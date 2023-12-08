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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Миорах

Банкноты

100 р.

Банкноты

Витебская, Миоры

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Монеты

45 р.

Монеты

Витебская, Миоры

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Фотоаппарат

Договорная

Фотоаппарат

Витебская, Миоры

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Весы из СССР

Договорная

Весы из СССР

Витебская, Миоры

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Всякое разное вещи из СССР

Договорная

Всякое разное вещи из СССР

Витебская, Миоры

Швейная машина

Договорная

Швейная машина

Витебская, Миоры

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Дедушка из СССР

Договорная

Дедушка из СССР

Витебская, Миоры

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Договорная

экспонат для агроусадьбы, дачи, музея

Витебская, Миоры

Договорная

экспонат для агроусадьбы, дачи

Витебская, Миоры

Игрушки ёлочные

Договорная

Игрушки ёлочные

Витебская, Миоры

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Лебеди

Договорная

Лебеди

Витебская, Миоры

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Самовар

85 р.

Самовар

Витебская, Миоры

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Кувшины из глины

Договорная

Кувшины из глины

Витебская, Миоры

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Монета ВКЛ Полугрош

50 р.

Монета ВКЛ Полугрош

Витебская, Миоры

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Коллекция дореформенных монет СССР

140 р.

Коллекция дореформенных монет СССР

Витебская, Миоры

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Монета Полугрош ВКЛ

70 р.

Монета Полугрош ВКЛ

Витебская, Миоры

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Монета ВКЛ Полугрош

80 р.

Монета ВКЛ Полугрош

Витебская, Миоры

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прялка

100 р.

прялка

Витебская, Миоры

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Кружка

55 р.

Кружка

Витебская, Миоры

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колокольчик бронзовый

Договорная

колокольчик бронзовый

Витебская, Миоры

5 пенни 1908 Россия Финляндия Николай

30 р.

5 пенни 1908 Россия Финляндия Николай

Витебская, Миоры

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3 копейки 1908 Россия Николай

30 р.

3 копейки 1908 Россия Николай

Витебская, Миоры

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5 копеек 1889 Россия Александр

50 р.

5 копеек 1889 Россия Александр

Витебская, Миоры

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Полушка пол копейки 1857 Россия Александр

50 р.

Полушка пол копейки 1857 Россия Александр

Витебская, Миоры

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15 копеек 1925 СССР

10 р.

15 копеек 1925 СССР

Витебская, Миоры

1 пенни 1893 Россия Финляндия Александр

50 р.

1 пенни 1893 Россия Финляндия Александр

Витебская, Миоры

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Монета ВКЛ Полугрош

30 р.

Монета ВКЛ Полугрош

Витебская, Миоры

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20 копеек 1936 СССР

40 р.

20 копеек 1936 СССР

Витебская, Миоры

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Зажигалка довоенная

80 р.

Зажигалка довоенная

Витебская, Миоры

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безмен

Договорная

безмен

Витебская, Миоры

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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