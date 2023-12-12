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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Минском районе

Линолеум

150 р.

Линолеум

Минская, Минский район

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Плинтуса напольные

40 р.

Плинтуса напольные

Минская, Минский район

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Натяжной потолок в Минском районе

25 р.

Натяжной потолок в Минском районе

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Минском районе

23 р.

Натяжной потолок в Минском районе

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Плитка 1200х600

50 р.

Плитка 1200х600

Минская, Минский район

ХЕССЕ 31-4 УНА-ЭЛИТ Паркетный лак

370 р.

ХЕССЕ 31-4 УНА-ЭЛИТ Паркетный лак

Минская, Минский район

Обои винил на флизелине пассаж

40 р.

Обои винил на флизелине пассаж

Минская, Минский район

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Обои Офелия 4 трубки и одна трубка компаньон

50 р.

Обои Офелия 4 трубки и одна трубка компаньон

Минская, Минский район

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САУНДЛАЙН-АКУСТИКА Звездное небо 4ПК

40 р.

САУНДЛАЙН-АКУСТИКА Звездное небо 4ПК

Минская, Минский район

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Ламинат swiss crono дуб 33 класс, с фаской

100 р.

Ламинат swiss crono дуб 33 класс, с фаской

Минская, Минский район

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Натяжной потолок двухуровневый в Минском районе

27 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Минском районе

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Плинтус

Договорная

Плинтус

Минская, Минский район

Линолеум в Боровлянах

30 р.

Линолеум в Боровлянах

Минская, Минский район

Обои Grandeco

70 р.

Обои Grandeco

Минская, Минский район

ЛАЗУРЬ REMMERS с УФ-ЗАЩИТОЙ AQUA MSL-45/SM, 20 л.

990 р.

ЛАЗУРЬ REMMERS с УФ-ЗАЩИТОЙ AQUA MSL-45/SM, 20 л.

Минская, Минский район

Обои

40 р.

Обои

Минская, Минский район

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Доски из дуба 280х8х2,5

390 р.

Доски из дуба 280х8х2,5

Минская, Минский район

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Гранитная плитка 60 на 60 отсалась от ремонта одна

10 р.

Гранитная плитка 60 на 60 отсалась от ремонта одна

Минская, Минский район

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Паркет дубовый

75 р.

Паркет дубовый

Минская, Минский район

Линолеум 3.40*2.50

75 р.

Линолеум 3.40*2.50

Минская, Минский район

Керамогранит Ванкувер коричневый (плитка)

20 р.

Керамогранит Ванкувер коричневый (плитка)

Минская, Минский район

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Керамогранит (плитка) Onyx Grey

55 р.

Керамогранит (плитка) Onyx Grey

Минская, Минский район

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Латунь. Латунный пруток (квадрат) 5 х 5 х 1500

10 р.

Латунь. Латунный пруток (квадрат) 5 х 5 х 1500

Минская, Минский район

Knauf Ротбанд финиш

15 р.

Knauf Ротбанд финиш

Минская, Минский район

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Краска

90 р.

Краска

Минская, Минский район

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Пленка самоклеящаяся

Бесплатно

Пленка самоклеящаяся

Минская, Минский район

Краска для радиаторов

10 р.

Краска для радиаторов

Минская, Минский район

Краска/лак аэрозольный золото /серебро

15 р.

Краска/лак аэрозольный золото /серебро

Минская, Минский район

Краска аэрозоль золото и серебро

8 р.

Краска аэрозоль золото и серебро

Минская, Минский район

Обои

20 р.

Обои

Минская, Минский район

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Обои

8 р.

Обои

Минская, Минский район

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плинтус напольный

7 р.

плинтус напольный

Минская, Минский район

Плитка керамическая

18 р.

Плитка керамическая

Минская, Минский район

Плитка 5х5 для мозаики

5 р.

Плитка 5х5 для мозаики

Минская, Минский район

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Мебельные ручки

65 р.

Мебельные ручки

Минская, Минский район

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Ступеньки к дому

120 р.

Ступеньки к дому

Минская, Минский район

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Краска

5 р.

Краска

Минская, Минский район

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Краска в баллончике

5 р.

Краска в баллончике

Минская, Минский район

Керамогранит коллекции Канон-Р 7

35 р.

Керамогранит коллекции Канон-Р 7

Минская, Минский район

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3D панели на стены новые самоклеящиеся мягкие

5 р.

3D панели на стены новые самоклеящиеся мягкие

Минская, Минский район

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Двери итальянские

800 р.

Двери итальянские

Минская, Минский район

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Террасная плитка, массив акации

85 р.

Террасная плитка, массив акации

Минская, Минский район

Лак для минеральных поверхностей

50 р.

Лак для минеральных поверхностей

Минская, Минский район

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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