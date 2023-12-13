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Пассажирские и грузовые перевозки в Могилеве

Переезды. Доставка. Грузоперевозки. Могилев. РБ.
vip

Договорная

Переезды. Доставка. Грузоперевозки. Могилев. РБ.

Могилев

Грузоперевозки, грузчики, переезды.
vip

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, переезды.

Могилев

Грузоперевозки Маз бортовой
vip

Договорная

Грузоперевозки Маз бортовой

Могилев

ГРУЗЧИКИ / ОПЫТНЫЕ/ КРЕПКИЕ

Договорная

ГРУЗЧИКИ / ОПЫТНЫЕ/ КРЕПКИЕ

Могилев

Грузоперевозки/переезды/доставка

Договорная

Грузоперевозки/переезды/доставка

Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку, в любое удобное для вас вре...

Могилев

грузоперевозки

Договорная

грузоперевозки

Грузоперевозки город, РБ, РФ Грузоподьемность 1.5т, размер кузова: длина-4.25м, ширина-2.1м, высота-2.25м, обьем-20м3

Могилев

Грузоперевозки Могилёв, РБ

Договорная

Грузоперевозки Могилёв, РБ

Перевозки по Могилеву, области, РБ. -переезды (квартирные, дачные, офисные); -перевозка мебели, бытовой техники, строительных материалов; -перевозка оборудования; -вывоз строительного мусора; -возможн...

Могилев

Доставка груза,переезды,грузчики

Договорная

Доставка груза,переезды,грузчики

Мы осуществляем грузоперевозки по Могилеву, Могилевской области РБ, и РФ. Квартирные, дачные,офисные, переезды, услуги грузчиков. Вывоз старой мебели. Перевезем грузы до 6 метров, грузоподъемность до ...

Могилев

Эвакуатор Могилёв. Недорого. Грузоперевозки

Договорная

Эвакуатор Могилёв. Недорого. Грузоперевозки

Могилев

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки до 3т длина 4.5м Город район.

Могилев

Грузоперевозки Могилёв. Переезды. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Могилёв. Переезды. Грузчики

Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку,ХОЛОДИЛЬНИК ПЕРЕВОЗИМ СТОЯ, ...

Могилев

Грузоперевозки

20 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу и области. Цены от 20р.

Могилев

Грузоперевозки/Доставка/Переезды/грузчики

20 р.

Грузоперевозки/Доставка/Переезды/грузчики

Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку, в любое удобное для вас вре...

Могилев

Грузоперевозки, грузчики, переезды

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, переезды

Грузоперевозки, квартирные,дачные,офисные,переезды, город, район, РБ, быстро, качественно, недорого. ГРУЗ ДО 6м. Грузовой отсек 16 кубов, задняя и боковая загрузка, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Цена договорная.

Могилев

Договорная

Грузоперевозки, переезды,Могилёв РБ, грузчики

Перевозки по Могилеву и области, выезд по РБ, РФ. Квартирные, дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным ценам. Работаем с утр...

Могилев

Перевозки Могилев, переезды, доставка товара

20 р.

Перевозки Могилев, переезды, доставка товара

Почасовая оплата, оперативная доставка. Цены от 20р.

Могилев

Грузоперевозки . Грузчики. Переезды. Вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки . Грузчики. Переезды. Вывоз мусора

Грузоперевозки переезды и грузчики Могилев. .Квартирные/дачные офисный переезды.вывоз. Мусора Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным ценам....

Могилев

Грузовое такси грузчики переезды Могилёв и РБ

Договорная

Грузовое такси грузчики переезды Могилёв и РБ

Грузоперевозки переезды грузчики по г Могилёв РБ и РФ. До 2 тонн, до 18м3. Помощь водителя. Длина 4.2м. Высота 2.2м. Ширина 2 м.

Могилев

Грузоперевозки, доставка, переезды (грузчики)

Договорная

Грузоперевозки, доставка, переезды (грузчики)

Здравствуйте! Меня зовут Иван. Предлагаю Вам услуги грузоперевозок. Преимущества работы со мной: -Фиксированная или почасовая стоимость. Обговариваются по телефону и остаются фиксированно-договорными ...

Могилев

Перевозка пианино/Грузоперевозки/грузчики

Договорная

Перевозка пианино/Грузоперевозки/грузчики

Грузовое такси по городу Могилев , областям , РБ и РФ. Так же в наличии крепкие,опытные грузчики. - Разовые(постоянные) перевозки. - Офисные , дачные, квартирные переезды! - Доставка мебели, бытовой ...

Могилев

Услуги самосвала

100 р.

Услуги самосвала

Услуги самосвалов до 37м3.Собственный парк! В наличии 10 единиц!

Могилев

Грузоперевозки Могилёв, переезды, грузчики.

Договорная

Грузоперевозки Могилёв, переезды, грузчики.

Перевозки по Могилеву и области, выезд по РБ, РФ. Квартирные, дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. ВЫВОЗ МУСОРА, ЛЮБОГО. Оперативная подача машины по доступны...

Могилев

Грузоперевозки,Могилёв РБ, услуги грузчиков

Договорная

Грузоперевозки,Могилёв РБ, услуги грузчиков

Перевозка грузов, Без выходных.Весь спектр услуг от квартирных,дачных и офисных переездов до вывоза строительного мусора. Быстра подача автомобиля,Точно в срок,Честные цены,Опыт. Грузчики. Могилёв,обл...

