Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Молодечно
Договорная
Бокал из Кузнецовского фарфора
Минская, Молодечно
30 р.
Карты кпоп
Минская, Молодечно
20 р.
Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ
Минская, Молодечно
Договорная
Сахарница / конфетница винтаж
Минская, Молодечно
30 р.
Монеты ссср, империя и др. ЛОТ
Минская, Молодечно
Договорная
Новогодние игрушки СССР, ГДР
Минская, Молодечно
28 р.
50 копеек 2008 С-П
Минская, Молодечно
4.50 р.
монеты
Минская, Молодечно
20.99 р.
Намерной знак Старых времён СССР
Минская, Молодечно
900 р.
декор.щит,меч,шлем, рыцарские доспехи.
Минская, Молодечно
100 р.
Статуэтка
Минская, Молодечно
15.99 р.
Дрель ручная в ремен СССР
Минская, Молодечно
25.99 р.
Модель электрического ящика 1969 года
Минская, Молодечно
50 р.
Термометр авиационный ТНВ-1
Минская, Молодечно
85 р.
Шпон натуральный Мансония
Минская, Молодечно
25 р.
Плакат о запрете курения времен СССР
Минская, Молодечно
300 р.
Швейная машинка Singer 1900 год Scotland
Минская, Молодечно
40 р.
сборная модель
Минская, Молодечно
150 р.
Монета 2 пенса бронза
Минская, Молодечно
18 р.
50 копеек 2007 С-П
Минская, Молодечно
50 р.
Телевизор Весна, СССР
Минская, Молодечно
30 р.
Люстра Ивица, СССР
Минская, Молодечно
Договорная
монеты
Минская, Молодечно
8 р.
50 копеек 2006 С-П (магнитные+немагнитные)
Минская, Молодечно
35 р.
Самовар из СССР электр.
Минская, Молодечно
Договорная
Медаль 1842
Минская, Молодечно
20 р.
Книга ''Во глубине сибирских руд...''
Минская, Молодечно
5 р.
Коньки
Минская, Молодечно
1 250 р.
1 рубль 1766 (Екатерины 2)
Минская, Молодечно
1 р.
Ёлочная игрушка
Минская, Молодечно
1 100 р.
Старинные каминные часы, мрамор
Минская, Молодечно
9 р.
50 копеек 2005 С-П
Минская, Молодечно
200 р.
Фарфоровая чаша
Минская, Молодечно
200 р.
Пара статуэток ''Утки''
Минская, Молодечно
5 р.
Счеты
Минская, Молодечно
20 р.
Тарелка декоративная Хельсинки
Минская, Молодечно
15 р.
Тарелка сувенирная из Амстердама
Минская, Молодечно
25 р.
Сувенирная тарелка Помпеи - Италия
Минская, Молодечно
10 р.
Декоративная тарелка Копенгаген
Минская, Молодечно
25 р.
Сувенирные тарелки Венеция/Рим
Минская, Молодечно
25 р.
Рушник моей бабушки
Минская, Молодечно
25 р.
Рушник моей бабушки
Минская, Молодечно
55 р.
Декоративное панно на стену Бабочки, гипс
Минская, Молодечно
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский