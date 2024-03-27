logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Стройматериалы
Пены и герметики
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтройматериалы

Пены и герметики в Минском районе

Герметик

12 р.

Герметик

Минская, Минский район

пена

16 р.

пена

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Герметик

30 р.

Герметик

Минская, Минский район

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Могилев

badge-icon
Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Брестская, Ляховичи

badge-icon
Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Клей-герметик полиуретановый Soudal Soudaflex 40FC

14.99 р.

Клей-герметик полиуретановый Soudal Soudaflex 40FC

Минск, Московский

Доставка
Герметик

7 р.

Герметик

Минская, Фаниполь

badge-icon
Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Брестская, Ляховичи

badge-icon
Пена монтажная

12.50 р.

Пена монтажная

Могилев

Химический анкер

17 р.

Химический анкер

Гродно

badge-icon
badge-icon
Клей-пена для кладки блоков под пистолет

16 р.

Клей-пена для кладки блоков под пистолет

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная

Договорная

Пена монтажная

Гродненская, Слоним

Профессиональная монтажная пена

14 р.

Профессиональная монтажная пена

Могилев

Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Могилев

badge-icon
Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Витебск

КЛЕЙ ПЕНА ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ И УТЕПЛЕНИЯ

15 р.

КЛЕЙ ПЕНА ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ И УТЕПЛЕНИЯ

Брестская, Иваново

badge-icon
Герметик

12 р.

Герметик

Гомель

Герметик

6 р.

Герметик

Гомель

badge-icon
Герметик полиуретановый белый

Договорная

Герметик полиуретановый белый

Брестская, Пинск

badge-icon
Герметик акриловый белый

6 р.

Герметик акриловый белый

Могилев

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Герметик динитрол

23 р.

Герметик динитрол

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Монтажная пена Starfix

25 р.

Монтажная пена Starfix

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Клей-герметик Fix All Flexi

20 р.

Клей-герметик Fix All Flexi

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Пена монтажная профессиональная Fixer огнеупорная

15 р.

Пена монтажная профессиональная Fixer огнеупорная

Могилев

Пена профессиональная свежая

12 р.

Пена профессиональная свежая

Брест

АКЦИЯ XPS пенополистирол 1180х580х50мм 30мм 20мм

7.80 р.

АКЦИЯ XPS пенополистирол 1180х580х50мм 30мм 20мм

Минск, Партизанский

Доставка
Конструкторукционный усиленный клей-герметик

50 р.

Конструкторукционный усиленный клей-герметик

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пена монтажная всесезонная

12 р.

Пена монтажная всесезонная

Витебск

Герметик санитарный силиконовый прозрачный Упаковк

5 р.

Герметик санитарный силиконовый прозрачный Упаковк

Гродно

Пена

13 р.

Пена

Могилев

badge-icon
Пена

15 р.

Пена

Витебск

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Витебск

Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Гомель

Пена монтажная

13 р.

Пена монтажная

Витебск

Монтажная пена

10 р.

Монтажная пена

Минск, Октябрьский

Клей герметик

10 р.

Клей герметик

Минск, Октябрьский

Монтажная пена Tytan

15 р.

Монтажная пена Tytan

Минская, Червень

badge-icon
Герметик

12 р.

Герметик

Минск, Партизанский

Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Герметик силиконовый 10 руб.

10 р.

Герметик силиконовый 10 руб.

Минская, Молодечно

Пена монтажная

18 р.

Пена монтажная

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Клей-герметик для ПВХ

85 р.

Клей-герметик для ПВХ

Витебск

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная Sika Boom-587 All Seasons, 750мл

14.50 р.

Пена монтажная Sika Boom-587 All Seasons, 750мл

Брест

Пена монтажная Sika Boom-587 All Seasons, 750мл

14 р.

Пена монтажная Sika Boom-587 All Seasons, 750мл

Брест

Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Очиститель пены (500мл)

5 р.

Очиститель пены (500мл)

Минск, Фрунзенский

Силикон универсальный

6 р.

Силикон универсальный

Брест

Пена монтажная SOUDAL PROFIL 65

14 р.

Пена монтажная SOUDAL PROFIL 65

Минск, Фрунзенский

Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная

14 р.

Пена монтажная

Минск, Фрунзенский

Пена монтажная PROFIL 65 (остаток 12 балонов)

14 р.

Пена монтажная PROFIL 65 (остаток 12 балонов)

Минск, Фрунзенский

Пена монтажная SOUDAL (остаток 4 балона)

15 р.

Пена монтажная SOUDAL (остаток 4 балона)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Пена монтажная soudal soudafoam 70

15 р.

Пена монтажная soudal soudafoam 70

Минск, Московский

badge-icon
Пена монтажная soudal profile 65

14 р.

Пена монтажная soudal profile 65

Минск, Московский

Герметик санитарный

8 р.

Герметик санитарный

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Силикон универсальный герметик

5 р.

Силикон универсальный герметик

Гомель

Клей ремонтно-монтажный Жидкие гвозди

8 р.

Клей ремонтно-монтажный Жидкие гвозди

Минск, Первомайский

Герметик для дерева. Spousal

10 р.

Герметик для дерева. Spousal

Минск, Фрунзенский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Акция -Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

9.90 р.

Акция -Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клей-пена Admiral 60 всесезонная 950 мл

16.73 р.

Клей-пена Admiral 60 всесезонная 950 мл

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

15.34 р.

Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пенопласт для утепления фасада

7 р.

Пенопласт для утепления фасада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пена монтажная, Герметики

10.50 р.

Пена монтажная, Герметики

Могилев

Доставка по Беларуси
Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Пена монтажная Soudal

15.40 р.

Пена монтажная Soudal

Могилев

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиЗарядные устройства, аккумуляторыИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки