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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Минском районе

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА

0.83 р.

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА

Минская, Минский район

крокусы, лаванда

5 р.

крокусы, лаванда

Минская, Минский район

Горшок для растений

30 р.

Горшок для растений

Минская, Минский район

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1 р.

Картофель

Минская, Минский район

Фуксия черенки укор рассада

3.50 р.

Фуксия черенки укор рассада

Минская, Минский район

Отдам Берёзу. 5 шт. Диаметр от 40 см. Самовывоз.

Бесплатно

Отдам Берёзу. 5 шт. Диаметр от 40 см. Самовывоз.

Минская, Минский район

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Сибирский ирис

10 р.

Сибирский ирис

Минская, Минский район

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Договорная

Дерево сосна высотой 2-4 метра

Минская, Минский район

Корень норичника

30 р.

Корень норичника

Минская, Минский район

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Мимоза

100 р.

Мимоза

Минская, Минский район

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Крыжовник бесплатно

Договорная

Крыжовник бесплатно

Минская, Минский район

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Тюльпаны

3 р.

Тюльпаны

Минская, Минский район

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Лаванда букеты, саше, панно

10 р.

Лаванда букеты, саше, панно

Минская, Минский район

Орехи Чуфа

5 р.

Орехи Чуфа

Минская, Минский район

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Батат

5 р.

Батат

Минская, Минский район

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Туи Смарагд примерно 300-350см

350 р.

Туи Смарагд примерно 300-350см

Минская, Минский район

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Юка

150 р.

Юка

Минская, Минский район

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5 р.

Коробки для тюльпанов

Минская, Минский район

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0.80 р.

Картофель семенной

Минская, Минский район

Две сосны обыкновенной , самовык. 1.70м и 2.0м

100 р.

Две сосны обыкновенной , самовык. 1.70м и 2.0м

Минская, Минский район

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Туя Смарагд ( в топиарной стрижке спираль/штопор)

400 р.

Туя Смарагд ( в топиарной стрижке спираль/штопор)

Минская, Минский район

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Цветы многолетники сортовые

Договорная

Цветы многолетники сортовые

Минская, Минский район

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Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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