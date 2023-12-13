logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Молодечно

Дрель ручная в ремен СССР

15.99 р.

Дрель ручная в ремен СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Чемоданы

Договорная

Чемоданы

Минская, Молодечно

badge-icon
Книга ''Рахманинов''

50 р.

Книга ''Рахманинов''

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Тиски ручные малые СССР

15.99 р.

Тиски ручные малые СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Колпаки парадные ГАЗ

30 р.

Колпаки парадные ГАЗ

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы старинные

300 р.

Часы старинные

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Фарфоровая статуэтка Майская ночь

50 р.

Фарфоровая статуэтка Майская ночь

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Фарфоровая статуэтка Народный танец

50 р.

Фарфоровая статуэтка Народный танец

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бобинный проигрыватель

Договорная

Бобинный проигрыватель

Минская, Молодечно

Брюки военные СССР

50 р.

Брюки военные СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
Цифры латунные.

10 р.

Цифры латунные.

Минская, Молодечно

Тормозной диск F1 Формула 1

Договорная

Тормозной диск F1 Формула 1

Минская, Молодечно

badge-icon
Подстаканники СССР

10 р.

Подстаканники СССР

Минская, Молодечно

Древняя окаменелость

100 р.

Древняя окаменелость

Минская, Молодечно

badge-icon
Фрисби/летающий диск/летающая тарелка СССР

10 р.

Фрисби/летающий диск/летающая тарелка СССР

Минская, Молодечно

Электроника ИМ-26. АВТОСЛАЛОМ

Договорная

Электроника ИМ-26. АВТОСЛАЛОМ

Минская, Молодечно

Валенки женские времён СССР

80.99 р.

Валенки женские времён СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сковороды чюгун Старых времён СССР

30.99 р.

Сковороды чюгун Старых времён СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Самовар

50 р.

Самовар

Минская, Молодечно

badge-icon
Часы луч сделано в СССР нерабочие

30 р.

Часы луч сделано в СССР нерабочие

Минская, Молодечно

badge-icon
Радиолы

15.99 р.

Радиолы

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Елка ссср

50 р.

Елка ссср

Минская, Молодечно

badge-icon
Сифон из СССР

30 р.

Сифон из СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Часть от швейной машины singer

Договорная

Часть от швейной машины singer

Минская, Молодечно

badge-icon
Сумка полевая офицерская

50 р.

Сумка полевая офицерская

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Старинная ёмкость ручной работы из соломы

Договорная

Старинная ёмкость ручной работы из соломы

Минская, Молодечно

Насос Времён СССР

35.99 р.

Насос Времён СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Рубанки времён СССР

15.99 р.

Рубанки времён СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ПРОДАМ

35 р.

ПРОДАМ

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
15р Молодечно личная встречя оптом

10 р.

15р Молодечно личная встречя оптом

Минская, Молодечно

badge-icon
Кофейное трио Рига пара

50 р.

Кофейное трио Рига пара

Минская, Молодечно

badge-icon
Барельеф.......

50 р.

Барельеф.......

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Наушники ссср

Договорная

Наушники ссср

Минская, Молодечно

badge-icon
Штоф ''Пингвин''

50 р.

Штоф ''Пингвин''

Минская, Молодечно

badge-icon
Фонарь универсальный СССР

15 р.

Фонарь универсальный СССР

Минская, Молодечно

badge-icon
Колесо

80 р.

Колесо

Минская, Молодечно

badge-icon
Велосипедная рама

70.99 р.

Велосипедная рама

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Чемодан ссср

Договорная

Чемодан ссср

Минская, Молодечно

badge-icon
настольные часы Электроника 7-21

30 р.

настольные часы Электроника 7-21

Минская, Молодечно

badge-icon
Ступка

60 р.

Ступка

Минская, Молодечно

badge-icon
наклейки

7 р.

наклейки

Минская, Молодечно

Столик к швейной машине.

70 р.

Столик к швейной машине.

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Стиральная доска ссср

15 р.

Стиральная доска ссср

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм