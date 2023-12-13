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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Могилеве

500 р.

Ищю сиделку

Могилев

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ПЕРЕВОЗКА БОЛЬНЫХ, ЛЕЖАЧИХ БОЛНЫХ ПО ГОРОДУ, Р. Б

Договорная

ПЕРЕВОЗКА БОЛЬНЫХ, ЛЕЖАЧИХ БОЛНЫХ ПО ГОРОДУ, Р. Б

Могилев

Договорная

Ищу работу сиделкой

Могилев

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Бесплатно

Сиделки

Могилев

няня помощник по дому сиделка

Договорная

няня помощник по дому сиделка

Могилев

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Договорная

Услуги няни

Могилев

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Ищу работу Сиделки ,рассмотрю все варианты

Договорная

Ищу работу Сиделки ,рассмотрю все варианты

Могилев

Договорная

Сиделка

Могилев

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10 р.

Услуги няни/сиделки

Могилев

Предлагаю услуги сиделки с проживанием на подмену

Договорная

Предлагаю услуги сиделки с проживанием на подмену

Могилев

ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКОЙ В ДНЕВНОЕ ИЛИ НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Договорная

ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКОЙ В ДНЕВНОЕ ИЛИ НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Могилев

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Договорная

Сиделка

Могилев

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Договорная

Сиделка

Могилев

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Договорная

Ищу работу сиделки

Могилев

8 р.

Няня

Могилев

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Договорная

Услуги сиделки

Могилев

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8 р.

Вакансия

Могилев

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10 р.

Няня -ваша помощница

Могилев

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Бесплатно

Сиделки

Могилев

30 р.

Сиделка

Могилев

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Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Могилев

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Няня#КРУГЛОСУТОЧНО#24/7#

9 р.

Няня#КРУГЛОСУТОЧНО#24/7#

Могилев

50 р.

Сиделка с большим опытом работы

Могилев

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50 р.

Ищу сиделку

Могилев

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Договорная

Няня

Могилев

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1 р.

Сиделка

Могилев

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Няня на часы , сутки

10 р.

Няня на часы , сутки

Могилев

Договорная

Няня, сиделка.

Могилев

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предлагаю услуги няни

Договорная

предлагаю услуги няни

Могилев

Договорная

Ищу работу подработку няни

Могилев

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800 р.

ВАКАНСИИ

Могилев

помошницу о хозяйству

Договорная

помошницу о хозяйству

Могилев

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Договорная

Сиделка

Могилев

Клоуны г. Могилёв

100 р.

Клоуны г. Могилёв

Могилев

40 р.

Услуги сиделки с опытом

Могилев

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Бесплатно

По уходу за инвалидом 1 группы

Могилев

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