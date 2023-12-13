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Пассажирские и грузовые перевозки в Минском районе

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Договорная

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Ежедневные перевозки БРЕСТ-МИНСК-БРЕСТ Сборные-попутные грузы.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Ежедневные попутные перевозки сборных грузов по РБ и РФ возможна доставка в Казахстан

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки РБ-РФ

Договорная

Грузоперевозки РБ-РФ

Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическими лицами

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Договорная

Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физическими лицами...

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

3.17 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки ,перевозка грузов,грузчики

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки 6 метров до 4тонн. Осуществляем грузоперевозки Минску и Беларуси. Дшв 6.1-2.2-2.3 Задняя, боковая,верхняя .

Минская, Минский район

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Минску и Минской области. Доставка грузов. Квартирные перезды.

Минская, Минский район

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Договорная

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Услуги по вывозу мусора

Минская, Минский район

Грузоперевозки гидроманипулятором

300 р.

Грузоперевозки гидроманипулятором

Аренда манипулятора 15т,стрела 12м

Минская, Минский район

Вывоз снега, мусора и др

100 р.

Вывоз снега, мусора и др

Минская, Минский район

Услуги самосвала 20тонн

70 р.

Услуги самосвала 20тонн

Предлагаем вам услуги самосвала , вывоз мусора и снега , доставка сыпучих грузов.

Минская, Минский район

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка. Переезд. Грузчик.

Минская, Минский район

Вывоз мусора минский район

80 р.

Вывоз мусора минский район

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Вывоз Мусора, Глины, Грунта с погрузкой.

Договорная

Вывоз Мусора, Глины, Грунта с погрузкой.

Минская, Минский район

Услуга манипулятора (крана)

Договорная

Услуга манипулятора (крана)

Перевозки, доставка строительных материалов, бань, бытовой, колец, плитки и др. Монтаж, демонтаж. Грузоподьемность 12 тон, вылет стрелы 13.80 м, длина кузова 6.80. Выполню своевременно и качественно в...

Минская, Минский район

Манипулятор. Маленький кран. До 3 тонн.

35 р.

Манипулятор. Маленький кран. До 3 тонн.

Грузоперевозки на небольшом авто с манипулятором. Погрузим, перевезем, разгрузим. Заедем на любую дачу. Перевозки грузов. Размер кузова 3.6х2 метра Г/П автомобиля 3 т Г/П крана до 1.3 т Кирпич, блоки...

Минская, Минский район

ВЫВОЗ МУСОРА С ГРУЗЧИКАМИ В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ

Договорная

ВЫВОЗ МУСОРА С ГРУЗЧИКАМИ В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ

Минская, Минский район

Манипулятор. Перевозки. Доставка с краном

120 р.

Манипулятор. Перевозки. Доставка с краном

Перевезем небольшие бани, бани-бочки, домики, контейнеры, киоски. Сами погрузим, сами разгрузим манипулятором.

Минская, Минский район

Договорная

Бус. 1,5т.

Бус с боковой и задней загрузкой. ДхШхВ: 3,05х1,75х1,85 Объём: порядка 10 куб. м. Масса: до 1,5т. Форма оплаты - любая. Тел.

Минская, Минский район

Грузоперевозки Доставка Эвакуация

Договорная

Грузоперевозки Доставка Эвакуация

Грузоперевозки Доставка товаров Эвакуация Сборные грузы на регионы Доступные цены Любая форма оплаты Звоните, будем рады сотрудничеству!

Минская, Минский район

грузоперевозки услуги гидроманипулятора

Договорная

грузоперевозки услуги гидроманипулятора

Аренда гидроманипулятора Минск, Минский район. Загрузка, перевозка, разгрузка. Грузоподъёмность манипулятора 3 т., грузоподъёмность шасси 15т., вылет стрелы 7,1 м. Размер кузова 6,0х2.45м. Загрузим, п...

Минская, Минский район

Песок.Пгс.Гравий.Камень.Навоз.Торф.Земля.Чернозем

6 р.

Песок.Пгс.Гравий.Камень.Навоз.Торф.Земля.Чернозем

Доставка самосвалом и мешками

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Грузоперевозки #Борисов - Минск, Минск - Борисов

Договорная

Грузоперевозки #Борисов - Минск, Минск - Борисов

Длинна 4.5. Ширина 2.20.высота 2.15 22 м. куб Услуги.квартирные.офисные переезды.вывоз мусора.услуги грузчиков

Минская, Минский район

Вывоз грунта с погрузкой

Договорная

Вывоз грунта с погрузкой

Минская, Минский район

Вывоз мусора с погрузкой.

250 р.

Вывоз мусора с погрузкой.

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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