пилараму

Требования к кандидату:  без вредных привычек, внимательность, ответственность, добрасовистное отношение к работе Должностные обязанности:  распил древисины. Компания предлагает:  хорошую своевременну...

Минская, Молодечно

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...

Минская, Молодечно

Плотник столяр

2 000 р.

Плотник столяр

требуется монтажник, по изготовлению готовых бань из профилированного бруса, изготовление бань-бочек. работа на производстве в г. Молодечно, иногда на объекте заказчика.

Минская, Молодечно

Договорная

Слесарь по ремонту Авто

Требуется слесарь про ремонту Авто

Минская, Молодечно

2 500 р.

Водитель экспедитор

Обязанности: Требуется водитель для доставки кондитерских изделий по Республике Беларусь. Направления разные, согласовывается после прохождения испытательного срока. от 15 пунктов разгрузки в день, ...

Минская, Молодечно

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Молодечно

Расклейщик в Молодечно Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...

Минская, Молодечно

Водители для Яндекс.Такси

1 000 р.

Водители для Яндекс.Такси

Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...

Минская, Молодечно

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

подсобный рабочий

требуется подсобный рабочий на дерево перерабатывающее производство.

Минская, Молодечно

1 600 р.

Разнорабочий

На строительный обьект Тркбуется разнорабочий, Работы восновном по внутреней отделке помещений.зарплата от 1600 взависемости опыта работы

Минская, Молодечно

2 000 р.

Разнорабочий

Разнорабочий на пилораму д. Мозоли Молодечненский район. ЗП ~2000 р. и выше. Питание и проживание за счёт работодателя.

Минская, Молодечно

Водитель такси

1 500 р.

Водитель такси

Проводим набор на должность "водитель такси" в г.Молодечно Машины 2019-2021г., обслуживание автомобилей за счет компании Все автомобили оформлены и оборудованы согласно законодательства РБ, (таксометр...

Минская, Молодечно

Водитель такси

Договорная

Водитель такси

Требуются водители на служебные автомобили такси в Молодечно. Официальное трудоустройство. Медицинская справка для водителей такси обязательна.

Минская, Молодечно

Специалист по установке бытовой техники и ТО

1 500 р.

Специалист по установке бытовой техники и ТО

Требуется специалист по установке бытовой техники. Требования: личный автомобиль, желание работать и зарабатывать. Оплата сдельная, компенсация амортизация авто, возмещение расходов на топливо. Гибкий...

Минская, Молодечно

1 200 р.

Оператор автоматического оборудования

Адрес производства: г.Молодечно, ул.Вередовская, 8 Требуется оператор автоматического оборудования на производство упаковки из пенополистирола Без опыта, обучение на производстве График 2/2 по 12 часо...

Минская, Молодечно

800 р.

Разнорабочий

Адрес производства: г.Молодечно, ул.Вередовская, 8 1. Требуется оператор автоматического оборудования 2. Требуется укладчик-упаковщик Без опыта, обучение на производстве График 2/2 по 12 часов, либо 5...

Минская, Молодечно

Договорная

Бухгалтер

Требуется бухгалтер для восстановления бух. учёта и дальнейшего ведение. Форма собственности ООО, услуги, ОСН с НДС, первички мало.

Минская, Молодечно

Повар, пекарь

Договорная

Повар, пекарь

Ищем в нашу команду поваров -пиццеров (можно без опыта работы) Стабильная заработная плата Возможность карьерного роста Сменный график (2/2 с 10:00 до 22:00)

Минская, Молодечно

ВАКАНСИИ

2 000 р.

ВАКАНСИИ

О компании Mechantek Наша компания более 25 лет занимается капитальным ремонтом, модернизацией и изготовлением новых металлорежущих станков. Полный комплекс металлообработки изделия: от чертежа до сбо...

Минская, Молодечно

Сварщик-сборщик

2 000 р.

Сварщик-сборщик

Приглашаем на работу в мастерскую сборщика изделий из металла, кованых изделий. Стаж работы приветствуется, но рассматривается и "самоучка". Главным критерием является аккуратность, дисциплинированнос...

Минская, Молодечно

Администратор-горничная в г. Молодечно

350 р.

Администратор-горничная в г. Молодечно

ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...

Минская, Молодечно

БРИГАДА ПО МОНТАЖУ КРОВЛИ

3.17 р.

БРИГАДА ПО МОНТАЖУ КРОВЛИ

Требуется весёлая, желающая и умеющая работать и зарабатывать бригада по МОНТАЖУ КРОВЛИ И КРОВЕЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (всех видов) с опытом работы со своим инструментом, автомобилем, без вредных привычек (о...

Минская, Молодечно

1 000 р.

Работник для обработки изделий

Ищем работника для обработки изделий из искусственного камня, его шлифовки, владеющий навыками работы с различными инструментами. Заработная плата в районе 1000р.

Минская, Молодечно

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее