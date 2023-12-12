Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Минском районе
80 р.
Овощерезка EKM026 ESPERANZA ELECTRIC GRATER CAPRESE
Минская, Минский район
110 р.
Овощерезка EKM027 ESPERANZA MULTIFUNCTIONAL KITCHEN ROBOT PANZANELLA
Минская, Минский район
35 р.
Электрошашлычница
Минская, Минский район
150 р.
Фондю новый в упаковке ( сыр, шоколад).
Минская, Минский район
170 р.
Ростер (мини-печь) с конвекцией Artel MD-3618L
Минская, Минский район
45 р.
Новый аппарат для попкорна, попкорница
Минская, Минский район
40 р.
Аппарат
Минская, Минский район
140 р.
Электропечь
Минская, Минский район
105 р.
Точилка для ножей Zigmund
Минская, Минский район
89 р.
Электрошашлычница
Минская, Минский район
150 р.
Кулер для воды YLRT 1.8-5T
Минская, Минский район
50 р.
Бак накопительный 10 литров (15 литров весь) для в
Минская, Минский район
90 р.
Слайсер
Минская, Минский район
55 р.
Электрическая супница
Минская, Минский район
18 р.
Электронагревательный элемент
Минская, Минский район
Онлайн-заказ
241.96 р.
Ломтерезка Clatronic AS 2958
Минск, Центральный
50 р.
Электро духовка
Минская, Слуцк
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
750 р.
Слайсер Eksi
Минская, Борисов
270 р.
Мини - печь Simfer М 3524
Брестская, Иваново
80 р.
Электрошашлычница
Витебск
15 р.
Ринзер омыватель стаканов
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой
Минск, Центральный
Договорная
Тестомес
Минск, Центральный
33 р.
Настольные весы, ювелирные весы
Гомель
105 р.
Мультиповар Avreology SC-20
Могилев
20 р.
Йогуртница
Брестская, Другие города
250 р.
Кулер для воды
Минск, Фрунзенский
60 р.
Электроштопор (набор сомелье)
Брестская, Барановичи
120 р.
Электроштопор
Минск, Фрунзенский
5 р.
Чайники эмалированные
Минск, Первомайский
120 р.
Мини-печь
Витебская, Поставы
75 р.
Машинка для равиолли
Гомель
60 р.
Чопперы / измельчители
Минск, Первомайский
20 р.
Слайсер
Минск, Фрунзенский
50 р.
Электрошашлычница Maxwell MW-1990 ST
Минск, Первомайский
30 р.
Овощерезке мультислайсер
Минск, Центральный
15 р.
Фильтр-кувшин для воды Барьер
Гомель
50 р.
Мультифункциональный чайник Multi Boil
Минск, Фрунзенский
125 р.
Термопот Midea MP-8104
Могилевская, Бобруйск
90 р.
Электрошашлычница CENTEK CT-1460 42506
Минск, Фрунзенский
95 р.
Термопот Blackton Bt TP535 42502
Минск, Фрунзенский
30 р.
Дозатор для жидкого мыла Elari SmartCare
Минск, Фрунзенский
80 р.
Кулер для воды
Минская, Борисов
36 р.
Электрический штопор SATOSHI
Гродненская, Сморгонь
100 р.
Весы детские электронные
Гродненская, Лида
10 р.
Портативный мини-измельчитель Chop chop
Минск, Центральный
150 р.
Шоколадный фонтан 4-ярусный GASTRORAG CF20C
Минск, Центральный
100 р.
Фондюшница
Минск, Центральный
50 р.
Самовар электрический
Минская, Борисов
40 р.
Духовная печь мини
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
241.96 р.
Ломтерезка Clatronic AS 2958
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный