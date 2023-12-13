Вакансии в Молодечно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Минская, Молодечно
1 500 р.
Требуются рабочие
Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.
Минская, Молодечно
2 000 р.
рамщик на ленточную пилараму
Требования к кандидату: без вредных привычек, внимательность, ответственность, добрасовистное отношение к работе Должностные обязанности: распил древисины. Компания предлагает: хорошую своевременну...
Минская, Молодечно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Минская, Молодечно
2 000 р.
Плотник столяр
требуется монтажник, по изготовлению готовых бань из профилированного бруса, изготовление бань-бочек. работа на производстве в г. Молодечно, иногда на объекте заказчика.
Минская, Молодечно
Договорная
Слесарь по ремонту Авто
Требуется слесарь про ремонту Авто
Минская, Молодечно
2 500 р.
Водитель экспедитор
Обязанности: Требуется водитель для доставки кондитерских изделий по Республике Беларусь. Направления разные, согласовывается после прохождения испытательного срока. от 15 пунктов разгрузки в день, ...
Минская, Молодечно
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Молодечно
Расклейщик в Молодечно Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...
Минская, Молодечно
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Минская, Молодечно
1 000 р.
подсобный рабочий
требуется подсобный рабочий на дерево перерабатывающее производство.
Минская, Молодечно
1 600 р.
Разнорабочий
На строительный обьект Тркбуется разнорабочий, Работы восновном по внутреней отделке помещений.зарплата от 1600 взависемости опыта работы
Минская, Молодечно
2 000 р.
Разнорабочий
Разнорабочий на пилораму д. Мозоли Молодечненский район. ЗП ~2000 р. и выше. Питание и проживание за счёт работодателя.
Минская, Молодечно
1 500 р.
Водитель такси
Проводим набор на должность "водитель такси" в г.Молодечно Машины 2019-2021г., обслуживание автомобилей за счет компании Все автомобили оформлены и оборудованы согласно законодательства РБ, (таксометр...
Минская, Молодечно
Договорная
Водитель такси
Требуются водители на служебные автомобили такси в Молодечно. Официальное трудоустройство. Медицинская справка для водителей такси обязательна.
Минская, Молодечно
1 500 р.
Специалист по установке бытовой техники и ТО
Требуется специалист по установке бытовой техники. Требования: личный автомобиль, желание работать и зарабатывать. Оплата сдельная, компенсация амортизация авто, возмещение расходов на топливо. Гибкий...
Минская, Молодечно
1 200 р.
Оператор автоматического оборудования
Адрес производства: г.Молодечно, ул.Вередовская, 8 Требуется оператор автоматического оборудования на производство упаковки из пенополистирола Без опыта, обучение на производстве График 2/2 по 12 часо...
Минская, Молодечно
800 р.
Разнорабочий
Адрес производства: г.Молодечно, ул.Вередовская, 8 1. Требуется оператор автоматического оборудования 2. Требуется укладчик-упаковщик Без опыта, обучение на производстве График 2/2 по 12 часов, либо 5...
Минская, Молодечно
Договорная
Бухгалтер
Требуется бухгалтер для восстановления бух. учёта и дальнейшего ведение. Форма собственности ООО, услуги, ОСН с НДС, первички мало.
Минская, Молодечно
Договорная
Повар, пекарь
Ищем в нашу команду поваров -пиццеров (можно без опыта работы) Стабильная заработная плата Возможность карьерного роста Сменный график (2/2 с 10:00 до 22:00)
Минская, Молодечно
2 000 р.
ВАКАНСИИ
О компании Mechantek Наша компания более 25 лет занимается капитальным ремонтом, модернизацией и изготовлением новых металлорежущих станков. Полный комплекс металлообработки изделия: от чертежа до сбо...
Минская, Молодечно
2 000 р.
Сварщик-сборщик
Приглашаем на работу в мастерскую сборщика изделий из металла, кованых изделий. Стаж работы приветствуется, но рассматривается и "самоучка". Главным критерием является аккуратность, дисциплинированнос...
Минская, Молодечно
350 р.
Администратор-горничная в г. Молодечно
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Минская, Молодечно
3.17 р.
БРИГАДА ПО МОНТАЖУ КРОВЛИ
Требуется весёлая, желающая и умеющая работать и зарабатывать бригада по МОНТАЖУ КРОВЛИ И КРОВЕЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (всех видов) с опытом работы со своим инструментом, автомобилем, без вредных привычек (о...
Минская, Молодечно
1 000 р.
Работник для обработки изделий
Ищем работника для обработки изделий из искусственного камня, его шлифовки, владеющий навыками работы с различными инструментами. Заработная плата в районе 1000р.
Минская, Молодечно
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь