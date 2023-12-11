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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Минском районе

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 04

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 04

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Станина для установок алмазного бурения

Договорная

Станина для установок алмазного бурения

Минская, Минский район

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Полированная машинка

150 р.

Полированная машинка

Минская, Минский район

Ручка для болгарки Bosch

60 р.

Ручка для болгарки Bosch

Минская, Минский район

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Кувалда

80 р.

Кувалда

Минская, Минский район

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Аккумулятор Bosch

35 р.

Аккумулятор Bosch

Минская, Минский район

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Кровать армейская

75 р.

Кровать армейская

Минская, Минский район

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Всё новое цена договорная

Договорная

Всё новое цена договорная

Минская, Минский район

нейлер prebena

700 р.

нейлер prebena

Минская, Минский район

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затирочная машина, вертолет СО-333

1 250 р.

затирочная машина, вертолет СО-333

Минская, Минский район

Диск алмазный

20 р.

Диск алмазный

Минская, Минский район

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Шило портновское СССР /цена за 1 ед.

5 р.

Шило портновское СССР /цена за 1 ед.

Минская, Минский район

Кисти любые /БЕЗ ТОРГА

3 р.

Кисти любые /БЕЗ ТОРГА

Минская, Минский район

Нож концелярский

30 р.

Нож концелярский

Минская, Минский район

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Таль лебёдка грузоподъёмная

400 р.

Таль лебёдка грузоподъёмная

Минская, Минский район

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Головки торцевые

50 р.

Головки торцевые

Минская, Минский район

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Напильник

Договорная

Напильник

Минская, Минский район

Гриндер

90 р.

Гриндер

Минская, Минский район

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Эльборовый диск

Договорная

Эльборовый диск

Минская, Минский район

2 штыковые лопаты

9 р.

2 штыковые лопаты

Минская, Минский район

Зачистка двойная для полипропиленовых труб Stabi

30 р.

Зачистка двойная для полипропиленовых труб Stabi

Минская, Минский район

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Струбцина, вайма, винт

25 р.

Струбцина, вайма, винт

Минская, Минский район

Лазерный уровень DeWalt dw088

400 р.

Лазерный уровень DeWalt dw088

Минская, Минский район

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Наковальня

450 р.

Наковальня

Минская, Минский район

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Ремкомплект КМП-100А

5 р.

Ремкомплект КМП-100А

Минская, Минский район

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Подставка

80 р.

Подставка

Минская, Минский район

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Пила

5 р.

Пила

Минская, Минский район

Optibelt omega 210 3M-B

25 р.

Optibelt omega 210 3M-B

Минская, Минский район

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Круг отрезной

3 р.

Круг отрезной

Минская, Минский район

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Лабораторный вакуумный насос .

250 р.

Лабораторный вакуумный насос .

Минская, Минский район

Арматура, кругляк 16

3 р.

Арматура, кругляк 16

Минская, Минский район

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Ножовки по железу.

10 р.

Ножовки по железу.

Минская, Минский район

Втулки стальные

6 р.

Втулки стальные

Минская, Минский район

Советский, качественный лом

38 р.

Советский, качественный лом

Минская, Минский район

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Удлинитель на катушке

65 р.

Удлинитель на катушке

Минская, Минский район

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Вайма стяжка струбцына

45 р.

Вайма стяжка струбцына

Минская, Минский район

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Труба пластиковая полиэтиленовая

60 р.

Труба пластиковая полиэтиленовая

Минская, Минский район

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Блоки ФБС БЕСПЛАТНО

Бесплатно

Блоки ФБС БЕСПЛАТНО

Минская, Минский район

Фреза насадная

60 р.

Фреза насадная

Минская, Минский район

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Тромбовка

220 р.

Тромбовка

Минская, Минский район

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Горелка пропановая

200 р.

Горелка пропановая

Минская, Минский район

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Электродвигители

80 р.

Электродвигители

Минская, Минский район

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Бур проломной по бетону,55мм. Самовывоз, Боровляны

300 р.

Бур проломной по бетону,55мм. Самовывоз, Боровляны

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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