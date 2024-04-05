Товары от Куфар Маркета
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Прочее из растений, рассады и семян в Минском районе
0.83 р.
ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
Минская, Минский район
5 р.
крокусы, лаванда
Минская, Минский район
30 р.
Горшок для растений
Минская, Минский район
1 р.
Картофель
Минская, Минский район
3.50 р.
Фуксия черенки укор рассада
Минская, Минский район
Бесплатно
Отдам Берёзу. 5 шт. Диаметр от 40 см. Самовывоз.
Минская, Минский район
10 р.
Сибирский ирис
Минская, Минский район
Договорная
Дерево сосна высотой 2-4 метра
Минская, Минский район
30 р.
Корень норичника
Минская, Минский район
100 р.
Мимоза
Минская, Минский район
Договорная
Крыжовник бесплатно
Минская, Минский район
3 р.
Тюльпаны
Минская, Минский район
10 р.
Лаванда букеты, саше, панно
Минская, Минский район
5 р.
Орехи Чуфа
Минская, Минский район
5 р.
Батат
Минская, Минский район
350 р.
Туи Смарагд примерно 300-350см
Минская, Минский район
150 р.
Юка
Минская, Минский район
5 р.
Коробки для тюльпанов
Минская, Минский район
0.80 р.
Картофель семенной
Минская, Минский район
100 р.
Две сосны обыкновенной , самовык. 1.70м и 2.0м
Минская, Минский район
400 р.
Туя Смарагд ( в топиарной стрижке спираль/штопор)
Минская, Минский район
Договорная
Цветы многолетники сортовые
Минская, Минский район
Товары с доставкой от магазинов
35 р.
''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.
Минск, Октябрьский
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Могилев
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Витебская, Орша
14.35 р.
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте
Брест
1.37 р.
Кассеты для рассады в ассоритименте
Брест
90 р.
Грядки из Еврокубов
Минск, Партизанский
Договорная
Тюльпаны 2024
Минская, Борисов
Договорная
Тюльпаны 2024
Минск, Центральный