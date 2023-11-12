Работа в строительстве, ремонте в Молодечно
1 600 р.
Разнорабочий
На строительный обьект Тркбуется разнорабочий, Работы восновном по внутреней отделке помещений.зарплата от 1600 взависемости опыта работы
Минская, Молодечно
Договорная
Бухгалтер
Требуется бухгалтер для восстановления бух. учёта и дальнейшего ведение. Форма собственности ООО, услуги, ОСН с НДС, первички мало.
Минская, Молодечно
3.17 р.
БРИГАДА ПО МОНТАЖУ КРОВЛИ
Требуется весёлая, желающая и умеющая работать и зарабатывать бригада по МОНТАЖУ КРОВЛИ И КРОВЕЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (всех видов) с опытом работы со своим инструментом, автомобилем, без вредных привычек (о...
Минская, Молодечно
110 р.
Работа,вахта.
Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО << Ренесанс СПБ>> Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...
Витебск
2 000 р.
Отделочник
Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.
Минск, Ленинский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
Договорная
Каменьщики .
Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...
Минск, Советский
3 000 р.
Сборщик бытовок
На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...
Минск, Центральный
1 400 р.
Сварщик
В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...
Брест
1 500 р.
Требуется Столяр
Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...
Минск, Партизанский
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!
Минская, Логойск
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Требуется монтажник натяжных потолков. Возраст до 35 лет. Опыт в отделке квартир, электрике приветствуется. Без вредных привычек. Пава категории В обязательно.
Могилев
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия
Брестская, Пинск
2 500 р.
Маляр отделочник
Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...
Минск, Центральный
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...
Минск, Советский
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц
Брестская, Пинск
Договорная
Преподаватель курсов Сметное дело
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...
Витебск
2 000 р.
Монтажник натяжных потолков
Требуется монтажник натяжных потолков, работа по всей могилевской области, оплата сдельная.
Могилев
1 300 р.
Подсобный рабочий
Деревообрабатывающее предприятие в д. Большая курница, маршрут #7, Работа с 8:10-17:10 Этапы работы: Станки производят распиловку древесины на пиломатериал, Ваша задача: сортировка материала, отдход...
Брест
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
Договорная
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом
Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Мастер по обслуживанию окон и дверей
Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...
Витебск
2 000 р.
вакансия
Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!
Минск, Центральный
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.
Минск, Центральный
Договорная
Отделочники. Фасадчики
Объекты в г. Могилеве. Работа постоянная. Официальное оформление. З/П зависит от объемов выполненных работ. Все дополнительные вопросы по телефону.
Могилев
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Отделочники-Фасадчики, бригада
Строительная организация приглашает на работу отделочников. Работа постоянная, оформление по договору подряда или по трудовому договору. Выплаты 2 раза в месяц, аванс и з/п без задержек в срок. работ...
Могилевская, Шклов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино
50 р.
Подсобный рабочий
Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!
Минск, Центральный
Договорная
Требуются отделочники
Требуются мастера отделочных работ , з/п сдельная!
Брест
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Жодино
50 р.
Подсобный рабочий
Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется бухгалтер
В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...
Минская, Борисов
40 р.
Разнорабочий
Требуются подсобные рабочие на строительный объект Минск-мир! Расчет в конце дня каждый день! Работа не сложная! Работать будем всю зиму!
Минск, Советский
Договорная
конструктор-сметчик
Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...
Минск, Центральный
Договорная
Менеджер по работе с тендерами
Требования к кандидату: • Уверенный пользователь ПК • Самостоятельность в принятии решений • Высшее образование • Навыки работы в сфере очистных сооружений • Повышенный уровень внимательности и скруп...
Минск, Октябрьский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется
Минск, Фрунзенский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс
на производство требуется сварщик изделий из полиэтилена 1-6 разряда возможно обучение Обязанности: производство емкостей из полиэтиленовой спиральновитой трубы; сварка труб Требования: аккуратнос...
Гродно
4 200 р.
Инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки
Ищем мастера по ремонту бензо- электроинструмента, на 0,5 или полную ставку в фирму проката инструмента по адресу ул. Пучкова, 28. Достойную зарплату гарантируем. Более подробная информация только по ...
Гродно
Договорная
Сварщик
На ПОСТОЯННУЮ работу требуется сварщик! ПЕНСИОНЕРЫ - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. Сварка и сборка не сложных металлических конструкций. Работа в цеху( на ул . Ленинградской (возле металлобазы)). Оплата- сдельная, ...
Витебск
3 500 р.
Монолитчики
Крупной строительной компании срочно требуются: арматурщики, бетонщики, сварщики, разнорабочие, монолитчики, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально); На строительство п...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Монтажники металлоконструкций в строительстве ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем...
Минск, Партизанский
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Плиточники облицовщики
Облицовщики Плиточники Крупной строительной компании срочно требуются: Отделочники маляры, штукатуры, столяры плотники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуал...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сварщики на стройку
Крупной строительной компании срочно требуются: Сварщики, Электрогазосварщики, Монтажники строительных конструкций, Монтажники металлоконструкций, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (усл...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Требуются отделочники
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Отделочники-универсалы ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем своевременную оплату и...
Минск, Партизанский
Договорная
Требуются разнорабочие
Требуются разнорабочие на стройку днёвка 50р. Возраст до 40 лет без вредных привычек Только звонить на сообщения не отвечаю
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино