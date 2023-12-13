Услуги для торжеств в Могилеве
65 р.
Мишка на праздник Могилев 24 /7
Могилев
130 р.
Дед Мороз и Снегурочка VIP Могилев
Могилев
60 р.
Золотой медведь на ваш праздник
Могилев
Договорная
Медведь на праздник
Могилев
100 р.
Песня на день рождения, Новый год
Могилев
15 р.
Беседка ''Кошкин дом''
Могилев
Договорная
Мишка Чебурашка Могилев
Могилев
65 р.
МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)
Могилев
65 р.
Чебурашка на все случаи жизни)
Могилев
65 р.
Мишка на любые случаи жизни)
Могилев
65 р.
Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник
Могилев
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Могилев
70 р.
Поздравление Деда Мороза
Могилев
50 р.
Дед мороз и снегурочка
Могилев
20 р.
Домик -Беседка для торжеств
Могилев
100 р.
Дед мороз и Снегурочка
Могилев
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка могилев
Могилев
5 р.
Блеск-тату Могилёв
Могилев
10 р.
Аквагрим Могилёв
Могилев
120 р.
Аниматоры Могилев. Карамель
Могилев
Договорная
Поющий ведущий на ваше торжество
Могилев
Договорная
Ведущая-тамада + dj
Могилев
Договорная
Аренда банкетного зала по Крупской
Могилев
Договорная
НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ
Могилев
150 р.
АРЕНДА ТЕПЛЫХ ДОМИКОВ/БЕСЕДОК
Могилев
65 р.
Мишка на любой праздник могилев
Могилев
Договорная
Свадебный декор
Могилев
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Могилев
70 р.
Поющий Баянист на Ваш праздник. ''Порву баян''
Могилев
0.33 р.
Шоколад с вашим логотипом
Могилев
Договорная
Поздравление куклой Лол,кукла на праздник
Могилев
60 р.
Аниматор на детский праздник
Могилев
Договорная
Стихи и песни на заказ
Могилев
Договорная
Ростовые куклы на любой праздник
Могилев
70 р.
Песни под баян новогодние. Могилев.
Могилев
Договорная
Свадьба и юбилей
Могилев
50 р.
Аренда колонки JBL310
Могилев
75 р.
Невероятный Дед мороз поздравление на дом
Могилев
70 р.
Аниматор
Могилев
70 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Могилев
16 р.
Банкетный зал
Могилев
Договорная
АРЕНДА ТЕПЛЫХ ДОМИКОВ / БЕСЕДОК
Могилев
Договорная
Рисунки на заказ
Могилев
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
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25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
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25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
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Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский