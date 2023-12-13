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Бытовые услуги, ремонт в Могилеве

Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
vip

Договорная

Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты

Могилев

Химчистка Мягкой Мебели
vip

Договорная

Химчистка Мягкой Мебели

Могилев

Химчистка Мягкой Мебели
vip

Договорная

Химчистка Мягкой Мебели

Могилев

Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
vip

Договорная

Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты

Могилев

СБОРКА МЕБЕЛИ - РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ - РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Могилев

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Могилев

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилев

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Установка спутниковой Могилев #ремонт#монтаж

60 р.

Установка спутниковой Могилев #ремонт#монтаж

Могилев

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилев

Помощь в уборке квартир,домов.Готовлю у Вас дома.

75 р.

Помощь в уборке квартир,домов.Готовлю у Вас дома.

Могилев

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Расхламим квартиру. Соберём/ вынесем/ вывезем хлам

Договорная

Расхламим квартиру. Соберём/ вынесем/ вывезем хлам

Могилев

Договорная

Вывоз и уборка снега

Могилев

Договорная

Уборка квартир

Могилев

Сборка, ремонт мебели

Договорная

Сборка, ремонт мебели

Могилев

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Договорная

Работа

Могилев

Уборка снега

3 р.

Уборка снега

Могилев

Уборка снега

1 р.

Уборка снега

Могилев

Сборка мебели/Ремонт

Договорная

Сборка мебели/Ремонт

Могилев

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Договорная

Почищу снег

Могилев

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Стирка химчистка ковров с вывозом и доставкой

7 р.

Стирка химчистка ковров с вывозом и доставкой

Могилев

Договорная

Уборка снега

Могилев

Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Уборка, очистка, вывоз снега

150 р.

Уборка, очистка, вывоз снега

Могилев

Откачка канализации Могилев

40 р.

Откачка канализации Могилев

Могилев

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Могилев

Уборка квартиры, дома, дачи, гаража от хлама.

Договорная

Уборка квартиры, дома, дачи, гаража от хлама.

Могилев

Чистка снега

Договорная

Чистка снега

Могилев

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилев

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Договорная

Уборка

Могилев

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилев

Телевидение через интернет (IPTV)

5 р.

Телевидение через интернет (IPTV)

Могилев

Договорная

Уборка снега

Могилев

Соберу мебель

Договорная

Соберу мебель

Могилев

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Распилю ваши бревна на дрова.

Договорная

Распилю ваши бревна на дрова.

Могилев

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Договорная

Уборка снега, сброс снега с крыш

Могилев

Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Могилев

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Чистка крыш от снега

Договорная

Чистка крыш от снега

Могилев

уборка снега снегоуборщиком,бульдозером

Договорная

уборка снега снегоуборщиком,бульдозером

Могилев

Уборка квартир ,домов

Договорная

Уборка квартир ,домов

Могилев

Договорная

Чистка снега

Могилев

Договорная

Почищу снег

Могилев

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Почищу снег

Договорная

Почищу снег

Могилев

Помощь в уборки снега

50 р.

Помощь в уборки снега

Могилев

10 р.

почищу от снега ваш участок крышу парник

Могилев

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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