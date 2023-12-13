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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Минском районе

контейнер пластиковый

60 р.

контейнер пластиковый

Минская, Минский район

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Пеллета топливная гранула

340 р.

Пеллета топливная гранула

Минская, Минский район

Топливный брикет RUF

280 р.

Топливный брикет RUF

Минская, Минский район

Расчитска снега

Договорная

Расчитска снега

Минская, Минский район

Устройство автоматического полива

40 р.

Устройство автоматического полива

Минская, Минский район

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Дровокол дровокольный станок

Договорная

Дровокол дровокольный станок

Минская, Минский район

Агроткань

150 р.

Агроткань

Минская, Минский район

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Шина для минипилы (сучкореза)

11 р.

Шина для минипилы (сучкореза)

Минская, Минский район

Продаю Бидоны 3 шт. 40 л. Озерце/ Городище

30 р.

Продаю Бидоны 3 шт. 40 л. Озерце/ Городище

Минская, Минский район

Емкость

800 р.

Емкость

Минская, Минский район

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Яблоко свежее от 1 тонны

0.59 р.

Яблоко свежее от 1 тонны

Минская, Минский район

20 р.

Тент

Минская, Минский район

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Скимер для пруда

120 р.

Скимер для пруда

Минская, Минский район

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Светильник уличный MASSIVE

150 р.

Светильник уличный MASSIVE

Минская, Минский район

2 100 р.

Печь для бани

Минская, Минский район

Арка декоративная.

90 р.

Арка декоративная.

Минская, Минский район

Покрышки для септика

Бесплатно

Покрышки для септика

Минская, Минский район

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Продам. Торг.

0.90 р.

Продам. Торг.

Минская, Минский район

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120 р.

Плодородный растительный груз(чернозем) . Недорого

Минская, Минский район

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Пластиковые изделия для дачи

99 р.

Пластиковые изделия для дачи

Минская, Минский район

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кованое изделие для сада

350 р.

кованое изделие для сада

Минская, Минский район

шкаф для газового баллона

70 р.

шкаф для газового баллона

Минская, Минский район

Отпугиватель птиц и животных

70 р.

Отпугиватель птиц и животных

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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