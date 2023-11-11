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Прочая техника для уборки
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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Минском районе

Садовый пылесос

190 р.

Садовый пылесос

Минская, Минский район

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
1400 Вт .

222 р.

1400 Вт .

Витебская, Орша

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Щетки для робота пылесоса

15 р.

Щетки для робота пылесоса

Брест

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Karcher K2

190 р.

Karcher K2

Минск, Советский

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Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продам паровую швабру Kit fort

150 р.

Продам паровую швабру Kit fort

Витебск

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Механический ручной пылесос

10 р.

Механический ручной пылесос

Брест

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

65 р.

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

Минск, Ленинский

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Паровая швабра

250 р.

Паровая швабра

Гомель

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Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

45 р.

Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

Минск, Фрунзенский

Насадки для пылесоса

35 р.

Насадки для пылесоса

Витебская, Орша

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Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

160 р.

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

Могилев

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Паровая Швабра МOP x 5

85 р.

Паровая Швабра МOP x 5

Брестская, Барановичи

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Паровая швабра Китфорт

Договорная

Паровая швабра Китфорт

Брестская, Пинск

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

89 р.

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

Витебск

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Аренда робота-мойщика окон

35 р.

Аренда робота-мойщика окон

Могилев

Доставка
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления минимойка

150 р.

Мойка высокого давления минимойка

Витебская, Новополоцк

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Для мытья окон

30 р.

Для мытья окон

Минская, Молодечно

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Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Онлайн-заказ

120.70 р.

Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Швабра

7 р.

Швабра

Витебская, Орша

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Паровая швабра AENO SM2

285 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Первомайский

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Karcher FC3 електрошвабра

400 р.

Karcher FC3 електрошвабра

Минская, Солигорск

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Электрошвабра керхер

350 р.

Электрошвабра керхер

Минск, Ленинский

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Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

200 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

Минск, Центральный

Парашвабра

70 р.

Парашвабра

Гродненская, Ошмяны

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Крепление для щеток Dyson

59 р.

Крепление для щеток Dyson

Минск, Центральный

Средство для стеклянных душевых кабин

15 р.

Средство для стеклянных душевых кабин

Минск, Центральный

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Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

350 р.

Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

Минск, Московский

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Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

300.30 р.

Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау

40 р.

Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау

Гомельская, Речица

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Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

35 р.

Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

Минск, Московский

Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control

1 500 р.

Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control

Минск, Советский

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Ультрафиолетовая лампа

15 р.

Ультрафиолетовая лампа

Могилев

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Универсальная швабра

171.80 р.

Универсальная швабра

Гродно

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Электровеник KITFORT

40 р.

Электровеник KITFORT

Минск, Фрунзенский

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Ведро для швабры

6 р.

Ведро для швабры

Минск, Советский

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Робот мойщик окон Hobot 188

400 р.

Робот мойщик окон Hobot 188

Минск, Октябрьский

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Инструменты для чистки стен пола и плитки

5 р.

Инструменты для чистки стен пола и плитки

Могилевская, Бобруйск

Ручной отпариватель Vitek

85 р.

Ручной отпариватель Vitek

Витебск

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Швабра

15 р.

Швабра

Могилевская, Бобруйск

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Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

300 р.

Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

Могилев

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Электровеник

90 р.

Электровеник

Гомельская, Светлогорск

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Паровая швабра

220 р.

Паровая швабра

Гомель

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Паровая швабра 250р

250 р.

Паровая швабра 250р

Витебск

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Стиралка

Договорная

Стиралка

Гродненская, Сморгонь

Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5

500 р.

Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5

Минск, Центральный

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02

500 р.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02

Минск, Фрунзенский

Короб

80 р.

Короб

Брест

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Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4

750 р.

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4

Могилев

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ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM

1 650 р.

ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM

Минск, Московский

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Моющая насадка

150 р.

Моющая насадка

Минск, Партизанский

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Стеклоочиститель Bosch GlassVac

190 р.

Стеклоочиститель Bosch GlassVac

Гродно

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Щётка магнитная для мытья окон

15 р.

Щётка магнитная для мытья окон

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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