Могилев

Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Могилев

Переезды. Доставка. Грузоперевозки. Могилев. РБ.
vip

Договорная

Переезды. Доставка. Грузоперевозки. Могилев. РБ.

*Доступные цены! *ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! *Каждая 7 ДОСТАВКА ГРУЗА ПО ГОРОДУ "БЕСПЛАТНО"!!! *Длинна 4.3метра. 15кубов. *Быстро и качественно!

Могилев

Услуги эвакуатора. Грузоперевозки

Договорная

Услуги эвакуатора. Грузоперевозки

Могилев

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу Могилёву, области и межгороду. Длина - 3.80 Ширина - 2.00 Объем - 14м3

Могилев

Могилев-Минск-Могилев Грузоперевозки

Договорная

Могилев-Минск-Могилев Грузоперевозки

Ежедневные перевозки Минск-Могилев-Минск Сборные-Попутные грузы

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики,вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики,вывоз мусора

Могилев

Грузоперевозки , доставка вещей , стройматериалов

Договорная

Грузоперевозки , доставка вещей , стройматериалов

Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку, в любое удобное для вас вре...

Могилев

Грузоперевозки Грузчики вывоз мусора.

20 р.

Грузоперевозки Грузчики вывоз мусора.

Грузоперевозки переезды грузчики. Могилев. Вывоз строительного мусора.Квартирные/дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным це...

Могилев

Грузоперевозки,услуги грузчиков,переезды

Договорная

Грузоперевозки,услуги грузчиков,переезды

Грузовое такси по городу Могилев , областям , Выезд на район.Так же в наличии крепкие,опытные грузчики. - Разовые(постоянные) перевозки. - Офисные , дачные, квартирные переезды! - Доставка мебели, быт...

Могилев

Грузоперевозки по Могилеву, области и РБ

20 р.

Грузоперевозки по Могилеву, области и РБ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО МОГИЛЕВУ И РБ!!! Переезды - квартирные, офисные, дачные. Перевозка различных грузов - строительный материал, бытовая техника, садовая техника. Вывоз - бытовой техники. - Своевременна...

Могилев

Грузоперевозки Могилёв, область, РБ

Договорная

Грузоперевозки Могилёв, область, РБ

Перевозки по Могилеву, области, РБ. Характеристики автомобиля №1: -грузоподъемность - до 4 тонн; -объем - 33 м3; -длина - 5,20 м; -ширина - 2,45 м; -высота - 2,60 м. Задняя, боковая и верхняя загрузка...

Могилев

Грузоперевозки любой сложности

Договорная

Грузоперевозки любой сложности

Описание Грузоперевозки по Могилеву район область , РБ РФ =до 3,5 тонн. Грузоперевозки Могилев - Москва - Могилев еженедельно.Заберу груз из Садовода и тд 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офис...

Могилев

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Отвезём Ваш груз в любое удобное для Вас время, до 1т. Длина кузова 2м70, 1м70 высота. Работаю как за наличный расчёт, так и по безналу.

Могилев

Грузоперевозки Могилев, РБ, РФ, Москва ГРУЗЧИКИ

Договорная

Грузоперевозки Могилев, РБ, РФ, Москва ГРУЗЧИКИ

Грузоперевозки ПО МОГИЛЕВУ, РБ, РФ ПОПУТНЫЙ груз МЕЖДУГОРОДНИЕ перевозки КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД в другой город Грузоперевозки МЕЖГОРОД Как мы работаем: 1) Вы звоните или пишите нам. Мы выясняем габариты, ...

Могилев

Умелые , опрятные ГРУЗЧИКИ

Договорная

Умелые , опрятные ГРУЗЧИКИ

Могилев

Грузоперевозки, ГРУЗЧИКИ, вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки, ГРУЗЧИКИ, вывоз мусора

Могилев

Грузоперевозки Могилёв, переезды, грузчики.

Договорная

Грузоперевозки Могилёв, переезды, грузчики.

Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку,ХОЛОДИЛЬНИК ПЕРЕВОЗИМ СТОЯ, ...

Могилев

Грузоперевозки самосвалом 5 т.

30 р.

Грузоперевозки самосвалом 5 т.

Доставка самосвалом 5 т по городу 30рублей.

Могилев

Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Могилев

Грузоперевозки . Грузчики

Договорная

Грузоперевозки . Грузчики

Грузоперевозки переезды грузчики. Доставка строительных материалов бытовой техники мебели итд опытные грузчики. Вывоз старой бытовой техники мебели строительного мусора окна полы двери мебели, бытово...

Могилев

Грузовое такси переезды грузчики Могилёв , РБ и РФ

Договорная

Грузовое такси переезды грузчики Могилёв , РБ и РФ

Грузоперевозки переезды, доставка по г. Могилёв , району, области , РБ Грузчики До 1.7 тонн до 17 м3. Габариты. Длинна 4.2м высота 2.2м. ширина 2 м. Холодильник перевозим стоя!!! Есть ремни для креп...

Могилев

Вывоз старой мебели , вывоз мусора ,грузчики

Договорная

Вывоз старой мебели , вывоз мусора ,грузчики

Могилев

Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Могилев

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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