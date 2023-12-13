Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Могилевской области
5 р.
Счеты 2шт СССР
Могилев
30 р.
Куклы Германия, цена за две
Могилев
Договорная
Часы наручные
Могилев
Договорная
Солдатики оловянные
Могилев
12 р.
ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
Могилев
30 р.
Старинная бутылка
Могилев
10 р.
Часы МАЯК СССР
Могилев
50 р.
Наклейки из 90 х лот 2 цена за все
Могилев
30 р.
Чайная пара кобальт лфз Версаль СССР
Могилев
3 р.
Часы СССР США
Могилев
80 р.
Вкладыши Турбо Turbo цена за все
Могилев
20 р.
Матрёшка деревянная новая
Могилев
Договорная
Монеты на обмен на сварочный аппарат времён СССР
Могилев
40 р.
Знак.
Могилев
40 р.
Ёлочные игрушки СССР набор Белоснежка
Могилев
Договорная
Монеты разных государств и ктнтинентов
Могилев
5 р.
Сувенирные медали
Могилев
Договорная
Группа Стаса Намина 1983 г
Могилевская, Другие города
10 р.
Ёлочные игрушки СССР
Могилев
Договорная
Монеты соединённых штатов
Могилев
Договорная
Монеты СССР
Могилевская, Чаусы
350 р.
Статуэтка Мальчик с рыбкой лфз Счастливое детство
Могилев
15 р.
Настольная медаль
Могилев
50 р.
Пишущая машинка
Могилев
70 р.
Статуэтка Майская ночь
Могилев
25 р.
Гоампластинка
Могилев
20 р.
Игла проигрывателя из СССР
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Куклы одним лотом
Могилев
20 р.
Часы времён СССР
Могилевская, Быхов
Договорная
Часы
Могилев
30 р.
Панно-барельеф
Могилев
Договорная
Армейский ремень
Могилев
Договорная
Ленин картина
Могилев
5 р.
Счеты СССР
Могилевская, Другие города
Договорная
Часы настольный Маяк.Винтаж.7 суток.
Могилевская, Бобруйск
200 р.
БПЦ 8*30 КОМЗ родом из СССР....
Могилев
35 р.
Машинка швейная детская ГДР
Могилевская, Другие города
45 р.
Ручная кофемолка СССР
Могилев
30 р.
Штоф графин петух ГФЗ фарфор, СССР Высота 25 см
Могилев
50 р.
Фарфоровый светильник-ночник ''Домик'' (ГДР)
Могилев
250 р.
Статуэтка
Могилев
140 р.
Статуэтка дровосек
Могилевская, Бобруйск
130 р.
Ёлочные игрушки СССР
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский