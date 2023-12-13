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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Молодечно

Бокал из Кузнецовского фарфора

Договорная

Бокал из Кузнецовского фарфора

Минская, Молодечно

Карты кпоп

30 р.

Карты кпоп

Минская, Молодечно

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Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

20 р.

Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Минская, Молодечно

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Сахарница / конфетница винтаж

Договорная

Сахарница / конфетница винтаж

Минская, Молодечно

Монеты ссср, империя и др. ЛОТ

30 р.

Монеты ссср, империя и др. ЛОТ

Минская, Молодечно

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Новогодние игрушки СССР, ГДР

Договорная

Новогодние игрушки СССР, ГДР

Минская, Молодечно

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50 копеек 2008 С-П

28 р.

50 копеек 2008 С-П

Минская, Молодечно

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монеты

4.50 р.

монеты

Минская, Молодечно

Намерной знак Старых времён СССР

20.99 р.

Намерной знак Старых времён СССР

Минская, Молодечно

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декор.щит,меч,шлем, рыцарские доспехи.

900 р.

декор.щит,меч,шлем, рыцарские доспехи.

Минская, Молодечно

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Статуэтка

100 р.

Статуэтка

Минская, Молодечно

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Дрель ручная в ремен СССР

15.99 р.

Дрель ручная в ремен СССР

Минская, Молодечно

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Модель электрического ящика 1969 года

25.99 р.

Модель электрического ящика 1969 года

Минская, Молодечно

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Термометр авиационный ТНВ-1

50 р.

Термометр авиационный ТНВ-1

Минская, Молодечно

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Шпон натуральный Мансония

85 р.

Шпон натуральный Мансония

Минская, Молодечно

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Плакат о запрете курения времен СССР

25 р.

Плакат о запрете курения времен СССР

Минская, Молодечно

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Швейная машинка Singer 1900 год Scotland

300 р.

Швейная машинка Singer 1900 год Scotland

Минская, Молодечно

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сборная модель

40 р.

сборная модель

Минская, Молодечно

Монета 2 пенса бронза

150 р.

Монета 2 пенса бронза

Минская, Молодечно

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50 копеек 2007 С-П

18 р.

50 копеек 2007 С-П

Минская, Молодечно

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Телевизор Весна, СССР

50 р.

Телевизор Весна, СССР

Минская, Молодечно

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Люстра Ивица, СССР

30 р.

Люстра Ивица, СССР

Минская, Молодечно

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монеты

Договорная

монеты

Минская, Молодечно

50 копеек 2006 С-П (магнитные+немагнитные)

8 р.

50 копеек 2006 С-П (магнитные+немагнитные)

Минская, Молодечно

Самовар из СССР электр.

35 р.

Самовар из СССР электр.

Минская, Молодечно

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Медаль 1842

Договорная

Медаль 1842

Минская, Молодечно

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Книга ''Во глубине сибирских руд...''

20 р.

Книга ''Во глубине сибирских руд...''

Минская, Молодечно

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Коньки

5 р.

Коньки

Минская, Молодечно

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1 рубль 1766 (Екатерины 2)

1 250 р.

1 рубль 1766 (Екатерины 2)

Минская, Молодечно

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Ёлочная игрушка

1 р.

Ёлочная игрушка

Минская, Молодечно

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Старинные каминные часы, мрамор

1 100 р.

Старинные каминные часы, мрамор

Минская, Молодечно

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50 копеек 2005 С-П

9 р.

50 копеек 2005 С-П

Минская, Молодечно

Фарфоровая чаша

200 р.

Фарфоровая чаша

Минская, Молодечно

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Пара статуэток ''Утки''

200 р.

Пара статуэток ''Утки''

Минская, Молодечно

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Счеты

5 р.

Счеты

Минская, Молодечно

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Тарелка декоративная Хельсинки

20 р.

Тарелка декоративная Хельсинки

Минская, Молодечно

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Тарелка сувенирная из Амстердама

15 р.

Тарелка сувенирная из Амстердама

Минская, Молодечно

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Сувенирная тарелка Помпеи - Италия

25 р.

Сувенирная тарелка Помпеи - Италия

Минская, Молодечно

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Декоративная тарелка Копенгаген

10 р.

Декоративная тарелка Копенгаген

Минская, Молодечно

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Сувенирные тарелки Венеция/Рим

25 р.

Сувенирные тарелки Венеция/Рим

Минская, Молодечно

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Рушник моей бабушки

25 р.

Рушник моей бабушки

Минская, Молодечно

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Рушник моей бабушки

25 р.

Рушник моей бабушки

Минская, Молодечно

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Декоративное панно на стену Бабочки, гипс

55 р.

Декоративное панно на стену Бабочки, гипс

Минская, Молодечно

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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