Строительство и ремонт в Молодечно
Договорная
Каменщик-бетонщик-штукатур.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу по обшивке УЮСБИ.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку подсобника
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик (перегородки)
Минская, Молодечно
Договорная
Малярные и штукатурные работы
Минская, Молодечно
Договорная
Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник ищет работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Укладка плитки ищу работу.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Штукатурка, шпатлёвка
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Плитка Облицовка
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку по отделке квартир и домов.
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик
Минская, Молодечно
Договорная
Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у
Минская, Молодечно
Договорная
Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.
Минская, Молодечно
Договорная
Отделочные работы
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик (перегородки)
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Штукатурка, облицовщик.
Минская, Молодечно
Договорная
Штукатурка, шпатлёвка стен потолков , поклейка обо
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу по замене сантехники
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник.
Минская, Молодечно
Договорная
Грузчик Молодечно Разнорабочий
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Сантехник
Минская, Молодечно
Договорная
Сварка аргон Алюминий
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик ищет работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Поклею обои, шпатлёвка, покраска
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу в сфере строительства
Минская, Молодечно
Договорная
Гипсокартонщик ищет работу
Минская, Молодечно
Договорная
Работа
Минская, Молодечно
Договорная
Чистка колодцев
Минская, Молодечно