Услуги по благоустройству в саду в Могилеве
100 р.
Спил деревьев
Могилев
Договорная
Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де
Могилев
60 р.
Аренда мини экскаваторе
Могилев
Договорная
Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно
Могилев
Договорная
Удаление деревьев
Могилев
Договорная
Спил деревьев
Могилев
65 р.
МТЗ 82
Могилев
5 р.
Спил деревьев, благоустройство
Могилев
Договорная
Спил деревьев
Могилев
Договорная
Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева
Могилев
9 р.
Зимняя обрезка деревьев. Уборка участка.
Могилев
Договорная
Требуется человек для разовых работ
Могилев
15 р.
Почищю двор от снега
Могилев
Договорная
Благоустройство участка
Могилев
60 р.
Бурение скважин на воду
Могилев
50 р.
Перекопать участок, фрезеровка почвы, выравнивание
Могилев
Договорная
Консультации по выращиванию
Могилев
40 р.
Вспашка целины , заросших участков
Могилев
Договорная
Распил, колка дров
Могилев
Договорная
Валка, удаление, спил опасных, аварийных деревьев
Могилев
6 р.
Идеальный газон
Могилев
10 р.
Стрижка хвойников, кустарников
Могилев
Договорная
Ландшафтный дизайн и озеленение.
Могилев
Договорная
Предоставлю место для вывоза земли.
Могилев
30 р.
Уборка территории дома
Могилев
Договорная
Теплицы сборка
Могилев
Договорная
Профессиональна обрезка плодового сада
Могилев
50 р.
Валка,Спил,Обрезка,Удаление аварийных деревьев
Могилев
99 р.
Работы по благоустройству
Могилев
Договорная
вспашка огорода мотоблоком
Могилев
Договорная
Культивация, вспашка земли,подработка
Могилев
Договорная
Стрижка туй (обрезка плодовых деревьев)
Могилев
Договорная
Подготовка УЧАСТКОВ и ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Могилев
5 р.
Благоустройство и покос территорий
Могилев
5 р.
Покос травы и крупной растительности
Могилев
7 р.
Окажу услугу колки , рубки дров распил дров
Могилев
3 р.
Покос травы , удаление бурьяна благоустройство уча
Могилев
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
Услуга с выездом в регионы
300 р.
Замывка скважин
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Геотекстиль
Брест
Услуга с выездом в регионы
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно
Услуга с выездом в регионы