Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Могилевской области
25 р.
Значки СССР
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Подставка для ручки из СССР
Могилев
35 р.
Танковые часы
Могилев
20 р.
кувшин фарфор целый
Могилев
Договорная
Коллекция природных агатов Ботсвана
Могилев
Договорная
Баченки для воды очень старые,
Могилев
Бесплатно
Жетон МВД
Могилев
25 р.
Коллекционный винтаж:ваза керамическая,Времен СССР
Могилев
10 р.
Мишка из СССР игрушка
Могилев
35 р.
Дипломат-кейс
Могилев
15 р.
Винтаж: ладья - салатник, Чехословакия, СССР
Могилев
90 р.
Французский барометр
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Елочные игрушки СССР -3 р
Могилев
10 р.
Ёлочные игрушки СССР
Могилев
10 р.
Винтаж: креманка из толстого стекла, времен СССР
Могилев
25 р.
Винтаж:графин и три рюмки из синего стекла, СССР
Могилев
30 р.
Винтаж:набор из фруктовницы и конфетницы , СССР
Могилев
30 р.
Винтаж:сервиз кофейный 6чашечек с блюдцем, СССР
Могилев
5 р.
Комплект виниловых пластинок
Могилев
50 р.
Приемник СССР
Могилев
5 р.
Математика за базовую для поступающих.
Могилев
40 р.
Монеты
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Новогодние игрушки ссср
Могилев
Договорная
Старинные утюги
Могилев
35 р.
Бинокль
Могилев
10 р.
Шеврон
Могилев
100 р.
10 копеек
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Монеты 1 копейка
Могилевская, Бобруйск
80 р.
3 копейки СССР
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Монеты 20 копеек
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Монеты 5 копеек
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Монеты 50 копеек Ссср
Могилевская, Бобруйск
55 р.
Сережки Новые, серебро в позолоте. ЦЕНА СНИЖЕНА
Могилевская, Чаусы
15 р.
Бра ссср, Тюльпан, Житомир 1986г., немного выцвел.
Могилев
Бесплатно
Журналы
Могилев
100 р.
Часы с кукушкой
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Блокнот Panasonic
Могилев
40 р.
Графин ссср, марганцевое стекло
Могилев
100 р.
Кофейный сервиз лфз жар птица ссср
Могилев
20 р.
Дед мороз
Могилев
21 р.
Словарь иностранных слов
Могилев
15 р.
Жестяной поднос СССР
Могилев
30 р.
Телифон
Могилев