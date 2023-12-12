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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Могилевской области

Шкатулка фарфоровая, Европа

40 р.

Шкатулка фарфоровая, Европа

Могилевская, Бобруйск

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Шахматы в единственном экземпляре дорого

1 600 р.

Шахматы в единственном экземпляре дорого

Могилев

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Часы из натурального камня змеевика

100 р.

Часы из натурального камня змеевика

Могилев

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Картины алмазная мозаика

5 р.

Картины алмазная мозаика

Могилев

Статуэтка Дельфины.Германия,времён СССР.

56 р.

Статуэтка Дельфины.Германия,времён СССР.

Могилев

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Горный хрусталь.СССР.4лампы.Около 140 подвесок.

79 р.

Горный хрусталь.СССР.4лампы.Около 140 подвесок.

Могилев

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Чаша посеребряная.диаметр 7см.СССР.

43 р.

Чаша посеребряная.диаметр 7см.СССР.

Могилев

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Статуэтка-штофф.Петух.25см.СССР.

43 р.

Статуэтка-штофф.Петух.25см.СССР.

Могилев

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Панно.Дерево сплошное.23х14см.СССР.

17 р.

Панно.Дерево сплошное.23х14см.СССР.

Могилев

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Изумрудная горка на мраморе.СССР.

59 р.

Изумрудная горка на мраморе.СССР.

Могилев

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Скатерть-ковер 1.36х1.25см.Бархат.СССР.50-60годы.

49 р.

Скатерть-ковер 1.36х1.25см.Бархат.СССР.50-60годы.

Могилев

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ГНОМИК.СССР.Настенный.Аллюминий.

69 р.

ГНОМИК.СССР.Настенный.Аллюминий.

Могилев

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Cувенир Витебск.

23 р.

Cувенир Витебск.

Могилев

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Ковёр 2м.10см.х1м.25см.Бархат.СССР.

49 р.

Ковёр 2м.10см.х1м.25см.Бархат.СССР.

Могилев

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Пепельница Рыбка.СССР.Тяжёлая.Металл.

48 р.

Пепельница Рыбка.СССР.Тяжёлая.Металл.

Могилев

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Бронза и дерево.СССР.На стену.

49 р.

Бронза и дерево.СССР.На стену.

Могилев

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Ваза вазочка

25 р.

Ваза вазочка

Могилев

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Панно Дама шелкография ЗАБРОНИРОВАНО

45 р.

Панно Дама шелкография ЗАБРОНИРОВАНО

Могилев

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Металл.СССР.Горный хрусталь.2лампы.

43 р.

Металл.СССР.Горный хрусталь.2лампы.

Могилев

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Пластинки

50 р.

Пластинки

Могилевская, Кричев

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Пластинки

50 р.

Пластинки

Могилевская, Кричев

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Ватная игрушка

55 р.

Ватная игрушка

Могилев

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икона

70 р.

икона

Могилевская, Глуск

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Хрусталь

Договорная

Хрусталь

Могилевская, Бобруйск

Деревянная шкатулка.

70 р.

Деревянная шкатулка.

Могилев

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Открытки

Договорная

Открытки

Могилев

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Лот статуэток фей

25 р.

Лот статуэток фей

Могилев

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Статуэтки с Ямайки, 2 шт.

55 р.

Статуэтки с Ямайки, 2 шт.

Могилев

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Губная гармошка

Договорная

Губная гармошка

Могилев

Панно

25 р.

Панно

Могилевская, Бобруйск

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Панно

15 р.

Панно

Могилевская, Бобруйск

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слайды.лот.

7 р.

слайды.лот.

Могилев

Книги СССР недорого договаримся

Договорная

Книги СССР недорого договаримся

Могилев

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Знак города Быхов

20 р.

Знак города Быхов

Могилев

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Статуэтка фея

Договорная

Статуэтка фея

Могилев

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Статуэтка фея и единорог

Договорная

Статуэтка фея и единорог

Могилев

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Картина ''Зима''1998г. Домарад В.А.член Бел С.Х

Договорная

Картина ''Зима''1998г. Домарад В.А.член Бел С.Х

Могилевская, Бобруйск

Статуэтка ''Бегущие лошади'' Фарфор.Германия

300 р.

Статуэтка ''Бегущие лошади'' Фарфор.Германия

Могилевская, Бобруйск

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Панно,чеканка.Винтаж 1970-е

Договорная

Панно,чеканка.Винтаж 1970-е

Могилевская, Бобруйск

Шкатулки раритет почтой отправлю

35 р.

Шкатулки раритет почтой отправлю

Могилев

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Фотосувениры СССР лотом

8 р.

Фотосувениры СССР лотом

Могилев

Картина

300 р.

Картина

Могилев

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Ссср

40 р.

Ссср

Могилев

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