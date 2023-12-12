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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Минском районе

Шкаф-пенал для ванной комнаты

200 р.

Шкаф-пенал для ванной комнаты

Минская, Минский район

Стеллаж

20 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Стеллаж

45 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Отдам даром шкафчик в ванную б/у поломанный

Бесплатно

Отдам даром шкафчик в ванную б/у поломанный

Минская, Минский район

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Стеллаж полка напольная для ванной комнаты/уборной

44 р.

Стеллаж полка напольная для ванной комнаты/уборной

Минская, Минский район

Стеллаж ''КУБ-5'' в хорошем состоянии.

140 р.

Стеллаж ''КУБ-5'' в хорошем состоянии.

Минская, Минский район

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Стеллаж

280 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Продам каркас стола верстака

220 р.

Продам каркас стола верстака

Минская, Минский район

Ширма

195 р.

Ширма

Минская, Минский район

Полка искусственное старение

299 р.

Полка искусственное старение

Минская, Минский район

Стеллаж

80 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Стеллаж-полка-этажерка

70 р.

Стеллаж-полка-этажерка

Минская, Минский район

Шкаф для ванны

100 р.

Шкаф для ванны

Минская, Минский район

Стеллаж

200 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Корзины-разделители для стеллажа Каллакс ikea

25 р.

Корзины-разделители для стеллажа Каллакс ikea

Минская, Минский район

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Полка для санузла

50 р.

Полка для санузла

Минская, Минский район

Полки для ванной+держатель для туалетной бумаги

60 р.

Полки для ванной+держатель для туалетной бумаги

Минская, Минский район

Зеркало в раме с полочкой

50 р.

Зеркало в раме с полочкой

Минская, Минский район

ПОЛКА СТЕЛЛАЖ СТОЙКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

59 р.

ПОЛКА СТЕЛЛАЖ СТОЙКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Минская, Минский район

Доставка
Винная пока 6 вина с копилкой под пробки

200 р.

Винная пока 6 вина с копилкой под пробки

Минская, Минский район

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Декоративная полка

65 р.

Декоративная полка

Минская, Минский район

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Стеллаж

50 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Стелаж

150 р.

Стелаж

Минская, Минский район

Шкаф с открытыми полками

200 р.

Шкаф с открытыми полками

Минская, Минский район

МЕБЕЛЬ для Ванной

Договорная

МЕБЕЛЬ для Ванной

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Тумба под телевизор подвесная с шуфлядками

50 р.

Тумба под телевизор подвесная с шуфлядками

Минская, Минский район

Полка

Бесплатно

Полка

Минская, Минский район

Полка

Бесплатно

Полка

Минская, Минский район

Ст

50 р.

Ст

Минская, Минский район

Стеллаж, полка

120 р.

Стеллаж, полка

Минская, Минский район

Полка деревянная

35 р.

Полка деревянная

Минская, Минский район

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Стеллаж

734 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Рассрочка
Срочно сейф

100 р.

Срочно сейф

Минская, Минский район

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Полка навесная

50 р.

Полка навесная

Минская, Минский район

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Продается деревянная полка

20 р.

Продается деревянная полка

Минская, Минский район

Комод+настенный шкаф+ 2 полки

350 р.

Комод+настенный шкаф+ 2 полки

Минская, Минский район

Шкафчик

Договорная

Шкафчик

Минская, Минский район

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Стекло для полки

10 р.

Стекло для полки

Минская, Минский район

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Полка

30 р.

Полка

Минская, Минский район

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Полка стеклянная в ванну

30 р.

Полка стеклянная в ванну

Минская, Минский район

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Тумба и стеллаж из массива сосны

399 р.

Тумба и стеллаж из массива сосны

Минская, Минский район

Стеллаж из массива сосны, искусственное старение

389 р.

Стеллаж из массива сосны, искусственное старение

Минская, Минский район

Угловой стеллаж

18 р.

Угловой стеллаж

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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