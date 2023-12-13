logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Ищу работу
Строительство и ремонт
Цена
Тип занятости
Продавец
РаботаИщу работу

Строительство и ремонт в Молодечно

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Договорная

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Минская, Молодечно

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Договорная

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку подсобника

Минская, Молодечно

Каменщик (перегородки)

Договорная

Каменщик (перегородки)

Минская, Молодечно

Малярные и штукатурные работы

Договорная

Малярные и штукатурные работы

Минская, Молодечно

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Договорная

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Минская, Молодечно

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Договорная

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Минская, Молодечно

Договорная

Электрик

Минская, Молодечно

Плиточник ищет работу

Договорная

Плиточник ищет работу

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Укладка плитки ищу работу.

Договорная

Укладка плитки ищу работу.

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Штукатурка, шпатлёвка

Договорная

Штукатурка, шпатлёвка

Минская, Молодечно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Плитка Облицовка

Договорная

Плитка Облицовка

Минская, Молодечно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку по отделке квартир и домов.

Минская, Молодечно

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минская, Молодечно

Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у

Договорная

Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у

Минская, Молодечно

Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.

Договорная

Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.

Минская, Молодечно

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минская, Молодечно

Каменщик (перегородки)

Договорная

Каменщик (перегородки)

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Штукатурка, облицовщик.

Договорная

Штукатурка, облицовщик.

Минская, Молодечно

Договорная

Штукатурка, шпатлёвка стен потолков , поклейка обо

Минская, Молодечно

Ищу работу по замене сантехники

Договорная

Ищу работу по замене сантехники

Минская, Молодечно

Договорная

Каменщик

Минская, Молодечно

Плиточник.

Договорная

Плиточник.

Минская, Молодечно

Договорная

Грузчик Молодечно Разнорабочий

Минская, Молодечно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Сантехник

Договорная

Сантехник

Минская, Молодечно

Сварка аргон Алюминий

Договорная

Сварка аргон Алюминий

Минская, Молодечно

Электрик ищет работу

Договорная

Электрик ищет работу

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Договорная

Поклею обои, шпатлёвка, покраска

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу в сфере строительства

Минская, Молодечно

Гипсокартонщик ищет работу

Договорная

Гипсокартонщик ищет работу

Минская, Молодечно

Договорная

Работа

Минская, Молодечно

Чистка колодцев

Договорная

Чистка колодцев

Минская, Молодечно

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее