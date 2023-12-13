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Услуги по благоустройству в саду в Могилеве

Спил деревьев

100 р.

Спил деревьев

Могилев

Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де

Договорная

Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де

Могилев

Аренда мини экскаваторе

60 р.

Аренда мини экскаваторе

Могилев

Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно

Договорная

Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно

Могилев

Удаление деревьев

Договорная

Удаление деревьев

Могилев

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Могилев

МТЗ 82

65 р.

МТЗ 82

Могилев

Спил деревьев, благоустройство

5 р.

Спил деревьев, благоустройство

Могилев

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Могилев

Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева

Договорная

Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева

Могилев

Зимняя обрезка деревьев. Уборка участка.

9 р.

Зимняя обрезка деревьев. Уборка участка.

Могилев

Договорная

Требуется человек для разовых работ

Могилев

15 р.

Почищю двор от снега

Могилев

Благоустройство участка

Договорная

Благоустройство участка

Могилев

Бурение скважин на воду

60 р.

Бурение скважин на воду

Могилев

Перекопать участок, фрезеровка почвы, выравнивание

50 р.

Перекопать участок, фрезеровка почвы, выравнивание

Могилев

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Консультации по выращиванию

Договорная

Консультации по выращиванию

Могилев

Вспашка целины , заросших участков

40 р.

Вспашка целины , заросших участков

Могилев

Распил, колка дров

Договорная

Распил, колка дров

Могилев

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Валка, удаление, спил опасных, аварийных деревьев

Договорная

Валка, удаление, спил опасных, аварийных деревьев

Могилев

Идеальный газон

6 р.

Идеальный газон

Могилев

Стрижка хвойников, кустарников

10 р.

Стрижка хвойников, кустарников

Могилев

Ландшафтный дизайн и озеленение.

Договорная

Ландшафтный дизайн и озеленение.

Могилев

Предоставлю место для вывоза земли.

Договорная

Предоставлю место для вывоза земли.

Могилев

30 р.

Уборка территории дома

Могилев

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Теплицы сборка

Договорная

Теплицы сборка

Могилев

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Профессиональна обрезка плодового сада

Договорная

Профессиональна обрезка плодового сада

Могилев

Валка,Спил,Обрезка,Удаление аварийных деревьев

50 р.

Валка,Спил,Обрезка,Удаление аварийных деревьев

Могилев

Работы по благоустройству

99 р.

Работы по благоустройству

Могилев

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вспашка огорода мотоблоком

Договорная

вспашка огорода мотоблоком

Могилев

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Культивация, вспашка земли,подработка

Договорная

Культивация, вспашка земли,подработка

Могилев

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Стрижка туй (обрезка плодовых деревьев)

Договорная

Стрижка туй (обрезка плодовых деревьев)

Могилев

Подготовка УЧАСТКОВ и ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Договорная

Подготовка УЧАСТКОВ и ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Могилев

Благоустройство и покос территорий

5 р.

Благоустройство и покос территорий

Могилев

Покос травы и крупной растительности

5 р.

Покос травы и крупной растительности

Могилев

Окажу услугу колки , рубки дров распил дров

7 р.

Окажу услугу колки , рубки дров распил дров

Могилев

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Покос травы , удаление бурьяна благоустройство уча

3 р.

Покос травы , удаление бурьяна благоустройство уча

Могилев

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Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

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