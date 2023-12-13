Пассажирские и грузовые перевозки в Минском районе
Договорная
Грузоперевозки Брест-Минск-Брест
Ежедневные перевозки БРЕСТ-МИНСК-БРЕСТ Сборные-попутные грузы.
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки
Ежедневные попутные перевозки сборных грузов по РБ и РФ возможна доставка в Казахстан
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки РБ-РФ
Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическими лицами
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно
Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физическими лицами...
Минская, Минский район
3.17 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки ,перевозка грузов,грузчики
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки 6 метров до 4тонн. Осуществляем грузоперевозки Минску и Беларуси. Дшв 6.1-2.2-2.3 Задняя, боковая,верхняя .
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Минску и Минской области. Доставка грузов. Квартирные перезды.
Минская, Минский район
Договорная
Служба эвакуации ''BiMCargo''
Минская, Минский район
Договорная
Услуги по вывозу мусора
Минская, Минский район
300 р.
Грузоперевозки гидроманипулятором
Аренда манипулятора 15т,стрела 12м
Минская, Минский район
100 р.
Вывоз снега, мусора и др
Минская, Минский район
70 р.
Услуги самосвала 20тонн
Предлагаем вам услуги самосвала , вывоз мусора и снега , доставка сыпучих грузов.
Минская, Минский район
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевозка. Переезд. Грузчик.
Минская, Минский район
80 р.
Вывоз мусора минский район
Минская, Минский район
Договорная
Вывоз Мусора, Глины, Грунта с погрузкой.
Минская, Минский район
Договорная
Услуга манипулятора (крана)
Перевозки, доставка строительных материалов, бань, бытовой, колец, плитки и др. Монтаж, демонтаж. Грузоподьемность 12 тон, вылет стрелы 13.80 м, длина кузова 6.80. Выполню своевременно и качественно в...
Минская, Минский район
35 р.
Манипулятор. Маленький кран. До 3 тонн.
Грузоперевозки на небольшом авто с манипулятором. Погрузим, перевезем, разгрузим. Заедем на любую дачу. Перевозки грузов. Размер кузова 3.6х2 метра Г/П автомобиля 3 т Г/П крана до 1.3 т Кирпич, блоки...
Минская, Минский район
Договорная
ВЫВОЗ МУСОРА С ГРУЗЧИКАМИ В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ
Минская, Минский район
120 р.
Манипулятор. Перевозки. Доставка с краном
Перевезем небольшие бани, бани-бочки, домики, контейнеры, киоски. Сами погрузим, сами разгрузим манипулятором.
Минская, Минский район
Договорная
Бус. 1,5т.
Бус с боковой и задней загрузкой. ДхШхВ: 3,05х1,75х1,85 Объём: порядка 10 куб. м. Масса: до 1,5т. Форма оплаты - любая. Тел.
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки Доставка Эвакуация
Грузоперевозки Доставка товаров Эвакуация Сборные грузы на регионы Доступные цены Любая форма оплаты Звоните, будем рады сотрудничеству!
Минская, Минский район
Договорная
грузоперевозки услуги гидроманипулятора
Аренда гидроманипулятора Минск, Минский район. Загрузка, перевозка, разгрузка. Грузоподъёмность манипулятора 3 т., грузоподъёмность шасси 15т., вылет стрелы 7,1 м. Размер кузова 6,0х2.45м. Загрузим, п...
Минская, Минский район
6 р.
Песок.Пгс.Гравий.Камень.Навоз.Торф.Земля.Чернозем
Доставка самосвалом и мешками
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки #Борисов - Минск, Минск - Борисов
Длинна 4.5. Ширина 2.20.высота 2.15 22 м. куб Услуги.квартирные.офисные переезды.вывоз мусора.услуги грузчиков
Минская, Минский район
Договорная
Вывоз грунта с погрузкой
Минская, Минский район
250 р.
Вывоз мусора с погрузкой.
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский