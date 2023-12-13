Бытовые услуги, ремонт в Могилеве
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ - РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Могилев
Договорная
Уборка снега
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
60 р.
Установка спутниковой Могилев #ремонт#монтаж
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
75 р.
Помощь в уборке квартир,домов.Готовлю у Вас дома.
Могилев
Договорная
Расхламим квартиру. Соберём/ вынесем/ вывезем хлам
Могилев
Договорная
Вывоз и уборка снега
Могилев
Договорная
Уборка квартир
Могилев
Договорная
Сборка, ремонт мебели
Могилев
Договорная
Работа
Могилев
3 р.
Уборка снега
Могилев
1 р.
Уборка снега
Могилев
Договорная
Сборка мебели/Ремонт
Могилев
Договорная
Почищу снег
Могилев
7 р.
Стирка химчистка ковров с вывозом и доставкой
Могилев
Договорная
Уборка снега
Могилев
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
150 р.
Уборка, очистка, вывоз снега
Могилев
40 р.
Откачка канализации Могилев
Могилев
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Могилев
Договорная
Уборка квартиры, дома, дачи, гаража от хлама.
Могилев
Договорная
Чистка снега
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
Договорная
Уборка
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
5 р.
Телевидение через интернет (IPTV)
Могилев
Договорная
Уборка снега
Могилев
Договорная
Соберу мебель
Могилев
Договорная
Распилю ваши бревна на дрова.
Могилев
Договорная
Уборка снега, сброс снега с крыш
Могилев
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Могилев
Договорная
Уборка квартир
Могилев
Договорная
Чистка крыш от снега
Могилев
Договорная
уборка снега снегоуборщиком,бульдозером
Могилев
Договорная
Уборка квартир ,домов
Могилев
Договорная
Чистка снега
Могилев
Договорная
Почищу снег
Могилев
Договорная
Почищу снег
Могилев
50 р.
Помощь в уборки снега
Могилев
10 р.
почищу от снега ваш участок крышу парник
Могилев
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель