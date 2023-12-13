Ищу работу в Молодечно
Договорная
Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку есть авто.
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик-бетонщик-штукатур.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу по обшивке УЮСБИ.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку подсобника
Минская, Молодечно
Договорная
Помогу с уборкой снега,выгрузки,демонтаж,погрузк
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик (перегородки)
Минская, Молодечно
Договорная
Малярные и штукатурные работы
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку вопросы в лс
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник ищет работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейку обоев. Работа сторожем.
Минская, Молодечно
Договорная
Укладка плитки ищу работу.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Колка и распиловка дров.Выезд до 50км.Др работы .
Минская, Молодечно
Договорная
Штукатурка, шпатлёвка
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Подработка водителем
Минская, Молодечно
Договорная
Плитка Облицовка
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Вадитель ка. В (есть личное авто)
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку по отделке квартир и домов.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик
Минская, Молодечно
Договорная
Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у
Минская, Молодечно
Договорная
Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку няни.Оплата часовая.
Минская, Молодечно
Договорная
Отделочные работы
Минская, Молодечно
Договорная
Копка траншеи,колодцев.Укладка деревянного пола
Минская, Молодечно
Договорная
Помощь в уборке снега
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик (перегородки)
Минская, Молодечно