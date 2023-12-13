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Ищу работу в Молодечно

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Договорная

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку есть авто.

Минская, Молодечно

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Договорная

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Минская, Молодечно

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Договорная

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку подсобника

Минская, Молодечно

Договорная

Помогу с уборкой снега,выгрузки,демонтаж,погрузк

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.

Минская, Молодечно

Каменщик (перегородки)

Договорная

Каменщик (перегородки)

Минская, Молодечно

Малярные и штукатурные работы

Договорная

Малярные и штукатурные работы

Минская, Молодечно

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Договорная

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Минская, Молодечно

Договорная

Электрик

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку вопросы в лс

Минская, Молодечно

Плиточник ищет работу

Договорная

Плиточник ищет работу

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Договорная

Поклейку обоев. Работа сторожем.

Минская, Молодечно

Укладка плитки ищу работу.

Договорная

Укладка плитки ищу работу.

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Молодечно

Колка и распиловка дров.Выезд до 50км.Др работы .

Договорная

Колка и распиловка дров.Выезд до 50км.Др работы .

Минская, Молодечно

Штукатурка, шпатлёвка

Договорная

Штукатурка, шпатлёвка

Минская, Молодечно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Подработка водителем

Договорная

Подработка водителем

Минская, Молодечно

Плитка Облицовка

Договорная

Плитка Облицовка

Минская, Молодечно

Договорная

Электрик

Минская, Молодечно

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку

Минская, Молодечно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Вадитель ка. В (есть личное авто)

Договорная

Вадитель ка. В (есть личное авто)

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку по отделке квартир и домов.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку

Минская, Молодечно

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минская, Молодечно

Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у

Договорная

Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у

Минская, Молодечно

Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.

Договорная

Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку няни.Оплата часовая.

Минская, Молодечно

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Молодечно

Договорная

Копка траншеи,колодцев.Укладка деревянного пола

Минская, Молодечно

Договорная

Помощь в уборке снега

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минская, Молодечно

Договорная

Электрик

Минская, Молодечно

Каменщик (перегородки)

Договорная

Каменщик (перегородки)

Минская, Молодечно

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее