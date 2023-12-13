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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Могилевской области

Значки СССР

25 р.

Значки СССР

Могилевская, Бобруйск

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Подставка для ручки из СССР

15 р.

Подставка для ручки из СССР

Могилев

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Танковые часы

35 р.

Танковые часы

Могилев

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кувшин фарфор целый

20 р.

кувшин фарфор целый

Могилев

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Коллекция природных агатов Ботсвана

Договорная

Коллекция природных агатов Ботсвана

Могилев

Баченки для воды очень старые,

Договорная

Баченки для воды очень старые,

Могилев

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Жетон МВД

Бесплатно

Жетон МВД

Могилев

Коллекционный винтаж:ваза керамическая,Времен СССР

25 р.

Коллекционный винтаж:ваза керамическая,Времен СССР

Могилев

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Мишка из СССР игрушка

10 р.

Мишка из СССР игрушка

Могилев

Дипломат-кейс

35 р.

Дипломат-кейс

Могилев

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Винтаж: ладья - салатник, Чехословакия, СССР

15 р.

Винтаж: ладья - салатник, Чехословакия, СССР

Могилев

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Французский барометр

90 р.

Французский барометр

Могилевская, Бобруйск

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Елочные игрушки СССР -3 р

3 р.

Елочные игрушки СССР -3 р

Могилев

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Ёлочные игрушки СССР

10 р.

Ёлочные игрушки СССР

Могилев

Винтаж: креманка из толстого стекла, времен СССР

10 р.

Винтаж: креманка из толстого стекла, времен СССР

Могилев

Винтаж:графин и три рюмки из синего стекла, СССР

25 р.

Винтаж:графин и три рюмки из синего стекла, СССР

Могилев

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Винтаж:набор из фруктовницы и конфетницы , СССР

30 р.

Винтаж:набор из фруктовницы и конфетницы , СССР

Могилев

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Винтаж:сервиз кофейный 6чашечек с блюдцем, СССР

30 р.

Винтаж:сервиз кофейный 6чашечек с блюдцем, СССР

Могилев

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Комплект виниловых пластинок

5 р.

Комплект виниловых пластинок

Могилев

Приемник СССР

50 р.

Приемник СССР

Могилев

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Математика за базовую для поступающих.

5 р.

Математика за базовую для поступающих.

Могилев

Монеты

40 р.

Монеты

Могилевская, Бобруйск

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Новогодние игрушки ссср

50 р.

Новогодние игрушки ссср

Могилев

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Старинные утюги

Договорная

Старинные утюги

Могилев

Бинокль

35 р.

Бинокль

Могилев

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Шеврон

10 р.

Шеврон

Могилев

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10 копеек

100 р.

10 копеек

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 1 копейка

80 р.

Монеты 1 копейка

Могилевская, Бобруйск

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3 копейки СССР

80 р.

3 копейки СССР

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 20 копеек

70 р.

Монеты 20 копеек

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 5 копеек

35 р.

Монеты 5 копеек

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 50 копеек Ссср

10 р.

Монеты 50 копеек Ссср

Могилевская, Бобруйск

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Сережки Новые, серебро в позолоте. ЦЕНА СНИЖЕНА

55 р.

Сережки Новые, серебро в позолоте. ЦЕНА СНИЖЕНА

Могилевская, Чаусы

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Бра ссср, Тюльпан, Житомир 1986г., немного выцвел.

15 р.

Бра ссср, Тюльпан, Житомир 1986г., немного выцвел.

Могилев

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Журналы

Бесплатно

Журналы

Могилев

Часы с кукушкой

100 р.

Часы с кукушкой

Могилевская, Бобруйск

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Блокнот Panasonic

5 р.

Блокнот Panasonic

Могилев

Графин ссср, марганцевое стекло

40 р.

Графин ссср, марганцевое стекло

Могилев

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Кофейный сервиз лфз жар птица ссср

100 р.

Кофейный сервиз лфз жар птица ссср

Могилев

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Дед мороз

20 р.

Дед мороз

Могилев

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Словарь иностранных слов

21 р.

Словарь иностранных слов

Могилев

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Жестяной поднос СССР

15 р.

Жестяной поднос СССР

Могилев

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Телифон

30 р.

Телифон

Могилев

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