Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Бытовки, кунги в Могилеве
270 р.
Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт
Могилев
1 400 р.
Строительный вагончик
Могилев
Договорная
Перевозка манипулятором гаражей, бытовок, контейнеров
Могилев
6 800 р.
Морской контейнер
Могилев
Договорная
Отделка квартир и помещений
Могилев
6 850 р.
Бытовка
Могилев
Договорная
Бытовка строительная
Могилев
4 800 р.
Контейнер (морской)
Могилев
6 300 р.
Контейнер 40 ф.
Могилев
3 000 р.
Контейнер 2х6
Могилев
5 400 р.
контейнер морской
Могилев
Бесплатно
Вагон бытовка
Могилев
1 500 р.
Контейнер металлический 5т. Бытовка
Могилев
2 900 р.
Бытовка, Вагон
Могилев
10 р.
Вагончик строительный продаю
Могилев
4 800 р.
Контейнер морской
Могилев
300 р.
Аренда бытовки
Могилев
1 500 р.
Кунг под времянку на дачу
Могилев
Договорная
Бытовка с содержанием
Витебская, Орша
350 р.
Ракушка, мобильный гараж
Минская, Минский район
5 150 р.
Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр
Минск, Центральный
2 000 р.
бытовка
Минск, Центральный
4 800 р.
Морской контейнер 20 фут.
Минск, Центральный
1 800 р.
Вагончик-бытовка
Минская, Минский район
15 866.50 р.
Дачные дома
Минская, Заславль
3 700 р.
Морские контейнеры 20 и 40 футов. Большой выбор.
Минск, Заводской
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
1 056 р.
Реализуется с торгов имущество предприятия
Минская, Вилейка
1 903.98 р.
Бытовка
Минск, Центральный
3 350 р.
Контейнер морской 8 штук 20.12
Минск, Партизанский
3 960 р.
Контейнер морской 20 -фут
Минск, Ленинский
15 230 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
Договорная
Бытовка
Минск, Первомайский
4 000 р.
Бытовка 9,7х3,10
Минск, Центральный
800 р.
Вагончик
Гомель
12 600 р.
Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
6 000 р.
40 ф. морские контейнера
Минская, Минский район
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
2 500 р.
Бытовка
Минская, Дзержинск
5 000 р.
Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.
Витебская, Другие города
12 600 р.
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
36 400 р.
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ
Минск, Центральный
33 000 р.
Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ
Минск, Центральный
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
3 800 р.
Морской контейнер 20,40 футов
Минск, Центральный
750 р.
Вагончик
Брестская, Кобрин
5 200 р.
Контейнер 40футов
Минская, Солигорск
1 800 р.
Бытовка
Минская, Дзержинск
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
1 889 р.
Продам строительную бытовку
Брест
5 500 р.
Контейнер морской 40 футов
Брестская, Ганцевичи
6 400 р.
Бытовка строительная утепленная - зимний вариант
Минск, Центральный
500 р.
Кунг
Минская, Борисов
16 250 р.
Бытовка 2.4х6
Минск, Центральный
7 200 р.
Контейнер 40 фут по безналу
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель