Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Могилевской области
40 р.
Шкатулка фарфоровая, Европа
Могилевская, Бобруйск
1 600 р.
Шахматы в единственном экземпляре дорого
Могилев
100 р.
Часы из натурального камня змеевика
Могилев
5 р.
Картины алмазная мозаика
Могилев
56 р.
Статуэтка Дельфины.Германия,времён СССР.
Могилев
79 р.
Горный хрусталь.СССР.4лампы.Около 140 подвесок.
Могилев
43 р.
Чаша посеребряная.диаметр 7см.СССР.
Могилев
43 р.
Статуэтка-штофф.Петух.25см.СССР.
Могилев
17 р.
Панно.Дерево сплошное.23х14см.СССР.
Могилев
59 р.
Изумрудная горка на мраморе.СССР.
Могилев
49 р.
Скатерть-ковер 1.36х1.25см.Бархат.СССР.50-60годы.
Могилев
69 р.
ГНОМИК.СССР.Настенный.Аллюминий.
Могилев
23 р.
Cувенир Витебск.
Могилев
49 р.
Ковёр 2м.10см.х1м.25см.Бархат.СССР.
Могилев
48 р.
Пепельница Рыбка.СССР.Тяжёлая.Металл.
Могилев
49 р.
Бронза и дерево.СССР.На стену.
Могилев
25 р.
Ваза вазочка
Могилев
45 р.
Панно Дама шелкография ЗАБРОНИРОВАНО
Могилев
43 р.
Металл.СССР.Горный хрусталь.2лампы.
Могилев
50 р.
Пластинки
Могилевская, Кричев
50 р.
Пластинки
Могилевская, Кричев
55 р.
Ватная игрушка
Могилев
70 р.
икона
Могилевская, Глуск
Договорная
Хрусталь
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Деревянная шкатулка.
Могилев
Договорная
Открытки
Могилев
25 р.
Лот статуэток фей
Могилев
55 р.
Статуэтки с Ямайки, 2 шт.
Могилев
Договорная
Губная гармошка
Могилев
25 р.
Панно
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Панно
Могилевская, Бобруйск
7 р.
слайды.лот.
Могилев
Договорная
Книги СССР недорого договаримся
Могилев
20 р.
Знак города Быхов
Могилев
Договорная
Статуэтка фея
Могилев
Договорная
Статуэтка фея и единорог
Могилев
Договорная
Картина ''Зима''1998г. Домарад В.А.член Бел С.Х
Могилевская, Бобруйск
300 р.
Статуэтка ''Бегущие лошади'' Фарфор.Германия
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Панно,чеканка.Винтаж 1970-е
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Шкатулки раритет почтой отправлю
Могилев
8 р.
Фотосувениры СССР лотом
Могилев
300 р.
Картина
Могилев
40 р.
Ссср
Могилев