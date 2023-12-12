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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Минском районе

Плиткорез

350 р.

Плиткорез

Минская, Минский район

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Плиткорез

110 р.

Плиткорез

Минская, Минский район

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Плиткорез

20 р.

Плиткорез

Минская, Минский район

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Плиткорезы Fubag FM 180

Онлайн-заказ

328.62 р.

Плиткорезы Fubag FM 180

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорезы WATT WTC-952

Онлайн-заказ

327.60 р.

Плиткорезы WATT WTC-952

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аренда/прокат плиткорез электрический WattWTC-1523

20 р.

Аренда/прокат плиткорез электрический WattWTC-1523

Витебск

Ручной плиткорез RUBI X-ONE 850 (рез до 850мм)

595 р.

Ручной плиткорез RUBI X-ONE 850 (рез до 850мм)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТЫ RUBI TC-125 KIT

3 350 р.

Плиткорез КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТЫ RUBI TC-125 KIT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ DLT EXTREME, ПОСАДКА 6ММ

25 р.

РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ DLT EXTREME, ПОСАДКА 6ММ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Слайдер для плиткореза, DLT MAXSLIM POWER PRO (45, 90, 180)

1 100 р.

Слайдер для плиткореза, DLT MAXSLIM POWER PRO (45, 90, 180)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез

30 р.

Плиткорез

Гродно

Плиткорез RUBI X-ONE PLUS. Рез до 1200мм

770 р.

Плиткорез RUBI X-ONE PLUS. Рез до 1200мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Стеклорез 2шт.СССР

3 р.

Стеклорез 2шт.СССР

Могилев

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Коронка по керамограниту

25 р.

Коронка по керамограниту

Брестская, Пинск

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Плиткорез ручной RUBI FAST 85 (до 850мм)

620 р.

Плиткорез ручной RUBI FAST 85 (до 850мм)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Регулятор плиточного пространства DLT присоска

85 р.

Регулятор плиточного пространства DLT присоска

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Вакуумная присоска DLT P611 для рельефной плитки

135 р.

Вакуумная присоска DLT P611 для рельефной плитки

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ПЛИТКОРЕЗ DLT OPTIMA-800/1000/1200/1600/1800 мм

420 р.

ПЛИТКОРЕЗ DLT OPTIMA-800/1000/1200/1600/1800 мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Электрические плиткорезы SHIJING с лазером

3 750 р.

Электрические плиткорезы SHIJING с лазером

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез ручной RUBI STAR 63

395 р.

Плиткорез ручной RUBI STAR 63

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез Norton

3 300 р.

Плиткорез Norton

Гомель

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Двойная присоска DLT

57 р.

Двойная присоска DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорезы DLT PROLINE (SHIJING) до 1240мм

900 р.

Плиткорезы DLT PROLINE (SHIJING) до 1240мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)

370 р.

Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Система фиксации углов DLT на основе присосок

85 р.

Система фиксации углов DLT на основе присосок

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Электрический плиткорез SHIJING, рез до 1200мм

2 580 р.

Электрический плиткорез SHIJING, рез до 1200мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ RUBI TIGER - 850/1000/1200/1600мм

730 р.

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ RUBI TIGER - 850/1000/1200/1600мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез DLT MAXLINE, рез 870-1870мм

670 р.

Плиткорез DLT MAXLINE, рез 870-1870мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорезы Total TS6112501

Онлайн-заказ

2 863.14 р.

Плиткорезы Total TS6112501

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез

75 р.

Плиткорез

Брест

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Плиткорез 400мм

55 р.

Плиткорез 400мм

Гродно

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА RUBI SLIM SYSTEM PLUS

1 700 р.

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА RUBI SLIM SYSTEM PLUS

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез Einhell TH-TC 618

200 р.

Плиткорез Einhell TH-TC 618

Минск, Первомайский

ПЛИТКОРЕЗ SIGMA 3E4M - 127 СМ СЕРИИ MAX

2 000 р.

ПЛИТКОРЕЗ SIGMA 3E4M - 127 СМ СЕРИИ MAX

Брест

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Одинарная присоска DLT арт.8141

14 р.

Одинарная присоска DLT арт.8141

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Онлайн-заказ

778.08 р.

Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Онлайн-заказ

333.30 р.

Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Молоток BIHUI (резиновая киянка)

26 р.

Молоток BIHUI (резиновая киянка)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез - АРЕНДА

20 р.

Плиткорез - АРЕНДА

Витебск

Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Онлайн-заказ

333.30 р.

Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез электрический P.I.T. PTC180-C

260 р.

Плиткорез электрический P.I.T. PTC180-C

Гродно

Доставка
Плиткорез DLT MAXSLim

1 350 р.

Плиткорез DLT MAXSLim

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез на подшипниках 600мм STARTUL PROFI

160 р.

Плиткорез на подшипниках 600мм STARTUL PROFI

Минск, Первомайский

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Ролик плиткореза

65 р.

Ролик плиткореза

Минск, Первомайский

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Плиткорез для крупноформатной плитки

1 500 р.

Плиткорез для крупноформатной плитки

Брестская, Столин

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Плиткорез 400*12

50 р.

Плиткорез 400*12

Брест

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Плиткорез

50 р.

Плиткорез

Гомель

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Двойная присоска RUBI

55 р.

Двойная присоска RUBI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
БОКОВОЙ УПОР-ЛИНЕЙКА DLT KEEP PRO ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

80 р.

БОКОВОЙ УПОР-ЛИНЕЙКА DLT KEEP PRO ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01943

53 р.

РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01943

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
плиткорез matrix 87656

119 р.

плиткорез matrix 87656

Минск, Фрунзенский

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Аренда плиткореза. Доставка. 4 салона проката

11 р.

Аренда плиткореза. Доставка. 4 салона проката

Минск, Московский

Аренда присосок для укладки плитки и стекла

6 р.

Аренда присосок для укладки плитки и стекла

Минск, Московский

Плиткорез DLT

22 р.

Плиткорез DLT

Минск, Московский

Прокат Заусовщика DLT+Makita GA5040C

25 р.

Прокат Заусовщика DLT+Makita GA5040C

Минск, Московский

Электрический плиткорез SHIJING

45 р.

Электрический плиткорез SHIJING

Минск, Московский

Плиткорез для крупноформатной плитки

60 р.

Плиткорез для крупноформатной плитки

Минск, Московский

Присоска для гладкой и шероховатой поверхности DLT

35 р.

Присоска для гладкой и шероховатой поверхности DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез с круговым резаком (400 мм)

100 р.

Плиткорез с круговым резаком (400 мм)

Витебская, Орша

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Товары с доставкой от магазинов

Плиткорезы Fubag FM 180

Онлайн-заказ

328.62 р.

Плиткорезы Fubag FM 180

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорезы WATT WTC-952

Онлайн-заказ

327.60 р.

Плиткорезы WATT WTC-952

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорезы Total TS6112501

Онлайн-заказ

2 863.14 р.

Плиткорезы Total TS6112501

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Онлайн-заказ

778.08 р.

Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Онлайн-заказ

333.30 р.

Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Онлайн-заказ

333.30 р.

Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

42 р.

Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Онлайн-заказ

209 р.

Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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