Работа, бизнес, учёба в Миорах
Договорная
ищу подработку
Брест
Договорная
Инфографика Дизайнер Дизайн карточек товара
Минск, Центральный
Договорная
Ищу подработку (14 лет)
Минск, Советский
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
Минск, Октябрьский
Договорная
Сантехник
Брестская, Барановичи
Договорная
Бетонщик, монолитчик
Могилев
Договорная
Каменщик-плотник
Минская, Минский район
Договорная
Плиточник
Минская, Минский район
2 000 р.
Требуется рамщик
Минская, Борисов
Договорная
Монолитные лестницы
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу/подработку
Могилев
Договорная
Штукатур-маляр плиточник-облицовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
ищу подработку
Могилев
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
Могилев
Договорная
Мастер по вскрытию,замене замков
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Минск, Центральный
Договорная
ЭФИ. Ответственный за электрохозяйство.
Минская, Дзержинск
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
Договорная
Каменщик,бетонщик
Брест
Договорная
Администратор
Могилев
Договорная
Скважина на воду
Брест
Договорная
Каменщик ищу работу в Минске и районе.
Минск, Московский
Договорная
Таргетолог. Реклама в Instagram и Facebook
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Требуется водитель категории в
Брест
2 000 р.
водитель категории СЕ
Витебск
800 р.
Вакансия «Дезинфектор»
Брест
1 650 р.
Требуется кассир , подработка
Могилевская, Горки
Договорная
Срочно требуются швеи
Могилев
1 500 р.
Рабочий цеха по сборке окон
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу 14 лет
Могилев
25 р.
Требуются каменщики
Минск, Центральный
1 000 р.
Грузчик
Витебск
800 р.
Специалист по продажам
Витебская, Орша
1 000 р.
Специалист по продажам
Витебск
Договорная
КОНДИЦИОНЕР УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ сплит систем О
Витебск
1 000 р.
Ищем портных и швей ( с опытом работы)
Гомель
Договорная
Ищу работу
Минск, Советский
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Брестская, Пинск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Гродно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Лида
3 500 р.
Фасадчики
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Минская, Молодечно
Договорная
Главный бухгалтер (+ кадры) ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Каменщик бетонщик
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Требуются специалисты
Минск, Центральный
1 500 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
Брест
Договорная
Ищу подработку Электриком
Витебск
Договорная
Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
Договорная
Полировка фар
Гомель
2 100 р.
Формовщик бетонщик
Брест
Договорная
Требуется работник
Брестская, Барановичи
Договорная
Машинист экскаватора
Витебск
Договорная
машинист бульдозера
Витебск
Договорная
, бани сауны парные
Минск, Первомайский
1 200 р.
Домохозяйка, повар, уборщица
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
Минск, Октябрьский
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Брестская, Барановичи
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
Минск, Советский
1 000 р.
Заведующий хозяйством
Брест
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
Минск, Московский